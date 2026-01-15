Batteridrevet ugressfjerner
Ugresset har ikke sjans til å blomstre ved bruk av en elektrisk ugressfjerner fra Kärcher. Mose og ugress kan enkelt fjernes fra sprekker og kanter med ergonomisk arbeidsstilling.
Rengjøringstips for ugressfjernere
Still børstehodet i vinkel og før det over overflaten. Ikke bruk noe trykk på børsten.
Skyv ugresset mot steinen for å komme godt til i kanter.
Flytt den roterende børsten under mosen om det er mulig, for å fjerne mosen.
Børstehodet er mest effektivt når det brukes på venstre side, siden børsten er satt til å rotere mot urviseren.
Ideell for regelmessig fjerning av ugress.
WRE 4 eleminerer ugress på overflaten. Røttene fjernes ikke.
Resultatene kan variere, avhengig av eksterne faktorer (luftfuktighet og omgivelsestemperatur).
Fordeler med WRE 4
Innovativt børstehode: busten fjerner tørr mose og ugress.
Tilrettelegger for arbeid i forskjellige rengjøringssituasjoner og forskjellige brukerhøyder.
Teleskophåndtak i aluminium gjør det mulig for brukere i alle høyder å jobbe i en god stilling.
Bustene kan byttes helt uten verktøy.
Parkeringsposisjon som gjør at WRE 4 kan stå trygt i pauser eller ved lagring.
Batteriet viser gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet.
18 V oppladbart og utskiftbart batteri.
Plassbesparende lagring da maskinen er enkel å henge opp.
Eksempler på overflater og typer ugress
Steiner kledd med mose
Andre mosekledde overflater
Løvetann-planter