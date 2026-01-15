Batteridrevet ugressfjerner

Ugresset har ikke sjans til å blomstre ved bruk av en elektrisk ugressfjerner fra Kärcher. Mose og ugress kan enkelt fjernes fra sprekker og kanter med ergonomisk arbeidsstilling.

Kärcher

Rengjøringstips for ugressfjernere

Ugressfjerner i vinkel

Still børstehodet i vinkel og før det over overflaten. Ikke bruk noe trykk på børsten.

Få en god kant med ugressfjerner

Skyv ugresset mot steinen for å komme godt til i kanter.

Kärchers ugressfjerner mot mose

Flytt den roterende børsten under mosen om det er mulig, for å fjerne mosen.

WRE 4
Børstehodet er mest effektivt når det brukes på venstre side, siden børsten er satt til å rotere mot urviseren.
Ideell for regelmessig fjerning av ugress.
WRE Driveway
WRE 4 eleminerer ugress på overflaten. Røttene fjernes ikke.
Resultatene kan variere, avhengig av eksterne faktorer (luftfuktighet og omgivelsestemperatur).

Fordeler med WRE 4

Kärchers ugressfjerner med innovativt børstehode

Innovativt børstehode: busten fjerner tørr mose og ugress.

En ugressfjerner letter arbeidet i ulike rengjøringssituasjoner

Tilrettelegger for arbeid i forskjellige rengjøringssituasjoner og forskjellige brukerhøyder.

Kärchers ugressfjerner med teleskophåndtak i aluminium

Teleskophåndtak i aluminium gjør det mulig for brukere i alle høyder å jobbe i en god stilling.

Bustene kan byttes helt uten verktøy.
Parkeringsposisjon som gjør at WRE 4 kan stå trygt i pauser eller ved lagring.
WRE 4
Batteriet viser gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet.
18 V oppladbart og utskiftbart batteri.
WRE 4
Plassbesparende lagring da maskinen er enkel å henge opp.

Eksempler på overflater og typer ugress

Steiner kledd med mose
Andre mosekledde overflater
Løvetann-planter