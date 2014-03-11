Poleringsmaskiner
Polerer gulvet skinnende blankt. Kärcher poleringsmaskin er enkel å håndtere, og polerer alle typer harde gulv, som f.eks. laminat, parkett, PVC og linoleum med optimale resultater. Med trekantform poleres det også i hjørnene. Maskinen har oppsugingsfunksjon for håndtering av poleringsstøv!
Høydepunkter
Polering har blitt veldig enkelt: Med mange nye funksjoner gir FP 303 perfekte poleringsresultater på en rekke ulike gulvdekker som parkett, laminat, PVC, stein, kork og linoleum. Poleringsmaskinen er brukervennlig, og det ergonomiske håndtaket er komfortabelt og praktisk. Partikler som virvles opp underveis (f.eks. poleringsstøv og voksrester) suges umiddelbart opp, og (strøm)ledningen kan henges på håndtaket.
Trekantet poleringshode
Det er enkelt å polere selv inn i hjørner, takket være den optimaliserte utformingen av poleringshodet.
Kan slås på og av uten at du trenger å bøye deg
FP 303 slås på og av ganske enkelt ved å bruke fotspaken til å dreie håndtaket (når det står i ulåst posisjon). Dermed slipper du å bøye deg ned for å slå maskinen på og av.
Praktisk oppbevaring
Tekstilposen i høy kvalitet, som inneholder vakuumfilterposen, er festet på håndtaket. Poleringspadsene kan også oppbevares i et eget rom.
Enkel å flytte på
De praktiske hjulene gjør det enkelt å flytte FP 303 mellom rengjøringsjobbene.