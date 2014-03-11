Poleringsmaskiner

Høydepunkter

Polering har blitt veldig enkelt: Med mange nye funksjoner gir FP 303 perfekte poleringsresultater på en rekke ulike gulvdekker som parkett, laminat, PVC, stein, kork og linoleum. Poleringsmaskinen er brukervennlig, og det ergonomiske håndtaket er komfortabelt og praktisk. Partikler som virvles opp underveis (f.eks. poleringsstøv og voksrester) suges umiddelbart opp, og (strøm)ledningen kan henges på håndtaket.