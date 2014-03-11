MANUELLE FEIEMASKINER
Med en manuell feiemaskin fra Kärcher kan du takke farvel til feiekosten. Du kan nemlig feie fortau, vei, innkjørsel, gårdsplass etc. opptil fem ganger raskere enn med en feiekost. Feiemaskinen feier grus, løv, sand, mindre gjenstander etc. inn i den tilhørende feiebeholderen, som enkelt tas ut og tømmes når den er full. Du får med andre ord rask, grundig og profesjonell feiing hjemme med en manuell feiemaskin fra Kärcher.
Se Kärcher S 650 feiemaskin i bruk
Fordelene med en feiemaskin
Enkel i bruk
En manuell feiemaskin er svært enkel å bruke og gjør det lett å feie uten unødvendige anstrengelser eller uheldig belastning.
Fleksibel og komfortabel
Skyvehåndtaket på våre manuelle feiemaskiner kan reguleres i høyden slik at flere kan bruke den samme feiemaskinen ergonomisk riktig.
Rent i alle kriker og kroker
Feiemaskinen har sidebørster med lange buster som sørger for grundig rengjøring helt inntil kanter.
Ukomplisert og kompakt
Alle våre feiemaskiner er enkle å legge sammen for kompakt oppbevaring. Legg skyvehåndtaket ned og sett feiemaskinen på høykant – enklere kan det ikke bli!
Enkel avfallshåndtering
Våre manuelle feiemaskiner har en avfallsbeholder som er enkel å ta av for tømming. Ta tak, løft den rett ut og tøm innholdet i søpla. Du slipper å komme i kontakt med avfallet.
Frittstående avfallsbeholder
Avfallsbeholderen er enkel å ta av og utformet slik at den står trygt på bakken. Plassert på høykant kan den brukes som en søppelkasse mens du rydder og rengjør ute.