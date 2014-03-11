MANUELLE FEIEMASKINER

Med en manuell feiemaskin fra Kärcher kan du takke farvel til feiekosten. Du kan nemlig feie fortau, vei, innkjørsel, gårdsplass etc. opptil fem ganger raskere enn med en feiekost. Feiemaskinen feier grus, løv, sand, mindre gjenstander etc. inn i den tilhørende feiebeholderen, som enkelt tas ut og tømmes når den er full. Du får med andre ord rask, grundig og profesjonell feiing hjemme med en manuell feiemaskin fra Kärcher.