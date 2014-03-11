MANUELLE FEIEMASKINER

Med en manuell feiemaskin fra Kärcher kan du takke farvel til feiekosten. Du kan nemlig feie fortau, vei, innkjørsel, gårdsplass etc. opptil fem ganger raskere enn med en feiekost. Feiemaskinen feier grus, løv, sand, mindre gjenstander etc. inn i den tilhørende feiebeholderen, som enkelt tas ut og tømmes når den er full. Du får med andre ord rask, grundig og profesjonell feiing hjemme med en manuell feiemaskin fra Kärcher.

Fordelene med en feiemaskin

Enkel i bruk

En manuell feiemaskin er svært enkel å bruke og gjør det lett å feie uten unødvendige anstrengelser eller uheldig belastning.

En manuell feiemaskin fra Kärcher har regulerbart håndtak

Fleksibel og komfortabel

Skyvehåndtaket på våre manuelle feiemaskiner kan reguleres i høyden slik at flere kan bruke den samme feiemaskinen ergonomisk riktig.  

Rent i alle kriker og kroker

Feiemaskinen har sidebørster med lange buster som sørger for grundig rengjøring helt inntil kanter.

Kärcher manuell feiemaskin tar liten plass ved oppbevaring

Ukomplisert og kompakt

Alle våre feiemaskiner er enkle å legge sammen for kompakt oppbevaring. Legg skyvehåndtaket ned og sett feiemaskinen på høykant – enklere kan det ikke bli!

Kärcher manuelle feiemaskiner har en praktisk avfallsbeholder

Enkel avfallshåndtering

Våre manuelle feiemaskiner har en avfallsbeholder som er enkel å ta av for tømming. Ta tak, løft den rett ut og tøm innholdet i søpla. Du slipper å komme i kontakt med avfallet.

Avfallsbeholderen på feiemaskinen kan brukes som en søppelkasse

Frittstående avfallsbeholder

Avfallsbeholderen er enkel å ta av og utformet slik at den står trygt på bakken. Plassert på høykant kan den brukes som en søppelkasse mens du rydder og rengjør ute. 