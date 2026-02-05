Rengjøringsroboter

Kombinasjonen av ekspertise og toppmoderne teknologi

I flere tiår har Kärcher vært en ledende aktør innen rengjøringsteknologi på verdensbasis. Våre selvstyrende rengjøringsmaskiner kombinerer vår omfattende ekspertise med avansert teknologi, inkludert svært presise sensorer, kraftige datamaskiner og sofistikert programvare. Dette gjør det mulig å utvikle nye og svært innovative produktkonsepter med autonom funksjonalitet.

Enten det er snakk om autonom vasking av gulv eller støvsuging, navigerer rengjøringsrobotene fra KIRA-plattformen enkelt og trygt i både store og komplekse omgivelser. De oppdager pålitelig personer og fysiske hindringer, og behandler sensordataene på brøkdeler av et sekund. Ved behov tar de nødvendige unnamanøvre. Maskinenes evne til å oppfylle strenge tekniske krav til intelligent og helt sikker navigasjon bekreftes gjennom sikkerhetssertifiseringer som viser at de opererer i samsvar med IEC 63327, også i offentlige områder.