Rengjøringsroboter
Optimaliser arbeidsprosesser, frigjør teamene, øk produktiviteten. Dyktige renholdere er ettertraktede i rengjøringsbransjen, og samtidig som arbeidsomsetningen er høy, blir rengjøringsoppgavene stadig mer komplekse. Vår løsning på disse utfordringene er: Kärcher Intelligent Robotic Application, eller "KIRA" – de innovative rengjøringsrobotene fra Kärcher.
KIRA B 200 gulvvaskerobot
KIRA CV 50 robotstøvsuger
KIRA B 50 gulvvaskerobot
Videoer
KIRA B 200
KIRA CV 50
KIRA B 50
Den optimale løsningen for ethvert bruksområde
Renholdsbransjen har gjennomgått en fundamental transformasjon. Mens støvsugere, rengjøringsfiller, enkle vaskemidler og manuell innsats en gang var tilstrekkelig, kjennetegnes sektoren nå av avansert rengjøringsteknologi, strenge hygienestandarder og miljøkrav, samt stadig mer krevende rengjøringsoppgaver.
I stedet for å bruke opplært rengjøringspersonell til å håndtere tidkrevende oppgaver som gulvrengjøring, tilbyr Kärchers avanserte rengjøringsroboter fra KIRA-plattformen nye og effektive løsninger. Disse robotene jobber sammen med rengjøringsteamene og tar seg av både store åpne områder og trange innendørsområder.
I stedet for å gå på kompromiss med rengjøringskvaliteten ved å bruke en alt-i-ett maskinløsning, har vi utviklet våre rengjøringsroboter med presisjon spesielt tilpasset den aktuelle bruken. Dette er den eneste måten å sikre best mulig rengjøringskvalitet og optimal håndtering for brukerne.
Full kontroll over maskinene
Få full kontroll over rengjøringsmaskinene dine, inkludert KIRA-robotene.
Kärcher sin intelligente bruk av roboter
KIRA representerer en ny produktkategori med et stadig økende antall profesjonelle rengjøringsroboter som kan avlaste renholdspersonalet fra monotone og tidkrevende oppgaver, som for eksempel gulvrengjøring. Dette frigjør tid for personalet til å utføre mer komplekse oppgaver samtidig. Våre intuitive rengjøringsroboter navigerer og rengjør trygt og pålitelig i ulike miljøer og områder, takket være kraftig sensorteknologi og avansert programvare.
Kombinasjonen av ekspertise og toppmoderne teknologi
I flere tiår har Kärcher vært en ledende aktør innen rengjøringsteknologi på verdensbasis. Våre selvstyrende rengjøringsmaskiner kombinerer vår omfattende ekspertise med avansert teknologi, inkludert svært presise sensorer, kraftige datamaskiner og sofistikert programvare. Dette gjør det mulig å utvikle nye og svært innovative produktkonsepter med autonom funksjonalitet.
Enten det er snakk om autonom vasking av gulv eller støvsuging, navigerer rengjøringsrobotene fra KIRA-plattformen enkelt og trygt i både store og komplekse omgivelser. De oppdager pålitelig personer og fysiske hindringer, og behandler sensordataene på brøkdeler av et sekund. Ved behov tar de nødvendige unnamanøvre. Maskinenes evne til å oppfylle strenge tekniske krav til intelligent og helt sikker navigasjon bekreftes gjennom sikkerhetssertifiseringer som viser at de opererer i samsvar med IEC 63327, også i offentlige områder.
Intuitivt for pålitelige rengjøringsresultater
Teknologien bak KIRA er like imponerende som rengjøringskvaliteten og de jevne rengjøringsresultatene de oppnår. Det kreves ingen spesialkunnskap for å sette opp maskinene – tvert imot er robotene optimalisert for enkel og intuitiv bruk, slik at kun en kort introduksjonsbriefing er nødvendig som opplæring.
Så fleksibel som mulig, så spesialisert som nødvendig
Våre rengjøringsroboter er spesielt tilpasset behovene til profesjonelle renholdere i deres daglige arbeid for å møte ulike krav. Mens den robotstyrte støvsugeren KIRA må være så manøvrerbar som mulig og tilgjengelig for rask bruk - for eksempel ved rengjøring av hotellrom og korridorer - er den utstyrt med langvarige 36 V Kärcher Battery Power+ batterier.
Dockingstasjoner sikrer at KIRA B 50 gulvvaskerroboten kan operere fullstendig selvstyrt ved å tilføre ferskvann, tømme skittent vann, skylle tanken og lade det langvarige litium-ion-batteriet. Selv svært store lager- og industriområder kan rengjøres uten menneskelig inngripen.
Rengjøring overalt, fra store haller til under bordene
Fra store områder til trange - og til og med rotete rom. Avhengig av design og bruksområde er vår gulvvaskerrobot og robotstøvsuger ekstremt allsidige, noe som gjør dem egnet for bruk i:
- Transportbransjen: Flyplasser, togstasjoner, logistikklagre.
- Detaljhandelen: Supermarkeder, hypermarkeder, kjøpesentre.
- Helsesektoren: Sykehus, omsorgsinstitusjoner.
- Offentlige bygninger: Skoler, universiteter, museer, idrettshaller, konferansesentre.
- Kontorbygninger: Inngangspartier, korridorer, rom.
- Hotellbransjen: Gjesterom, foajéer, hotellkorridorer og hotellrom.
- Industrielle miljøer: Rengjøring av produksjons- og fabrikkhaller.
Moderne tilkoblingsmuligheter og datasikkerhet i toppklasse
For dokumentasjonsformål og for å overvåke maskinene eksternt, kan detaljerte rengjøringsrapporter, varsler og den aktuelle maskinstatusen til enhver tid og fra hvilken som helst lokasjon ses av autoriserte personer. Dette gjøres via det tilsvarende nettportalen eller via KIRA Robots-appen fra Kärcher.
Av sikkerhetsmessige årsaker er all data kryptert og strengt beskyttet mot uautorisert ekstern tilgang. På forespørsel kan autoriserte personer også motta varsler direkte til telefonen sin. I alle tilfeller garanterer vi ansvarlig og målrettet håndtering av sensitiv data og selvfølgelig overholdelse av GDPR.