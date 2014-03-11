Nedsenkbare lensepumper

Kraftige lensepumper tilbyr rask og pålitelig hjelp hvis du ønsker å pumpe ut rent eller skittent vann. Kärcher nedsenkbare pumper inneholder keramisk glideforsegling som brukes i profesjonelle maskiner. Denne høykvalitetsforseglingen gjør pumpene mer robuste, forlenger levetiden deres og gjør dem perfekte for krevende bruk i og rundt hjemmet.

Du må handle raskt i en flomssituasjon, da er en lensepumpe den perfekte løsningen. Enten det har vært en lekkasje fra vaskemaskinen, kraftig regn eller tette avløp, hjelper en pumpe å fjerne vannet øyeblikkelig.