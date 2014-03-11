Pumper

Kärcher tilbyr pumper til alle krav og bruksområder. Trykkpumpene er velegnet for vanntilførsel til vaskemaskiner o.l. ved bruk av alternative vannkilder som f.eks. sistere eller oppsamlet regnvann. De nedsenkbare pumpene fjerner uønsket vann eller vann som ikke lenger er nødvendig, f.eks. etter en flom i kjelleren.

Submersible pumps for clear water and dirty water

Lensepumper

Enten du trenger å resirkulere vann eller pumpe det ut, kan Kärchers nedsenkbare pumper raskt og enkelt pumpe vannet. Du har muligheten til å velge mellom Kärcher-modeller som er egnet for skittent vann, eller modeller som passer for rent eller litt skittent vann.

Gå til produkter
Booster pumps for watering and supplying water

Vanningspumper

Disse produktene kan brukes på svært allsidige måter, for eksempel til vanning av hagen eller innendørs for å forsyne vaskemaskinen og toalettet med rent brønnvann, grunnvann, regnvann eller kildevann.

Gå til produkter
Submersible pumps: draining clear water

Lensepumper: tømming av klart vann

Ved hjelp av en lensepumpe kan klart vann pumpes ut av bassenger, vanntanker eller fra gulvet etter lekkasjer fra vaskemaskinen, ned til en vannstand på 1 mm.

• Lensepumper
• Doble nedsenkbare pumper

Submersible pumps: draining dirty water

Lensepumper: tømming av skittent vann

Skittentvannspumper er egnet for raskt å pumpe ut flomvann eller vann fra hagevannbeholdere eller utgravingsgroper.

• Skittentvannspumper
• Doble nedsenkbare pumper

Booster pumps: garden watering

Vanningspumper: vanning i hagen

Vanningssystemer er designet for å bruke vann fra brønner, cisterner og vanntanker til vanning av planter og plener.

• Hagepumper
• Hjemme- og hagepumper
• Tønnepumper
• Dypbrønnspumpe
• Cisternepumper

Booster pumps: household

Trykkpumper: husholdning

Trykkpumper transporterer vann fra alternative kilder for bruk i husholdningen, for eksempel til toalettspyling og vaskemaskiner.

• Hjemmepumper
• Hjemme- og hagepumper

Nedsenkbare lensepumper

Kraftige lensepumper tilbyr rask og pålitelig hjelp hvis du ønsker å pumpe ut rent eller skittent vann. Kärcher nedsenkbare pumper inneholder keramisk glideforsegling som brukes i profesjonelle maskiner. Denne høykvalitetsforseglingen gjør pumpene mer robuste, forlenger levetiden deres og gjør dem perfekte for krevende bruk i og rundt hjemmet.

Du må handle raskt i en flomssituasjon, da er en lensepumpe den perfekte løsningen. Enten det har vært en lekkasje fra vaskemaskinen, kraftig regn eller tette avløp, hjelper en pumpe å fjerne vannet øyeblikkelig.

Kärcher pumps

SP Flat

SP Flat-serien suger lett skittent eller klart vann ned til bare 1 mm nivå. Denne typen vannpumpe brukes for eksempel til å pumpe ut vann fra et basseng før en rengjøring eller for raskt å fjerne vann i hjemmet etter en vaskemaskinlekkasje.

Kärcher pumps

SP Dirt

Skittentvannspumper gjør det mulig å pumpe ut svært skittent og slamete avløpsvann med selv større partikler på opptil 30 mm. Det gjør at disse pumpene anbefales for hagedammer eller for å gi rask hjelp ved oversvømmelser eller når utgravingsgroper fylles opp.

Kärcher pumps

SP Dual

Allsidige med 2-i-1-funksjon: SP Dual-pumper kombinerer sugefunksjon ned til 1 mm med muligheten til å pumpe ut skittent vann med partikkelstørrelser opptil 20 mm. Filterkurven i bunnen av kabinettet kan tilpasses enhver situasjon raskt og enkelt. SP Dual er perfekt for å pumpe ut vann fra oversvømte kjellere, hagedammer og bassenger.

Trykk- og vanningspumper

Norge er et land rikt på vannressurser, og kranvann er ofte tilgjengelig i store mengder til en rimelig pris. Likevel kan det være fordeler med å bruke alternative kilder til vann, for eksempel å samle regnvann fra taket til vanning av hagen. Dette kan bidra til å redusere vannforbruket og belastningen på den kommunale vannforsyningen. Eller kanskje du ikke har innlagt vann på hytta? Med riktig type pumpe kan du enkelt samle inn og bruke regnvann fra en vanntank, brønn eller cisterne til dine vanningbehov.

Kärcher pumps

BP Garden

Disse pumpene er designet for å vanne plener og planter med spredere eller andre dyser. Gjenvunnet vann fra alternative kilder som vanntanker og cisterner kan brukes til dette formålet. Den ergonomiske av/på-bryteren betjenes med foten for enkelhet, slik at det ikke er nødvendig å bøye seg ned.

Kärcher pumps

BP Home

BP Home-pumpene gjør det mulig å forsyne hjemmet ditt med gjenvunnet vann fra brønner, cisterner og lignende kilder, for eksempel for å skylle toalettet eller forsyne vaskemaskinen din.

Pumpene slås automatisk av og på etter behov.

De leveres med en innebygd tilbakeslagsventil, en trykkvisning på enheten og en trykkompensasjonsbeholder.

Kärcher pumps

BP Home & Garden

En helhetlig løsning, med konstant trykk for pålitelig forsyning av gjenvunnet vann til hjemmet og vanning av hagen ved bruk av alternative, naturlige kilder.

Når vann er nødvendig, slår disse pumpene seg automatisk på, og slår seg deretter av igjen automatisk etterpå.

Den ergonomiske fotbryteren gjør det enkelt å skru av og på uten å bøye seg.

Kärcher pumps

BP Barrel

Fatpumper gjør det enkelt å bruke vann fra en vanntank til vanning av hagen.
Betjeningen av pumpene er enkel. Av/på-bryteren er montert direkte på kanten av vanntanken, noe som gjør den enkel å bruke.
Den trådløse 18 V batteridrevne versjonen av pumpen kan brukes uten behov for tilgang til en strømuttak. Takket være sitt slanke design passer pumpene lett i IBC-beholdere.

Kärcher pumps

BP Cistern

Disse pumpene plasseres direkte i vannet i cisterner, tønner eller brønner for hagevanning og imøtekommer et bredt spekter av behov. Et korrosjonsbestandig rustfritt stålhus gir langvarig beskyttelse til pumpeanlegget. Pumpen er praktisk og sikker: Hvis den ikke kan fungere ordentlig når vannstanden er lav, slår pumpen seg automatisk av.

Kärcher pumps

BP Deep Well

Takket være en liten størrelse kan BP brønnpumper brukes i smale åpninger og sjakter i dype brønner. De brukes til å pumpe vann opp fra dypere nivåer. Flertrinns hydraulikk gir det nødvendige trykket.
Pumpene har et rustfritt stålhus da de er kontinuerlig nedsenket når de er i bruk.
Utstyrt med en ekstra trykkbryter kan pumpene også brukes til vannforsyning av husholdningen.

FAQ

Kapasiteten avhenger av matehøyden og av annet utstyr koblet til pumpen. Legg merke til maksimal matehøyde.

Fyll pumpen med vann før drift og trykk på ventilasjonsknappen.
Koble fra og rengjør sugeledningen.
Koble fra og rengjør forfilteret.

Kontroller sikringen og de elektriske koblingene.
Hvis varmeskjoldbryteren har løst ut etter overoppheting, koble den fra og la pumpen avkjøles, rengjør sugeområdet og unngå å kjøre den tørr.
Koble fra og rengjør sugeområdet.
Sjekk strømningsmåler i sugeområdet.
Hvis nivåbryteren får pumpen til å stoppe, kontakt en av våre servicepartnere.