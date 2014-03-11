Pumper
Kärcher tilbyr pumper til alle krav og bruksområder. Trykkpumpene er velegnet for vanntilførsel til vaskemaskiner o.l. ved bruk av alternative vannkilder som f.eks. sistere eller oppsamlet regnvann. De nedsenkbare pumpene fjerner uønsket vann eller vann som ikke lenger er nødvendig, f.eks. etter en flom i kjelleren.
Lensepumper
Enten du trenger å resirkulere vann eller pumpe det ut, kan Kärchers nedsenkbare pumper raskt og enkelt pumpe vannet. Du har muligheten til å velge mellom Kärcher-modeller som er egnet for skittent vann, eller modeller som passer for rent eller litt skittent vann.
Vanningspumper
Disse produktene kan brukes på svært allsidige måter, for eksempel til vanning av hagen eller innendørs for å forsyne vaskemaskinen og toalettet med rent brønnvann, grunnvann, regnvann eller kildevann.
Lensepumper: tømming av klart vann
Ved hjelp av en lensepumpe kan klart vann pumpes ut av bassenger, vanntanker eller fra gulvet etter lekkasjer fra vaskemaskinen, ned til en vannstand på 1 mm.
• Lensepumper
• Doble nedsenkbare pumper
Lensepumper: tømming av skittent vann
Skittentvannspumper er egnet for raskt å pumpe ut flomvann eller vann fra hagevannbeholdere eller utgravingsgroper.
• Skittentvannspumper
• Doble nedsenkbare pumper
Vanningspumper: vanning i hagen
Vanningssystemer er designet for å bruke vann fra brønner, cisterner og vanntanker til vanning av planter og plener.
• Hagepumper
• Hjemme- og hagepumper
• Tønnepumper
• Dypbrønnspumpe
• Cisternepumper
Trykkpumper: husholdning
Trykkpumper transporterer vann fra alternative kilder for bruk i husholdningen, for eksempel til toalettspyling og vaskemaskiner.
• Hjemmepumper
• Hjemme- og hagepumper
Nedsenkbare lensepumper
Kraftige lensepumper tilbyr rask og pålitelig hjelp hvis du ønsker å pumpe ut rent eller skittent vann. Kärcher nedsenkbare pumper inneholder keramisk glideforsegling som brukes i profesjonelle maskiner. Denne høykvalitetsforseglingen gjør pumpene mer robuste, forlenger levetiden deres og gjør dem perfekte for krevende bruk i og rundt hjemmet.
Du må handle raskt i en flomssituasjon, da er en lensepumpe den perfekte løsningen. Enten det har vært en lekkasje fra vaskemaskinen, kraftig regn eller tette avløp, hjelper en pumpe å fjerne vannet øyeblikkelig.
SP Flat
SP Flat-serien suger lett skittent eller klart vann ned til bare 1 mm nivå. Denne typen vannpumpe brukes for eksempel til å pumpe ut vann fra et basseng før en rengjøring eller for raskt å fjerne vann i hjemmet etter en vaskemaskinlekkasje.
SP Dirt
Skittentvannspumper gjør det mulig å pumpe ut svært skittent og slamete avløpsvann med selv større partikler på opptil 30 mm. Det gjør at disse pumpene anbefales for hagedammer eller for å gi rask hjelp ved oversvømmelser eller når utgravingsgroper fylles opp.
SP Dual
Allsidige med 2-i-1-funksjon: SP Dual-pumper kombinerer sugefunksjon ned til 1 mm med muligheten til å pumpe ut skittent vann med partikkelstørrelser opptil 20 mm. Filterkurven i bunnen av kabinettet kan tilpasses enhver situasjon raskt og enkelt. SP Dual er perfekt for å pumpe ut vann fra oversvømte kjellere, hagedammer og bassenger.
Trykk- og vanningspumper
Norge er et land rikt på vannressurser, og kranvann er ofte tilgjengelig i store mengder til en rimelig pris. Likevel kan det være fordeler med å bruke alternative kilder til vann, for eksempel å samle regnvann fra taket til vanning av hagen. Dette kan bidra til å redusere vannforbruket og belastningen på den kommunale vannforsyningen. Eller kanskje du ikke har innlagt vann på hytta? Med riktig type pumpe kan du enkelt samle inn og bruke regnvann fra en vanntank, brønn eller cisterne til dine vanningbehov.
BP Garden
Disse pumpene er designet for å vanne plener og planter med spredere eller andre dyser. Gjenvunnet vann fra alternative kilder som vanntanker og cisterner kan brukes til dette formålet. Den ergonomiske av/på-bryteren betjenes med foten for enkelhet, slik at det ikke er nødvendig å bøye seg ned.
BP Home
BP Home-pumpene gjør det mulig å forsyne hjemmet ditt med gjenvunnet vann fra brønner, cisterner og lignende kilder, for eksempel for å skylle toalettet eller forsyne vaskemaskinen din.
Pumpene slås automatisk av og på etter behov.
De leveres med en innebygd tilbakeslagsventil, en trykkvisning på enheten og en trykkompensasjonsbeholder.
BP Home & Garden
En helhetlig løsning, med konstant trykk for pålitelig forsyning av gjenvunnet vann til hjemmet og vanning av hagen ved bruk av alternative, naturlige kilder.
Når vann er nødvendig, slår disse pumpene seg automatisk på, og slår seg deretter av igjen automatisk etterpå.
Den ergonomiske fotbryteren gjør det enkelt å skru av og på uten å bøye seg.
BP Barrel
Fatpumper gjør det enkelt å bruke vann fra en vanntank til vanning av hagen.
Betjeningen av pumpene er enkel. Av/på-bryteren er montert direkte på kanten av vanntanken, noe som gjør den enkel å bruke.
Den trådløse 18 V batteridrevne versjonen av pumpen kan brukes uten behov for tilgang til en strømuttak. Takket være sitt slanke design passer pumpene lett i IBC-beholdere.
BP Cistern
Disse pumpene plasseres direkte i vannet i cisterner, tønner eller brønner for hagevanning og imøtekommer et bredt spekter av behov. Et korrosjonsbestandig rustfritt stålhus gir langvarig beskyttelse til pumpeanlegget. Pumpen er praktisk og sikker: Hvis den ikke kan fungere ordentlig når vannstanden er lav, slår pumpen seg automatisk av.
BP Deep Well
Takket være en liten størrelse kan BP brønnpumper brukes i smale åpninger og sjakter i dype brønner. De brukes til å pumpe vann opp fra dypere nivåer. Flertrinns hydraulikk gir det nødvendige trykket.
Pumpene har et rustfritt stålhus da de er kontinuerlig nedsenket når de er i bruk.
Utstyrt med en ekstra trykkbryter kan pumpene også brukes til vannforsyning av husholdningen.