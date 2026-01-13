Lensepumper
Kärcher lensepumper er redningen ved utpumping av skittent vann fra hus og kjellere etter lekkasjer, oversvømmelser og flom. Våre robuste lensepumper drenerer bl.a. slam, og grøfter. Vi har også lensepumper for utpumping rent vann, feks. ved tømming av bassenger. Våre lensepumper er utstyrt med keramisk tetning som gir lengre levetid og robuste pumper for tøffe oppgaver. Våre lensepumper for rent vann kan fjerne vann helt ned til 1 mm, og etterlater overflaten tørr.
Lensepumper for skittent vann
Våre lensepumper har svært lang levetid og er gjennomført robuste. Vi har lensepumper spesielt egnet håndtering av tøffe forhold og store mengder skittent vann, og noen modeller pumper opptil 15.000 l vann i timen.