Lensepumper

Kärcher lensepumper er redningen ved utpumping av skittent vann fra hus og kjellere etter lekkasjer, oversvømmelser og flom. Våre robuste lensepumper drenerer bl.a. slam, og grøfter. Vi har også lensepumper for utpumping rent vann, feks. ved tømming av bassenger. Våre lensepumper er utstyrt med keramisk tetning som gir lengre levetid og robuste pumper for tøffe oppgaver. Våre lensepumper for rent vann kan fjerne vann helt ned til 1 mm, og etterlater overflaten tørr.