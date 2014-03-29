Rengjøring med tørris

Hvor viktig er kvaliteten på tørrisen?

Erfaring har vist at rengjøringen går vesentlig raskere og er mer effektiv med bruk av nylagede tørrispellets. Derfor er det veldig viktig at tørrisen som brukes til tørrisblåsing, er så fersk som mulig.

Tørris som er flere dager gammel, mister tettheten, og dermed reduseres rengjøringsevnen. Resultatet er at du trenger mer tørris for å rengjøre det samme arealet. I tillegg sublimeres tørrisen hele tiden, slik at en tørrismengde på 100 kg etter et døgn vil være redusert til cirka 92 kg.