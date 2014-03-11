Redskapsbærere og gatefeiemaskiner

Løsninger for utendørs vedlikehold, offentlig drift og eiendomsforvaltning. Kärchers robuste redskapsbærere og gatefeiemaskiner leveres i motoriserte utgaver fra 26 HK til 84 HK, som alle gir enestående ytelse innenfor sine bruksområder. De leverer perfekte rengjøringsresultater, og med alt tilgjengelig utstyr og redskaper har de nesten ubegrensede bruksområder hele året rundt. Med vårt utvalg innen parkredskaper er vi en komplett leverandør innen utendørs vedlikehold.