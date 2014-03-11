Redskapsbærere og gatefeiemaskiner

Løsninger for utendørs vedlikehold, offentlig drift og eiendomsforvaltning. Kärchers robuste redskapsbærere og gatefeiemaskiner leveres i motoriserte utgaver fra 26 HK til 84 HK, som alle gir enestående ytelse innenfor sine bruksområder. De leverer perfekte rengjøringsresultater, og med alt tilgjengelig utstyr og redskaper har de nesten ubegrensede bruksområder hele året rundt. Med vårt utvalg innen parkredskaper er vi en komplett leverandør innen utendørs vedlikehold.

Kärcher redskapsbærere hele året rundt
Kärcher Feiebiler

Feiebiler

For profesjonell bruk og kontinuerlig drift i store parkeringshus, utstillingshaller og industrilokaler. Kärchers avanserte og effektive teknologi sørger for pålitelige resultater.

Kärcher Redskapsbærere

Redskapsbærere

Velegnet for mange bruksområder hele året rundt.

Kärcher park and city

Park & City Solutions

De nye batteridrevne parkredskapene fra Kärcher er alltid klare til bruk og leverer imponerende resultater selv på områder det er vankelig å komme til.

Kärcher redskapsbærere løsninger

Våre løsninger

Få mest muligt ut av din maskin. Med våre redskap og utstyr kan du bruke maskinen din hele året rundt. Se noe av vårt utvalg her.

MIC 34 C arbeidslykter LED

Nyheter

