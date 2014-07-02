GATEFEIE-/ MULTIMASKINER

Én investering - mange muligheter

Våre kompakte feiemaskiner er brukervennlige, og velegnet til både vinter- og grøntvedlikehold. De er designet for å være fleksible og for å komme enklere til på områder som ellers kan være utfordrende. Maskinenes automatiske feiefunksjon i økonomisk eco!efficiency-innstilling garanterer et godt feieresultat og effektiv drift med optimal motorhastighet og hydraulisk ytelse.

Maskinene kan brukes på fortau, og kan kjøres av alle med førerkort klasse B. MC 130 kommer med to seter, som bidrar til at en hjelpeperson kan følge med.

Takket være leddstyring, har maskinene høy manøvrerbarhet. Feiemaskinene har rammestyring, som gjør at den bakre delen av maskinen følger den fremre delen med 100 % nøyaktighet. Hver stople og hvert hjørne kan håndteres uten kollisjon på bakre del.