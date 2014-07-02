Redskapsbærer fra Kärcher

Kärcher har et bredt utvalg av redskapsbærere. MIC 26 C er en multifunksjonell redskapsbærer med 26 HK velegnet til helårsbruk. Denne redskapsbæreren kan fås både med og uten førerhytte. MIC 34 er en kompakt, men fullverdig redskapsbærer med 34 HK, høyt ytelsesnivå for effektivitet og lønnsomhet. Redskapsbæreren MIC 42 tilfredsstiller EUs miljøkrav for 2019, og har common rail motor og dieselpartikkelfilter i tillegg til bl.a. integrert hurtigkoblingssystem. MIC 50 er en robust og effektiv redskapsbærer med 50 HK som håndterer høy nyttelast. MIC 70 er en kraftpakke av en redskapsbærer med 70 HK. Den har mange av de samme egenskapene som MIC 50, men denne redskapsbæreren kan utføre enda tyngre oppgaver. MIC 84 er vår komplette redskapsbærer med 84 HK og en kraft og fleksibilitet som gjør den helt overlegen! Under kan du gå inn og lese mer om hver enkelt redskapsbærer, og du kan sammenligne teknisk data på våre maskiner. Kärcher har en redskapsbærer som dekker ditt behov!