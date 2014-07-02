Redskapsbærer

En redskapsbærer kan brukes hele året rundt, og kan håndtere feiing, spyling, gressklipping, kantskjæring, hekkeklipping, snøfresing, saltspreding, strøing m.m. Med en redskapsbærer får du med andre ord en multimaskin som kan løse mange ulike oppgaver innen vinterservice, vedlikehold av grøntområder, feiing, våtrengjøring osv. Ved å supplere med flere redskaper vil redskapsbæreren kunne utnyttes ytterligere og løse enda flere oppgaver for deg. En redskapsbærer gjør rengjøring og vedlikehold av uteområder i f.eks. borrettslag, bygårder, parkeringshus, byområder, parker, skolegårder m.m. svært praktisk og lønnsomt. Les mer om Kärcher redskapsbærere og finn din modell.

Redskapsbærer MIC 50 med snøfreser

Redskapsbærer fra Kärcher

Kärcher har et bredt utvalg av redskapsbærere. MIC 26 C er en multifunksjonell redskapsbærer med 26 HK velegnet til helårsbruk. Denne redskapsbæreren kan fås både med og uten førerhytte. MIC 34 er en kompakt, men fullverdig redskapsbærer med 34 HK, høyt ytelsesnivå for effektivitet og lønnsomhet. Redskapsbæreren MIC 42 tilfredsstiller EUs miljøkrav for 2019, og har common rail motor og dieselpartikkelfilter i tillegg til bl.a. integrert hurtigkoblingssystem. MIC 50 er en robust og effektiv redskapsbærer med 50 HK som håndterer høy nyttelast. MIC 70 er en kraftpakke av en redskapsbærer med 70 HK. Den har mange av de samme egenskapene som MIC 50, men denne redskapsbæreren kan utføre enda tyngre oppgaver. MIC 84 er vår komplette redskapsbærer med 84 HK og en kraft og fleksibilitet som gjør den helt overlegen! Under kan du gå inn og lese mer om hver enkelt redskapsbærer, og du kan sammenligne teknisk data på våre maskiner. Kärcher har en redskapsbærer som dekker ditt behov!

Hva kan du forvente av en redskapsbærer fra Kärcher?

Kärcher redskapsbærere er designet med tanke på brukervennlighet

Med Kärchers redskapsbærere har du mange muligheter. Våre redskapsbære er brukervennlige og designet med tanke på brukervennlighet, sikkerhet og effektivitet. Vi har tenkt på detaljene som gjør arbeidshverdagen enklere for føreren, slik at det er både praktisk og trygt å få utført arbeidsoppgavene.

Leddstyring gir våre redskapsbærere overlegen manøvrerbarhet, og gjør det enkelt å styre rundt benker, stolper, trær, busker, hjørner m.m. Våre redskapsbærere har rammestyring som gjør at maskinens bakre del følger den fremre delen med 100 % nøyaktighet, og du unngår enkelt å kollidere den bakre delen.

Kärcher redskapsbærer med leddstyring

Ulike redskapskombinasjoner gir deg en helårsmaskin

Det norske klimaet byr på mange værmessige utfordringer, men Kärcher redskapsbærere hjelper deg med alle dine arbeidsoppgaver hele året rundt. slik at du kan vedlikeholde grøntområder om sommeren, strø, salte og fjerne snø om vinteren m.m. 

Kärcher redskapsbærere hele året rundt

Lavt drifstofforbruk og lave utslipp

Våre redskapsbærere MIC 42 og MIC 84 tilfredsstiller det nye Europeiske miljøkravet Stage V som de første redskapsbærerene i sine klasser. Derfor er maskinene klare for å kunne brukes i små og store byer i fremtiden.

Selv de unge medarbeiderne kan kjøre MIC redskapsbærere

Våre maskiner med en totalvekt på opptil 3 500 kg bruttovekt kan kjøres med førerkort klasse B.

MIC redskapsbærer Førekort klasse B

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Bildegalleri - Våre redskapsbærere under vinterservice

Redskapsbærer Kärcher MIC 50 med snøfreser
Kärcher MIC 50 redskapsbærer som freser store mengder snø
Redskapsbærer MIC 50 med snøfreser
Kärcher MIC 50 redskapsbærer er velegnet for fresing av mye snø
Redskaåsbærer Kärcher MIC 84 med snøfreser
Kärcher MIC 84 redskapsbærer under snøfresing i dårlig vær

Her kommer det snart flere bilder av Kärcher redskapsbærer