Batteridrevet motorsag
Med Kärcher batteridrevne motorsag gjør jobben enkel for deg med kraftig skjæreytelse, enkel kjedespenning, automatisk kjedesmøring, praktisk betjening m.m. Se hvilken av våre batteridrevne motorsågar som passer deg.
Fordelene med en batteridrevet motorsag
For den batteridrevne motorsagen CNS 36-35 er selv trestammer ikke noe problem takket være dens enestående hastighet og optimale skjærebredde. Det verktøyløse kjedestrammingssystemet og den automatiske kjedesmøringen gjør betjeningen ekstremt enkel - enten for profesjonelle eller nybegynnere. Takket være motorsagbremsen og 2-girssystemet er sikkerheten alltid garantert ved bruk av vår batteridrevne motorsag.