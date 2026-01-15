Fordelene med en batteridrevet motorsag

For den batteridrevne motorsagen CNS 36-35 er selv trestammer ikke noe problem takket være dens enestående hastighet og optimale skjærebredde. Det verktøyløse kjedestrammingssystemet og den automatiske kjedesmøringen gjør betjeningen ekstremt enkel - enten for profesjonelle eller nybegynnere. Takket være motorsagbremsen og 2-girssystemet er sikkerheten alltid garantert ved bruk av vår batteridrevne motorsag.