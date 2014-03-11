Livet i hjemmet

Hverdagen kan noen ganger være krevende – uansett om man bor alene, som et par, eller sammen med en stor familie. Vi ønsker alle å nyte livet og ha det gøy, men samtidig vil vi ha det rent og hygienisk rundt oss – og derfor må vi kunne gjøre rent raskt og effektivt.

Kärcher har over 75 års erfaring og avansert ekspertise innenfor rengjøringsoppgaver. Ikke bare har vi utviklet de populære og lett gjenkjennelige gule rengjøringsmaskinene for bruk i hjem og hage – nå lanserer vi det nye Home Line-sortimentet med kvalitetsprodukter til hverdagslivet i hjemmet. Med sofistikert design og enkel håndtering utgjør disse produktene komplette og svært effektive rengjøringsløsninger.