HOME LINE
Finn ut hva Kärcher kan hjelpe deg med hjemme. Kärcher tilbyr også et stort utvalg av eksklusive rengjøringsløsninger til hjemmet, og dermed en komplett pakke for alle rengjøringsoppgaver i boligen. Dampvaskeren og den batteridrevne vindusvaskeren, den elektriske feiekosten, støvsugerne, tepperenserne og gulvvaskeren til harde overflater gir deg et førsteklasses rengjøringsresultat hjemme. Prøv selv!
Livet i hjemmet
Hverdagen kan noen ganger være krevende – uansett om man bor alene, som et par, eller sammen med en stor familie. Vi ønsker alle å nyte livet og ha det gøy, men samtidig vil vi ha det rent og hygienisk rundt oss – og derfor må vi kunne gjøre rent raskt og effektivt.
Kärcher har over 75 års erfaring og avansert ekspertise innenfor rengjøringsoppgaver. Ikke bare har vi utviklet de populære og lett gjenkjennelige gule rengjøringsmaskinene for bruk i hjem og hage – nå lanserer vi det nye Home Line-sortimentet med kvalitetsprodukter til hverdagslivet i hjemmet. Med sofistikert design og enkel håndtering utgjør disse produktene komplette og svært effektive rengjøringsløsninger.
Eksklusiv serie for spesialforretninger
Kärcher Home Line ble for første gang lansert offentlig på den internasjonale handelsmessen for hjemmeelektronikk IFA i Berlin i september 2010. Sortimentet er kun tilgjengelig i spesialforretninger for elektronikk og består av et bredt utvalg effektive maskiner til dampvasking, tepperensing, støvsuging, rengjøring av harde gulv og feiing. Sortimentet omfatter også den batteridrevne vindusvaskeren – den eneste i sitt slag og bare tilgjengelig fra Kärcher.
Dampvaskere
Den pålitelige rengjøringsløsningen med dyptvirkende effekt. Kärchers dampvaskere er virkelig allsidige, de løser nesten alle rengjøringsproblemer på et blunk.
Batteridrevne vindusvaskere
Den batteridrevne vindusvaskeren fra Kärcher – verdens eneste av sitt slag – garanterer et raskt og skinnende rent resultat.
Tepperensere
Tepperenserne fra Kärcher er ideelle når du skal rense tepper dypt og grundig. Munnstykke til harde overflater medfølger.