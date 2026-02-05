Støvavsug / Industriavsug

For effektiv oppsamling av svevende partikler.
Svevende partikler kan variere mye: finstøv, helsefarlig støv, finspon og alle former for slitasjestøv. I mange industrier er det avgjørende at prosess-støv fra metaller, tekstilfibre, landbruksprodukter eller kjemikalier suges av kontinuerlig under selve prosessen. Våre industrielle støvavsug fanger pålitelig opp svevende partikler, selv i store mengder, gjennom kontinuerlig drift direkte ved tilkoblede maskineringssentre eller fylleanlegg.

0 Produkter
Kärcher For effektiv oppsamling av svevepartikler

Industrielle støvavsug: Funksjoner og fordeler

icon_arrow

Bruksområder

Dedusting in the food industry of e.g. flour dust, baking powder dust

Støvfjerning i næringsmiddelindustrien

Avsug av støv i næringsmiddelindustrien, f.eks. fra mel og bakepulver.

Removing dust and swarf in the metal industry

Fjerning av støv og spon i metallindustrien

Umiddelbar fjerning av små metallspon og metallstøv under maskinering.