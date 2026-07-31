Industristøvsugere for væsker og faste stoffer
Støvsugerne i IVR-L-serien er svært slitesterke og driftssikre spesialister på oppsuging og separering av væsker og faste stoffer. De er utviklet for kontinuerlig drift under krevende industrielle forhold og er tilgjengelige med ulike driftstyper.
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Egenskaper for industristøvsugere for væsker og faste stoffer
Bruksområder
Væsker i metallindustrien
Ideell for oppsuging av væsker, slik som kjølesmøremidler, i metallbearbeidingsindustrien.
Opprydding av lekkasjer
For fjerning av lekkasjer for å forhindre fallulykker, farlig krysskontaminering og bakterievekst.
Væsker med spon i metallindustrien
Svært egnet for oppsuging av væsker som inneholder spon. Faste partikler og væsker separeres enkelt ved hjelp av en integrert sponkurv.