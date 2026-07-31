Industristøvsugere for væsker og faste stoffer

Støvsugerne i IVR-L-serien er svært slitesterke og driftssikre spesialister på oppsuging og separering av væsker og faste stoffer. De er utviklet for kontinuerlig drift under krevende industrielle forhold og er tilgjengelige med ulike driftstyper.

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Kärcher

Egenskaper for industristøvsugere for væsker og faste stoffer

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Bruksområder

Liquids in the metalworking industry

Væsker i metallindustrien

Ideell for oppsuging av væsker, slik som kjølesmøremidler, i metallbearbeidingsindustrien.

Clearing up leaks

Opprydding av lekkasjer

For fjerning av lekkasjer for å forhindre fallulykker, farlig krysskontaminering og bakterievekst.

Liquids with swarf in the metalworking industry

Væsker med spon i metallindustrien

Svært egnet for oppsuging av væsker som inneholder spon. Faste partikler og væsker separeres enkelt ved hjelp av en integrert sponkurv.