Industristøvsugere for støv og tørt materiale

Støvsugerne med spesialutviklet filterteknologi.

Alle bransjer har unike utfordringer. Det stilles strenge krav til effektiv oppsuging av alt fra produksjonsrester og helsefarlig støv, til fin- og grovspon, sand og organiske stoffer. Hvert materiale, fra det letteste fiber til det tyngste granulat, krever en optimalt tilpasset filterløsning. Kärchers industrisystem er utviklet for å møte nøyaktig disse kravene. Her finner du det perfekte filteret for enhver oppgave. Våre løsninger er designet for alt fra periodisk rengjøring til kontinuerlig 24/7-drift, fullt integrert i din produksjonsprosess.