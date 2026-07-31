Industristøvsugere for støv og tørt materiale

Støvsugerne med spesialutviklet filterteknologi.
Alle bransjer har unike utfordringer. Det stilles strenge krav til effektiv oppsuging av alt fra produksjonsrester og helsefarlig støv, til fin- og grovspon, sand og organiske stoffer. Hvert materiale, fra det letteste fiber til det tyngste granulat, krever en optimalt tilpasset filterløsning. Kärchers industrisystem er utviklet for å møte nøyaktig disse kravene. Her finner du det perfekte filteret for enhver oppgave. Våre løsninger er designet for alt fra periodisk rengjøring til kontinuerlig 24/7-drift, fullt integrert i din produksjonsprosess.

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Kärcher

Egenskaper for industristøvsugere for støv og tørt materiale

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Bruksområder

Cleaning in the food industry

Rengjøring i næringsmiddelindustrien

Ideell for rengjøring av maskiner, produksjonsutstyr og gulv.

 

Cleaning in the metalworking industry

Rengjøring i metallbearbeidende industri

For effektivt oppsug av slipende metallspon.

Removal of synthetic materials

Fjerning av syntetiske materialer

Effektivt oppsug av plast, granulat og andre syntetiske materialer.

 

Cleaning in the timber industry

Rengjøring i treindustrien

Fjerner enkelt og effektivt trespon og trestøv.