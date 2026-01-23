Andre rengjøringsløsninger
Her finner du våre andre rengjøringsløsninger, enten det er singledisk- og poleringsmaskiner for vedlikehold av harde overflater, eller løsninger for svært krevende rengjøringsoppgaver som på trapper eller rulletrapper.
Singeldiskmaskiner
Enten du skal rengjøre harde overflater eller tekstilgulv, så finner du garantert den rette singeldiskmaskinen for ditt rengjøringsbehov hos Kärcher. Vi har maskiner både for allround og spesialisert bruk.
Poleringsmaskiner
Når skoene etterlater merker så gjør Kärcher poleringsmaskiner gulvene skinnende rene igjen. Og siden de er batteridrevne, kan de også brukes i normal arbeidstid.
Trapp- og rulletrappvasker
Kärchers trapp- og rulletrappvaskere rengjør rulletrapper og rullebånd, samt trapper og vinduskarmer grundig, raskt og effektivt.