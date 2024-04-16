Vannresirkulering

Beskytt miljøet med Kärchers vanngjenvinningssystem. Med Kärcher kan du jobbe både kostnadseffektivt og miljøvennlig. Kärcher er opptatt av miljøvern, og en fornuftig og bærekraftig håndtering av naturressurser er viktig for oss. Med forholdsvis lavt vannforbruk og et vannresirkuleringssystem som fører alt avløpsvann tilbake i rengjøringsprosessen, kan vannsforbruket reduseres med opptil 85 %.