Vindusvasker WV 5 Plus N
WV 5 Plus N vindusvaskesett gir deg rene vinduer uten smuss på rekordtid – uten vannsøl. Det utskiftbare batteriet (kjøpes separat) lar deg vaske vinduene uten avbrudd.
Med WV 5 Plus N lanserer Kärcher – oppfinneren av Window Vac – en enhet på markedet som perfeksjonerer enkel, stripefri og dryppfri vindusvask. Med forlenget batteritid blir tidkrevende rengjøringsoppgaver heller ikke noe problem. Takket være det praktiske utskiftbare batterisystemet trenger du dessuten bare å kjøpe ett ekstra batteri, så kan du vaske vinduene uten avbrudd. Det myke håndtaket til WV 5 Plus N gjør at den til og med overgår forgjengeren når det gjelder håndtering og ergonomi. Enheten kommer også med avstandsstykker til sugemunnstykket. Denne funksjonen gir enda bedre rengjøringsresultater helt ut til kantene av vinduet. Et smalt sugemunnstykke for vinduer med sprosser medfølger også. Det perfekte samspillet mellom sprayflasken og mikrofiberkluten garanterer effektiv rengjøring, og i kombinasjon med vindusvaskeren er du også garantert skinnende rene vinduer uten såperester.
Egenskaper og fordeler
Avtakbart batteriAvtakbart batteri og mulighet for et tilleggsbatteri gjør det mulig å rengjøre mange vinduer uten stans.
Praktisk rengjøring av vinduerManuelt justerbar avstandsholder gjør det enkelt å rengjøre stripefritt selv helt inn til kantene.
Komfortabelt håndtak med indikator på batterinivåSoftgrip håndtak gjør det mer komfortabelt å bruke maskinen. 3 LEDs viser status på batterilading
Utskiftbart sugemunnstykke
- Velg mellom stort eller lite munnstykke avhengig av overflaten som skal rengjøres.
Svært stillegående og behagelig lydnivå
- Lavt støynivå gir behagelige arbeidsforhold.
Den originale vindusvaskeren
- Original Kärcher-kvalitet fra oppfinneren av vindusvaskeren.
Tre ganger raskere
- Rengjøring av vinduer med vindusvaskeren er 3 ganger raskere enn andre rengjøringsmetoder.
Drypper ikke og gir et stripefritt resultat
- Elektrisk vannoppsug forhindrer striper, og gir skinnende rene og blanke vinduer.
Svært hygienisk
- Tømming av skittenvannstank er enkelt og praktisk, uten at du kommer i kontakt med det skitne vannet.
Mange bruksområder
- Vindusvaskeren kan brukes på alle glatte overflater slik som fliser, speil og dusjkabinett.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Arbeidsbredde sugenal (mm)
|280
|Arbeidsbredde sugenal (mm)
|170
|Skittenvannstank (ml)
|100
|Batteritid (min)
|35
|Ladetid for batteri (min)
|185
|Batteritype
|Avtakbart litium-ion batteri
|Ytelse per batterilading (m²)
|ca 105
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farge
|Hvit
|Vekt inkl. batteri (kg)
|0,7
|Vekt uten tilbehør (kg)
|0,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|125 x 280 x 325
Scope of supply
- Sprayflaske Ekstra med mikrofiberklut
- Rengjøringsmidler: RM 503 vindusvaskemiddel, 20 ml
- Smalt sugemunnstykke
Utstyr
- Sugemunnstykke
- Utskiftbart sugemunnstykke
Videoer
Bruksområder
- Vinduer og glassflater
- Vinduer med sprosser
- Glatte jevne overflater
- Speil
- Fliser
- Glassbord
- Veggfliser
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
