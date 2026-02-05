Vindusvasker WV 5 Plus Anniversary Edition
Den eksklusive WV 5 Plus Anniversary Edition, utviklet for å markere Kärchers 90-årsjubileum, leveres med spesialtilbehør og sørger for skinnende vinduer – helt uten striper, på kort tid.
WV 5 Plus Anniversary Edition er en eksklusiv fargevariant med spesialtilbehør, utviklet for å markere Kärchers 90-årsjubileum. Som oppfinneren av vindusvaskeren setter Kärcher nok en gang standarden for enkel, stripefri og dryppfri vindusvask. Denne spesialutgaven har forlenget batteritid, slik at du kan rengjøre enda lenger uten avbrudd. Takket være det utskiftbare batterisystemet kan du fortsette vaskingen uten stopp ved å bruke et ekstra batteri. Håndtaket har et mykt grep som gir forbedret ergonomi og enda bedre håndtering enn forgjengeren. I tillegg sørger avstandsstykker på sugemunnstykket for optimale rengjøringsresultater helt ut til kantene. Pakken inneholder en sprayflaske, en mikrofiberklut, et smalt sugemunnstykke for sprossevinduer, en smusskrape for gjenstridige flekker og en ekstra mikrofiberklut med en høy andel slipende fibre – perfekt for grundig utvendig vindusvask.
Egenskaper og fordeler
Avtakbart batteriAvtakbart batteri og mulighet for et tilleggsbatteri gjør det mulig å rengjøre mange vinduer uten stans.
Praktisk rengjøring av vinduerManuelt justerbar avstandsholder gjør det enkelt å rengjøre stripefritt selv helt inn til kantene.
Komfortabelt håndtak med indikator på batterinivåSoftgrip håndtak gjør det mer komfortabelt å bruke maskinen. 3 LEDs viser status på batterilading
Utskiftbart sugemunnstykke
- Velg mellom stort eller lite munnstykke avhengig av overflaten som skal rengjøres.
Svært stillegående og behagelig lydnivå
- Lavt støynivå gir behagelige arbeidsforhold.
Den originale vindusvaskeren
- Original Kärcher-kvalitet fra oppfinneren av vindusvaskeren.
Tre ganger raskere
- Vindusvasken blir tre ganger raskere med vindusvaskeren enn med vanlige rengjøringsmetoder.
Drypper ikke og gir et stripefritt resultat
- Elektrisk vannoppsug forhindrer striper, og gir skinnende rene og blanke vinduer.
Svært hygienisk
- Rask og enkel tømming av tanken uten å komme i kontakt med skittent vann.
Mange bruksområder
- Vindusvaskeren kan brukes på alle glatte overflater slik som fliser, speil og dusjkabinett.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Arbeidsbredde sugenal (mm)
|280
|Arbeidsbredde sugenal (mm)
|170
|Skittenvannstank (ml)
|100
|Batteritid (min)
|35
|Ladetid for batteri (min)
|185
|Batteritype
|Avtakbart litium-ion batteri
|Ytelse per batterilading (m²)
|ca 105
|Spenning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farge
|svart
|Vekt inkl. batteri (kg)
|0,7
|Vekt uten tilbehør (kg)
|0,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|125 x 280 x 325
Scope of supply
- Sprayflaske Ekstra med mikrofiberklut
- Rengjøringsmidler: RM 503 vindusvaskemiddel, 20 ml
- Smalt sugemunnstykke
- Mikrofiberklut til utendørs bruk: 1 x
- Smusskrape
Utstyr
- Sugemunnstykke
- Utskiftbart sugemunnstykke
Bruksområder
- Vinduer og glassflater
- Vinduer med sprosser
- Glatte jevne overflater
- Speil
- Glassbord
- Veggfliser
- Fliser
