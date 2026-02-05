Vindusvasker WV 5 Plus Anniversary Edition

Den eksklusive WV 5 Plus Anniversary Edition, utviklet for å markere Kärchers 90-årsjubileum, leveres med spesialtilbehør og sørger for skinnende vinduer – helt uten striper, på kort tid.

WV 5 Plus Anniversary Edition er en eksklusiv fargevariant med spesialtilbehør, utviklet for å markere Kärchers 90-årsjubileum. Som oppfinneren av vindusvaskeren setter Kärcher nok en gang standarden for enkel, stripefri og dryppfri vindusvask. Denne spesialutgaven har forlenget batteritid, slik at du kan rengjøre enda lenger uten avbrudd. Takket være det utskiftbare batterisystemet kan du fortsette vaskingen uten stopp ved å bruke et ekstra batteri. Håndtaket har et mykt grep som gir forbedret ergonomi og enda bedre håndtering enn forgjengeren. I tillegg sørger avstandsstykker på sugemunnstykket for optimale rengjøringsresultater helt ut til kantene. Pakken inneholder en sprayflaske, en mikrofiberklut, et smalt sugemunnstykke for sprossevinduer, en smusskrape for gjenstridige flekker og en ekstra mikrofiberklut med en høy andel slipende fibre – perfekt for grundig utvendig vindusvask.

Egenskaper og fordeler
Vindusvasker WV 5 Plus Anniversary Edition: Avtakbart batteri
Avtakbart batteri
Avtakbart batteri og mulighet for et tilleggsbatteri gjør det mulig å rengjøre mange vinduer uten stans.
Vindusvasker WV 5 Plus Anniversary Edition: Praktisk rengjøring av vinduer
Praktisk rengjøring av vinduer
Manuelt justerbar avstandsholder gjør det enkelt å rengjøre stripefritt selv helt inn til kantene.
Vindusvasker WV 5 Plus Anniversary Edition: Komfortabelt håndtak med indikator på batterinivå
Komfortabelt håndtak med indikator på batterinivå
Softgrip håndtak gjør det mer komfortabelt å bruke maskinen. 3 LEDs viser status på batterilading
Utskiftbart sugemunnstykke
  • Velg mellom stort eller lite munnstykke avhengig av overflaten som skal rengjøres.
Svært stillegående og behagelig lydnivå
  • Lavt støynivå gir behagelige arbeidsforhold.
Den originale vindusvaskeren
  • Original Kärcher-kvalitet fra oppfinneren av vindusvaskeren.
Tre ganger raskere
  • Vindusvasken blir tre ganger raskere med vindusvaskeren enn med vanlige rengjøringsmetoder.
Drypper ikke og gir et stripefritt resultat
  • Elektrisk vannoppsug forhindrer striper, og gir skinnende rene og blanke vinduer.
Svært hygienisk
  • Rask og enkel tømming av tanken uten å komme i kontakt med skittent vann.
Mange bruksområder
  • Vindusvaskeren kan brukes på alle glatte overflater slik som fliser, speil og dusjkabinett.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Arbeidsbredde sugenal (mm) 280
Arbeidsbredde sugenal (mm) 170
Skittenvannstank (ml) 100
Batteritid (min) 35
Ladetid for batteri (min) 185
Batteritype Avtakbart litium-ion batteri
Ytelse per batterilading (m²) ca 105
Spenning (V) 100 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Farge svart
Vekt inkl. batteri (kg) 0,7
Vekt uten tilbehør (kg) 0,7
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,2
Mål (L x B x H) (mm) 125 x 280 x 325

Scope of supply

  • Sprayflaske Ekstra med mikrofiberklut
  • Rengjøringsmidler: RM 503 vindusvaskemiddel, 20 ml
  • Smalt sugemunnstykke
  • Mikrofiberklut til utendørs bruk: 1 x
  • Smusskrape

Utstyr

  • Sugemunnstykke
  • Utskiftbart sugemunnstykke
Vindusvasker WV 5 Plus Anniversary Edition
Bruksområder
  • Vinduer og glassflater
  • Vinduer med sprosser
  • Glatte jevne overflater
  • Speil
  • Glassbord
  • Veggfliser
  • Fliser
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.