Vindusvasker WV 5 Plus N Battery
WV 5 Plus N Battery: Batteridrevet vindusvasker, sprayflaske med mikrofiberklut, rengjøringsmiddel, ladestasjon og utskiftbart batteri. For dryppfri, stripefri rengjøring uten avbrudd.
Setter standarden for vindusvask: WV 5 Plus N Battery fra Kärcher – oppfinneren av den batteridrevne Window Vac – gir enkel, stripefri og dryppfri vindusvask med perfekte resultater. WV 5 Plus N Battery inkluderer en batteridrevet Window Vac vindusvasker, et smalt sugemunnstykke (spesielt designet for vinduer med sprosser og smale vindusflater), sprayflaske med mikrofiberklut, vaskemiddel, ladestasjon og utskiftbart batteri (for rengjøring uten avbrudd). Det perfekte samspillet mellom sprayflasken og mikrofiberkluten sikrer særlig effektiv rengjøring. Betydelig forbedret batteritid sammenlignet med forrige serie. Avstandsstykkene på sugemunnstykket sikrer enda bedre rengjøringsresultater helt ut til kantene på vinduene. Det myke håndtaket er også en stor fordel og sikrer at WV 5 er enda mer behagelig å bruke enn den forrige serien. Ladestasjonen kan brukes til å lade enkeltbatterier og til sikker oppbevaring av hele Window Vac vindusvasker.
Egenskaper og fordeler
Inkludert ekstra batteri og ladestasjonRengjør uten avbrudd takket være det ekstra batteriet.
Praktisk rengjøring av vinduerManuelt justerbar avstandsholder gjør det enkelt å rengjøre stripefritt selv helt inn til kantene.
Komfortabelt håndtak med indikator på batterinivåSoftgrip håndtak gjør det mer komfortabelt å bruke maskinen. Tre LED-lys over på-/ avbryteren viser ladestatus.
Utskiftbart sugemunnstykke
- Velg mellom stort eller lite munnstykke avhengig av overflaten som skal rengjøres.
Svært stillegående og behagelig lydnivå
- Lavt støynivå gir behagelige arbeidsforhold.
Den originale vindusvaskeren
- Original Kärcher-kvalitet fra oppfinneren av vindusvaskeren.
Tre ganger raskere
- Den batteridrevne vindusvaskeren gjør rengjøring av vinduer 3 ganger raskere enn tradisjonelle metoder.
Drypper ikke og gir et stripefritt resultat
- Elektrisk vannoppsug forhindrer striper, og gir skinnende rene og blanke vinduer.
Svært hygienisk
- Tømming av skittenvannstank er enkelt og praktisk, uten at du kommer i kontakt med det skitne vannet.
Mange bruksområder
- Vindusvaskeren kan brukes på alle glatte overflater slik som fliser, speil og dusjkabinett.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Arbeidsbredde sugenal (mm)
|280
|Arbeidsbredde sugenal (mm)
|170
|Skittenvannstank (ml)
|100
|Batteritid (min)
|35
|Ladetid for batteri (min)
|185
|Batteritype
|Avtakbart litium-ion batteri
|Ytelse per batterilading (m²)
|ca 210
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farge
|Hvit
|Vekt inkl. batteri (kg)
|0,7
|Vekt uten tilbehør (kg)
|0,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|125 x 280 x 325
Scope of supply
- Sprayflaske Ekstra med mikrofiberklut
- Rengjøringsmidler: RM 503 vindusvaskemiddel, 20 ml
- Smalt sugemunnstykke
Utstyr
- Sugemunnstykke
- Utskiftbart sugemunnstykke
Bruksområder
- Vinduer og glassflater
- Vinduer med sprosser
- Glatte jevne overflater
- Speil
- Fliser
- Glassbord
- Veggfliser
Tilbehør
Rengjøringsmidler
