Bare våre mest innovative produkter med den høyeste ytelsen bærer signaturen til selskapets grunnlegger, teknologipioneren Alfred Kärcher. Den nye WV 7 Signature Line er umiddelbart gjenkjennelig som den beste Kärcher-enheten i sin kategori og vår nye standard for vindusvaskere. Det elegante, enkle designet gjør rengjøringen enda mer praktisk og uanstrengt. Unike funksjoner som app-støtte ved første oppstart, rengjøringstips og den forbedrede nalen gjør det enda enklere å gi vinduer og andre glatte overflater wow-faktoren tilbake.