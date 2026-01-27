Vindusvasker WV 7 Signature Line
WV 7 Signature Line batteridrevet vindusvasker med innovativt sugemunnstykke for fleksibel bruk. Med sprayflaske, to kluter, rengjøringsmiddel og en praktisk oppbevaringsboks.
Bare våre mest innovative produkter med den høyeste ytelsen bærer signaturen til selskapets grunnlegger, teknologipioneren Alfred Kärcher. Den nye WV 7 Signature Line er umiddelbart gjenkjennelig som den beste Kärcher-enheten i sin kategori og vår nye standard for vindusvaskere. Det elegante, enkle designet gjør rengjøringen enda mer praktisk og uanstrengt. Unike funksjoner som app-støtte ved første oppstart, rengjøringstips og den forbedrede nalen gjør det enda enklere å gi vinduer og andre glatte overflater wow-faktoren tilbake.
Egenskaper og fordeler
Signature Line-fordelerSignaturen til selskapets grunnlegger Alfred Kärcher gjør at produktet er lett gjenkjennelig som den beste Kärcher-enheten i sin kategori. Andre eksklusive fordeler inkluderer app-støtte og utvidet garanti.
Eksklusiv oppbevaringsboksFor praktisk oppbevaring av den monterte vindusvaskeren med tilbehør.
Forbedret nal-teknologiInnovativ og bred nal gjør rengjøringen enda mer fleksibel, noe som er ideelt når vindusvaskeren brukes nærme gulvet.
Display som viser gjenværende batteritid
- Vindusvaskeren har ekstra lang batteritid på 100 minutter, og gjør det mulig å vaske uavbrutt en god stund.
Ergonomisk utforming
- Lett og kompakt med ergonomisk håndtak for maksimal komfort.
Avtakbar nalgummi
- Nalgummien kan enkelt tas av fra sugemunnstykket og rengjøres etter hver bruk.
Rask og hygienisk tømming av tank
- Hygienisk fjerning og tømming av skittenvannstanken uten at du kommer i kontakt med skitten.
Tre ganger raskere
- Vindusvasken blir tre ganger raskere med vindusvaskeren enn med vanlige rengjøringsmetoder.
Drypper ikke og gir et stripefritt resultat
- Elektrisk vannoppsug forhindrer striper, og gir skinnende rene og blanke vinduer.
Mange bruksområder
- Egnet for alle glatte jevne overflater, som f.eks. fliser, speil, dusjkabinett etc.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Arbeidsbredde sugenal (mm)
|280
|Arbeidsbredde sugenal (mm)
|170
|Skittenvannstank (ml)
|150
|Batteritid (min)
|100
|Ladetid for batteri (min)
|170
|Ytelse per batterilading (m²)
|ca 300
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|0,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2
|Mål (L x B x H) (mm)
|126 x 280 x 310
Scope of supply
- Batterilader: Hurtiglader (1 stk.)
- Sprayflaske Ekstra med mikrofiberklut
- Rengjøringsmidler: RM 503 vindusvaskemiddel, 20 ml
- Smalt sugemunnstykke
- Mikrofiberklut til utendørs bruk: 1 x
- Smusskrape
Utstyr
- Sugemunnstykke
Bruksområder
- Glatte jevne overflater
- Vinduer og glassflater
- Speil
- Fliser
- Glassbord
- Veggfliser
