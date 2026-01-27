Vindusvasker WV 2 Plus N
Enkel, dryppfri håndtering takket være elektrisk oppsug. Med dette originale vindusvaskesettet fra Kärcher får du stripefrie, skinnende rene vinduer på rekordtid.
Med sin innovative Window Vac vindusvasker har Kärcher revolusjonert vindusvasken. Kärcher Window Vac vindusvasker gjør rengjøringen til en lek og sparer deg for mye tid og krefter. Takket være det elektriske oppsuget trenger du ikke lenger å tenke på vannsøl. Den smarte kombinasjonen av sprayflaske, mikrofiberklut og vindusvaskerens oppsugingssfunksjon sikrer svært effektiv rengjøring og skinnende rene vinduer – uten striper eller såperester. Den praktiske og ergonomiske Kärcher Window Vac vindusvasker gjør vindusvasken spesielt hygienisk fordi du slipper å komme i direkte kontakt med det skitne vannet. Takket være det ekstra smale sugemunnstykket kan den også enkelt nå mindre eller vanskelig tilgjengelige områder som for eksempel vinduer med sprosser eller vitrineskap. Hva så med resultatet? Det er ikke lenger noen grenser for hva som er mulig innen rengjøring.
Egenskaper og fordeler
Rask å tømmeSkittenvannstanken kan tømmes raskt og enkelt ved behov.
Utskiftbart sugemunnstykkeVelg mellom stort eller lite munnstykke avhengig av overflaten som skal rengjøres.
LED DisplayLED-displayet viser deg gjeldende batteristatus, og gir deg enkelt oversikt over energiforbruket.
Lett og stillegående
- Den lave vekten og det lave støynivå gjør vindusvask med WV 2 enda mer behagelig.
Den originale vindusvaskeren
- Original Kärcher-kvalitet fra oppfinneren av vindusvaskeren.
Tre ganger raskere
- Den batteridrevne vindusvaskeren gjør rengjøring av vinduer 3 ganger raskere enn tradisjonelle metoder.
Drypper ikke og gir et stripefritt resultat
- Elektrisk vannoppsug forhindrer striper, og gir skinnende rene og blanke vinduer.
Svært hygienisk
- Tømming av skittenvannstank er enkelt og praktisk, uten at du kommer i kontakt med det skitne vannet.
Mange bruksområder
- Vindusvaskeren kan brukes på alle glatte overflater slik som fliser, speil og dusjkabinett.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Arbeidsbredde sugenal (mm)
|280
|Arbeidsbredde sugenal (mm)
|170
|Skittenvannstank (ml)
|100
|Batteritid (min)
|35
|Ladetid for batteri (min)
|230
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Ytelse per batterilading (m²)
|ca 105
|Spenning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farge
|Hvit
|Vekt inkl. batteri (kg)
|0,6
|Vekt uten tilbehør (kg)
|0,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|120 x 280 x 320
Scope of supply
- Sprayflaske Standard med mikrofiberklut
- Rengjøringsmidler: RM 503 vindusvaskemiddel, 20 ml
- Smalt sugemunnstykke
Utstyr
- Sugemunnstykke
- Utskiftbart sugemunnstykke
Bruksområder
- Glatte jevne overflater
- Vinduer og glassflater
- Speil
- Fliser
- Glassbord
- Dusjkabinett/badekar
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.