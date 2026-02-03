Vindusvasker WV 6 Plus
WV 6 Plus vindusvasker er enda mer fleksibel. Ny nalteknologi gjør det enda lettere å vaske vinduene raskt og effektivt, uten vannsøl og gjenværende striper.
Kärchers innovative vindusvaskere har i lang tid bidratt til å holde vinduer i mangt et hjem rene og frie for flekker, smuss og striper. Kärcher har forbedret den originale vindusvaskeren, og utviklet en enda mer fleksibel modell med innovativ teknologi og lengre batteritid. Resultatet er WV 6 Plus. Bredere sugemunnstykke/ sugenal gjør det mulig å fjerne væske fra hele overflater i bare én sveip. Vindusvaskeren har en batteritid på 100 minutter, og du kan dermed vaske i lange perioder. Et display viser gjenværende driftstid, og gjør det lettere å planlegge rengjøringen bedre. Å bruke WV 6 Plus er en svært hygienisk måte å vaske vinduene på fordi du slipper å komme i direkte kontakt med det skitne vannet.
Egenskaper og fordeler
Forbedret nal-teknologiInnovativ og bred nal gjør rengjøringen enda mer fleksibel, noe som er ideelt når vindusvaskeren brukes nærme gulvet.
Ekstra lang batteritidVindusvaskeren har ekstra lang batteritid på 100 minutter, og gjør det mulig å vaske uavbrutt en god stund.
Avtakbar nalgummiNalgummien kan enkelt tas av fra sugemunnstykket og rengjøres etter hver bruk.
Rask og hygienisk tømming av tank
- Rask og enkel tømming av tanken uten å komme i kontakt med skittent vann.
Svært stillegående og behagelig lydnivå
- Lavt støynivå gir behagelige arbeidsforhold.
Display som viser gjenværende batteritid
- Displayet viser hvor mange minutter batteriet kan brukes, og gjør det enkelt å planlegge rengjøringen.
Den originale vindusvaskeren
- Original Kärcher-kvalitet fra oppfinneren av vindusvaskeren.
Tre ganger raskere
- Vindusvasken blir tre ganger raskere med vindusvaskeren enn med vanlige rengjøringsmetoder.
Drypper ikke og gir et stripefritt resultat
- Elektrisk vannoppsug forhindrer striper, og gir skinnende rene og blanke vinduer.
Mange bruksområder
- Egnet for alle glatte jevne overflater, som f.eks. fliser, speil, dusjkabinett etc.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Arbeidsbredde sugenal (mm)
|280
|Skittenvannstank (ml)
|150
|Batteritid (min)
|100
|Ladetid for batteri (min)
|170
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Ytelse per batterilading (m²)
|ca 300
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farge
|Hvit
|Vekt inkl. batteri (kg)
|0,8
|Vekt uten tilbehør (kg)
|0,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|126 x 280 x 310
Scope of supply
- Batterilader: Hurtiglader (1 stk.)
- Sprayflaske Ekstra med mikrofiberklut
- Rengjøringsmidler: RM 503 vindusvaskemiddel, 20 ml
Utstyr
- Sugemunnstykke
- Utskiftbart sugemunnstykke
Bruksområder
- Glatte jevne overflater
- Vinduer og glassflater
- Speil
- Fliser
- Glassbord
- Veggfliser
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.