Kärchers innovative vindusvaskere har i lang tid bidratt til å holde vinduer i mangt et hjem rene og frie for flekker, smuss og striper. Kärcher har forbedret den originale vindusvaskeren, og utviklet en enda mer fleksibel modell med innovativ teknologi og lengre batteritid. Resultatet er WV 6 Plus. Bredere sugemunnstykke/ sugenal gjør det mulig å fjerne væske fra hele overflater i bare én sveip. Vindusvaskeren har en batteritid på 100 minutter, og du kan dermed vaske i lange perioder. Et display viser gjenværende driftstid, og gjør det lettere å planlegge rengjøringen bedre. Å bruke WV 6 Plus er en svært hygienisk måte å vaske vinduene på fordi du slipper å komme i direkte kontakt med det skitne vannet.