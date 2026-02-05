Vindusvasker WV 1

For enkel, stripefri vindusvask – nå tre ganger raskere enn før: WV 1 vindusvasker fra Kärcher.

Sammenlignet med tradisjonelle metoder gjør den praktiske WV 1 Window Vac vindusvaskeren fra Kärcher rengjøringen enkel, stripefri og tre ganger raskere enn før. Vannet suges effektivt bort fra vinduet – uten dryppende skittent vann og uten striper. Takket være det praktiske batteriet og det kompakte designet kan WV 1 garantere maksimal fleksibilitet ved rengjøring av alle glatte flater i hjemmet

Egenskaper og fordeler
Vindusvasker WV 1: Lav vekt.
Lav vekt.
Ligger lett og komfortabelt i hånden uten at det gjør vondt.
Vindusvasker WV 1: Kompakt og hendig
Kompakt og hendig
Liten og hendig enhet som gjør rengjøring av glatte overflater svært enkelt.
Vindusvasker WV 1: LED Display
LED Display
LED-displayet viser deg gjeldende batteristatus, og gir deg enkelt oversikt over energiforbruket.
Mange bruksområder
  • Vindusvaskeren kan brukes på alle glatte overflater slik som fliser, speil og dusjkabinett.
Tre ganger raskere
  • Vindusvasken blir tre ganger raskere med vindusvaskeren enn med vanlige rengjøringsmetoder.
Drypper ikke og gir et stripefritt resultat
  • Takket være det elektriske oppsuget trenger du ikke lenger å tenke på vannsøl. For skinnende rene vinduer.
Svært hygienisk
  • Rask og enkel tømming av tanken uten å komme i kontakt med skittent vann.
Den originale vindusvaskeren
  • Original Kärcher-kvalitet fra oppfinneren av vindusvaskeren.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Arbeidsbredde sugenal (mm) 250
Skittenvannstank (ml) 100
Batteritid (min) 25
Ladetid for batteri (min) 150
Batteritype Litium-ion-batteri
Ytelse per batterilading (m²) ca 70
Spenning (V) 100 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Farge Hvit
Vekt inkl. batteri (kg) 0,5
Vekt uten tilbehør (kg) 0,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,7
Mål (L x B x H) (mm) 130 x 250 x 275

Utstyr

  • Sugemunnstykke
Vindusvasker WV 1
Bruksområder
  • Glatte jevne overflater
  • Vinduer og glassflater
  • Speil
  • Fliser
  • Glassbord
  • Veggfliser
Tilbehør
Rengjøringsmidler
