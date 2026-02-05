Vindusvasker WV 1
For enkel, stripefri vindusvask – nå tre ganger raskere enn før: WV 1 vindusvasker fra Kärcher.
Sammenlignet med tradisjonelle metoder gjør den praktiske WV 1 Window Vac vindusvaskeren fra Kärcher rengjøringen enkel, stripefri og tre ganger raskere enn før. Vannet suges effektivt bort fra vinduet – uten dryppende skittent vann og uten striper. Takket være det praktiske batteriet og det kompakte designet kan WV 1 garantere maksimal fleksibilitet ved rengjøring av alle glatte flater i hjemmet
Egenskaper og fordeler
Lav vekt.Ligger lett og komfortabelt i hånden uten at det gjør vondt.
Kompakt og hendigLiten og hendig enhet som gjør rengjøring av glatte overflater svært enkelt.
LED DisplayLED-displayet viser deg gjeldende batteristatus, og gir deg enkelt oversikt over energiforbruket.
Mange bruksområder
- Vindusvaskeren kan brukes på alle glatte overflater slik som fliser, speil og dusjkabinett.
Tre ganger raskere
- Vindusvasken blir tre ganger raskere med vindusvaskeren enn med vanlige rengjøringsmetoder.
Drypper ikke og gir et stripefritt resultat
- Takket være det elektriske oppsuget trenger du ikke lenger å tenke på vannsøl. For skinnende rene vinduer.
Svært hygienisk
- Rask og enkel tømming av tanken uten å komme i kontakt med skittent vann.
Den originale vindusvaskeren
- Original Kärcher-kvalitet fra oppfinneren av vindusvaskeren.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Arbeidsbredde sugenal (mm)
|250
|Skittenvannstank (ml)
|100
|Batteritid (min)
|25
|Ladetid for batteri (min)
|150
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Ytelse per batterilading (m²)
|ca 70
|Spenning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farge
|Hvit
|Vekt inkl. batteri (kg)
|0,5
|Vekt uten tilbehør (kg)
|0,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|130 x 250 x 275
Utstyr
- Sugemunnstykke
Bruksområder
- Glatte jevne overflater
- Vinduer og glassflater
- Speil
- Fliser
- Glassbord
- Veggfliser
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.