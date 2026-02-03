WV 6 Plus Window Vac Multi Edition imponerer med ny bladteknologi og ekstra lang batteritid. Den lange sugebladet gjør at overflater kan rengjøres uten avbrudd. Spesialutgaven byr også på stil: tre utskiftbare blader i forskjellige farger gir vindusvaskeren et personlig preg. Med opptil 100 minutters driftstid kan du rengjøre enda lengre, og det praktiske displayet viser nøyaktig hvor mange minutter du har igjen. Sprayflaske med mikrofiberklut og sugefunksjon sørger for svært effektiv vask – helt uten striper og rester. Den ergonomiske designen gjør vindusvasken hygienisk, ettersom du aldri er i direkte kontakt med skittent vann.