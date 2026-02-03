Vindusvasker WV 6 Multifunctionality Promotion *EU
Med innovativ bladdesign og tre ekstra blader i ulike farger: WV 6 Plus Window Vac Multi Edition – batteridrevet vindusvasker for skinnende rene vinduer uten striper, på rekordtid.
WV 6 Plus Window Vac Multi Edition imponerer med ny bladteknologi og ekstra lang batteritid. Den lange sugebladet gjør at overflater kan rengjøres uten avbrudd. Spesialutgaven byr også på stil: tre utskiftbare blader i forskjellige farger gir vindusvaskeren et personlig preg. Med opptil 100 minutters driftstid kan du rengjøre enda lengre, og det praktiske displayet viser nøyaktig hvor mange minutter du har igjen. Sprayflaske med mikrofiberklut og sugefunksjon sørger for svært effektiv vask – helt uten striper og rester. Den ergonomiske designen gjør vindusvasken hygienisk, ettersom du aldri er i direkte kontakt med skittent vann.
Egenskaper og fordeler
Forbedret nal-teknologi
- Innovativ og bred nal gjør rengjøringen enda mer fleksibel, noe som er ideelt når vindusvaskeren brukes nærme gulvet.
Ekstra lang batteritid
- Vindusvaskeren har ekstra lang batteritid på 100 minutter, og gjør det mulig å vaske uavbrutt en god stund.
Rask og hygienisk tømming av tank
- Rask og enkel tømming av tanken uten å komme i kontakt med skittent vann.
Attraktivt design
- Et visuelt blikkfang: svart enhetsdesign og sugeblad i ulike farger.
Svært stillegående og behagelig lydnivå
- Lavt støynivå gir behagelige arbeidsforhold.
Display som viser gjenværende batteritid
- Displayet viser hvor mange minutter batteriet kan brukes, og gjør det enkelt å planlegge rengjøringen.
Avtakbar nalgummi
- Nalgummien kan enkelt tas av fra sugemunnstykket og rengjøres etter hver bruk.
Tre ganger raskere
- Vindusvasken blir tre ganger raskere med vindusvaskeren enn med vanlige rengjøringsmetoder.
Drypper ikke og gir et stripefritt resultat
- Elektrisk vannoppsug forhindrer striper, og gir skinnende rene og blanke vinduer.
Mange bruksområder
- Egnet for alle glatte jevne overflater, som f.eks. fliser, speil, dusjkabinett etc.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Arbeidsbredde sugenal (mm)
|280
|Skittenvannstank (ml)
|150
|Batteritid (min)
|100
|Ladetid for batteri (min)
|170
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Ytelse per batterilading (m²)
|ca 300
|Spenning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Vekt inkl. batteri (kg)
|0,8
|Vekt uten tilbehør (kg)
|0,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|126 x 280 x 310
Scope of supply
- Batterilader: Hurtiglader (1 stk.)
- Sprayflaske Ekstra med mikrofiberklut
- Rengjøringsmidler: RM 503 vindusvaskemiddel, 20 ml
- Nalgummi, bred: 3 x
Utstyr
- Sugemunnstykke
- Utskiftbart sugemunnstykke
Bruksområder
- Glatte jevne overflater
- Vinduer og glassflater
- Speil
- Fliser
- Glassbord
- Veggfliser
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.