Vindusvasker WV 1 Plus
Med WV 1 Plus vindusvasker og sprayflasken med mikrofiberklut kan du rengjøre vinduene enkelt – tre ganger raskere enn før – med et stripefritt resultat.
WV 1 Plus Window Vac vindusvasker fra Kärcher sikrer stripefrie, rene vinduer og sparer deg for mye tid og krefter. Den intelligente kombinasjonen av sprayflaske og nal garanterer svært effektiv rengjøring. Den praktiske vaskeren fjerner problemfritt vannet fra vinduet hver gang du bruker den – uten dryppende skittent vann og uten striper. Sammenlignet med tradisjonelle metoder blir manuell rengjøring merkbart enklere og tre ganger raskere enn før. Det praktiske batteriet og det kompakte designet garanterer maksimal fleksibilitet ved rengjøring av alle glatte flater i hjemmet. Prøv den selv!
Egenskaper og fordeler
Lav vekt.Ligger lett og komfortabelt i hånden uten at det gjør vondt.
Kompakt og hendigLiten og hendig enhet som gjør rengjøring av glatte overflater svært enkelt.
LED DisplayLED-displayet viser deg gjeldende batteristatus, og gir deg enkelt oversikt over energiforbruket.
Mange bruksområder
- Vindusvaskeren kan brukes på alle glatte overflater slik som fliser, speil og dusjkabinett.
Tre ganger raskere
- Vindusvasken blir tre ganger raskere med vindusvaskeren enn med vanlige rengjøringsmetoder.
Drypper ikke og gir et stripefritt resultat
- Takket være det elektriske oppsuget trenger du ikke lenger å tenke på vannsøl. For skinnende rene vinduer.
Svært hygienisk
- Rask og enkel tømming av tanken uten å komme i kontakt med skittent vann.
Den originale vindusvaskeren
- Original Kärcher-kvalitet fra oppfinneren av vindusvaskeren.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Arbeidsbredde sugenal (mm)
|250
|Skittenvannstank (ml)
|100
|Batteritid (min)
|25
|Ladetid for batteri (min)
|150
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Ytelse per batterilading (m²)
|ca 70
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farge
|Hvit
|Vekt inkl. batteri (kg)
|0,5
|Vekt uten tilbehør (kg)
|0,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1
|Mål (L x B x H) (mm)
|130 x 250 x 275
Scope of supply
- Sprayflaske Standard med mikrofiberklut
- Rengjøringsmidler: RM 503 vindusvaskemiddel, 20 ml
Utstyr
- Sugemunnstykke
Videoer
Bruksområder
- Glatte jevne overflater
- Vinduer og glassflater
- Speil
- Fliser
- Glassbord
- Veggfliser
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.