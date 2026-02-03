Vindusvasker WV 2 Plus

Enkel, dryppfri håndtering takket være elektrisk oppsug. Med dette originale vindusvaskesettet fra Kärcher får du stripefrie, skinnende rene vinduer på rekordtid.

Med sin innovative Window Vac vindusvasker har Kärcher revolusjonert vindusvasken. Kärcher Window Vac vindusvasker gjør rengjøringen til en lek og sparer deg for mye tid og krefter. Takket være det elektriske oppsuget trenger du ikke lenger å tenke på vannsøl. Den smarte kombinasjonen av sprayflaske, mikrofiberklut og vindusvaskerens oppsugingssfunksjon sikrer svært effektiv rengjøring og skinnende rene vinduer – uten striper eller såperester. Den praktiske og ergonomiske Kärcher Window Vac vindusvasker gjør vindusvasken spesielt hygienisk fordi du slipper å komme i direkte kontakt med det skitne vannet.

Egenskaper og fordeler
Vindusvasker WV 2 Plus: Rask å tømme
Rask å tømme
Skittenvannstanken kan tømmes raskt og enkelt ved behov.
Vindusvasker WV 2 Plus: Utskiftbart sugemunnstykke
Utskiftbart sugemunnstykke
Velg mellom stort eller lite munnstykke avhengig av overflaten som skal rengjøres.
Vindusvasker WV 2 Plus: LED Display
LED Display
LED-displayet viser deg gjeldende batteristatus, og gir deg enkelt oversikt over energiforbruket.
Lett og stillegående
  • Den lave vekten og det lave støynivå gjør vindusvask med WV 2 enda mer behagelig.
Den originale vindusvaskeren
  • Original Kärcher-kvalitet fra oppfinneren av vindusvaskeren.
Tre ganger raskere
  • Den batteridrevne vindusvaskeren gjør rengjøring av vinduer 3 ganger raskere enn tradisjonelle metoder.
Drypper ikke og gir et stripefritt resultat
  • Elektrisk vannoppsug forhindrer striper, og gir skinnende rene og blanke vinduer.
Svært hygienisk
  • Tømming av skittenvannstank er enkelt og praktisk, uten at du kommer i kontakt med det skitne vannet.
Mange bruksområder
  • Vindusvaskeren kan brukes på alle glatte overflater slik som fliser, speil og dusjkabinett.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Arbeidsbredde sugenal (mm) 280
Skittenvannstank (ml) 100
Batteritid (min) 35
Ladetid for batteri (min) 230
Batteritype Litium-ion-batteri
Ytelse per batterilading (m²) ca 105
Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 100 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Farge Hvit
Vekt inkl. batteri (kg) 0,6
Vekt uten tilbehør (kg) 0,6
Vekt inkludert emballasje (kg) 1
Mål (L x B x H) (mm) 120 x 280 x 320

Scope of supply

  • Sprayflaske Standard med mikrofiberklut
  • Rengjøringsmidler: RM 503 vindusvaskemiddel, 20 ml

Utstyr

  • Sugemunnstykke
  • Utskiftbart sugemunnstykke
Vindusvasker WV 2 Plus

Videoer

Bruksområder
  • Glatte jevne overflater
  • Vinduer og glassflater
  • Speil
  • Fliser
  • Glassbord
  • Veggfliser
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.