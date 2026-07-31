Forlengersett
Med forlengersettet til vindusvasker og den vibrerende, batteridrevne nalen kan du enkelt rengjøre høye vinduer. Kan forlenges fra 0,6 til 1,5 meter.
Nå kan du enkelt rengjøre høye vinduer, takvinduer og andre vanskelig tilgjengelige, glatte overflater, uten å måtte klatre i en stige. Dette er mulig takket være forlengersettet til vår vindusvasker og den vibrerende, batteridrevne nalen. Settet består av to teleskopiske lanser, et feste med fleksibelt ledd til vindusvaskeren og den batteridrevne nalen, samt en nal med mikrofiberklut. Settet gir deg opptil 1,5 meter ekstra rekkevidde. Dermed kan rom med takhøyde på opptil ca. 3,5 meter, som stuer, bad eller vinterhager, rengjøres enkelt og uanstrengt.
Egenskaper og fordeler
Når lett opp til høye vindusflater
Teleskoplanse
Passer alle vindusvaskere, samt vibrerende vaskepad
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall (Stk)
|1
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|150 x 250 x 1170
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Bruksområder
- Store, vanskelig tilgjengelige glassflater
- Vinterhager
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