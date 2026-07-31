Vindu- og overflatesuger WVP 10 Adv
Den batteridrevne vindus- og overflatevaskeren vår, WVP 10, er alltid komfortabel å holde, enten du arbeider på vertikale eller horisontale overflater, eller til og med over hodet. Maskinen er ideell for jevne overflater som vinduer og fliser.
Uansett om du bruker den håndholdte vindus- og overflatevaskeren til å rengjøre vinduer eller til å rengjøre fliser, speil, utstillingsmontre, disker og andre jevne overflater, er resultatet like bra. Kanskje viktigst av alt er at du oppnår stripefri rengjøring i enhver posisjon, selv over hodet om nødvendig. Dette er i stor grad mulig takket være den kraftige motoren som har betydelig høyere sugeegenskaper enn vanlige husholdningsstøvsugere. Ikke bare er maskinen batteridrevet, lett og robust, men den imponerer også med smarte detaljer som en skittenvannstank på 200 ml, som er rask og enkel å tømme og som kan vaskes i oppvaskmaskin. Den har også et manuelt justerbart avstandsstykke for perfekte resultater helt inn til kantene. WVP 10 leveres med et batteri (30 min. brukstid), rengjøringsmiddel, en batterilader, en sprayflaske og en mikrofiberklut. WVP 10 Adv-versjonen leveres med et ekstra batteri og har en hurtiglader i stedet for den vanlige laderen. Dermed kan du nærmest arbeide uavbrudt med overflatevaskeren WVP 10 Adv.
Egenskaper og fordeler
Lett, ergonomisk og uG2:G30niversalEgnet for alle glatte harde overflater og kan brukes horisontalt, vertikalt og opp ned. Komfortabel og enkel håndtering. Sikker og komfortabel håndtering med gummihåndtak.
Avtakbart og utskiftbart batteriEkstrabatteriet kan lades under rengjøring for å unngå avbrytelser fordi batteriet må lades. Ladestatus vises i 3 LED lamper over bryteren.
Praktisk rengjøring av kanterJusterbare avstandsstykker på hver side av nalen gjør det enkelt å vaske helt inntil de fleste typer kanter.
Tanken har stort volum
- Reduserer avbrytelser på grunn av hyppig tømming, og gir mer effektiv rengjøring.
- Reduserer avbrudd i arbeidet og øker produktiviteten, takket være hyppig tømming.
WVP 10 Adv med hurtiglader
- Med hurtiglader og ekstra batteri blir rengjøringen enda mer effektiv.
WVP 10 Adv med ekstra smal sugenal
- Kommer til på mindre områder hvor standardnalen blir for stor.
Kraftig litium-ion batteri
- Gjør det mulig å arbeide i 30 minutters intervaller.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Arbeidsbredde sugenal (mm)
|280
|Arbeidsbredde sugenal (mm)
|170
|Skittenvannstank (ml)
|200
|Ladetid for batteri (min)
|50
|Batteritid (min)
|35
|Batteritype
|Avtakbart litium-ion batteri
|Batterispenning (V)
|3,7
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,3
|Vekt inkl. batteri (kg)
|1
|Mål (L x B x H) (mm)
|280 x 130 x 335
Scope of supply
- Overflaterengjøringsmiddel CA 30 R (500 ml)
- Sprayflaske (500 ml)
- Mikrofiberklut: 1 x
- Mikrofiberklut til utendørs bruk: 1 x
- Batteri
- Utskiftbart batteri inkludert
- Hurtigladestasjon
- Smusskrape
Utstyr
- Bredde sugemunnstykke: 280 mm, 170 mm
Videoer
Bruksområder
- Bygg- og anleggsbransjen
- Dagligvare
- Kontorbygg
- Hotell- og restaurantsektoren
- Restaurant og catering
- Helsesektoren
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