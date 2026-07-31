Uansett om du bruker den håndholdte vindus- og overflatevaskeren til å rengjøre vinduer eller til å rengjøre fliser, speil, utstillingsmontre, disker og andre jevne overflater, er resultatet like bra. Kanskje viktigst av alt er at du oppnår stripefri rengjøring i enhver posisjon, selv over hodet om nødvendig. Dette er i stor grad mulig takket være den kraftige motoren som har betydelig høyere sugeegenskaper enn vanlige husholdningsstøvsugere. Ikke bare er maskinen batteridrevet, lett og robust, men den imponerer også med smarte detaljer som en skittenvannstank på 200 ml, som er rask og enkel å tømme og som kan vaskes i oppvaskmaskin. Den har også et manuelt justerbart avstandsstykke for perfekte resultater helt inn til kantene. WVP 10 leveres med et batteri (30 min. brukstid), rengjøringsmiddel, en batterilader, en sprayflaske og en mikrofiberklut. WVP 10 Adv-versjonen leveres med et ekstra batteri og har en hurtiglader i stedet for den vanlige laderen. Dermed kan du nærmest arbeide uavbrudt med overflatevaskeren WVP 10 Adv.