STORE FEIEMASKINER
En motorisert feiemaskin gjør det lett å holde mellomstore og store arealer rene. Kärcher feiestøvsugere er økonomiske og effektive løsninger som oppfyller alle bransjekrav. Kärcher er i front på ny teknologi med kundeorienterte løsninger som enkel håndtering og tilgang til service. Se vårt utvalg av motoriserte feiemaskiner her.
Effektive maskiner for rene gulv
Ulike underlag stiller forskjellige krav til operatøren og feiesystemet. En sitte-på feiemaskin fra Kärcher kombinerer mange fordeler og kan tilpasses individuelt .
√ Effektiv feieteknologi (-sugeteknologi).
√ Fleksibel bruk for innvendig og utvendig rengjøring.
√ Enkel betjening takket være EASY-operation.
√ Enkel håndtering
√ Høyeste lønnsomhet.
√ Sofistikert ergonomi.
√ Individuelt konfigurerbar: tilpasset kundens behov.