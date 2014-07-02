STORE FEIEMASKINER

En motorisert feiemaskin gjør det lett å holde mellomstore og store arealer rene. Kärcher feiestøvsugere er økonomiske og effektive løsninger som oppfyller alle bransjekrav. Kärcher er i front på ny teknologi med kundeorienterte løsninger som enkel håndtering og tilgang til service. Se vårt utvalg av motoriserte feiemaskiner her.

0 Produkter
Kärcher

Effektive maskiner for rene gulv

Ulike underlag stiller forskjellige krav til operatøren og feiesystemet. En sitte-på feiemaskin fra Kärcher kombinerer mange fordeler og kan tilpasses individuelt .

√ Effektiv feieteknologi (-sugeteknologi).

√ Fleksibel bruk for innvendig og utvendig rengjøring.

√ Enkel betjening takket være EASY-operation.

√ Enkel håndtering

√ Høyeste lønnsomhet.

√ Sofistikert ergonomi.

√ Individuelt konfigurerbar: tilpasset kundens behov.