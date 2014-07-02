STORE FEIEMASKINER

En motorisert feiemaskin gjør det lett å holde mellomstore og store arealer rene. Kärcher feiestøvsugere er økonomiske og effektive løsninger som oppfyller alle bransjekrav. Kärcher er i front på ny teknologi med kundeorienterte løsninger som enkel håndtering og tilgang til service. Se vårt utvalg av motoriserte feiemaskiner her.