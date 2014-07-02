Varmtvannsvaskere for profesjonelt bruk

Sist men ikke minst er effektivitet et resultat av optimalt anpasset ytelse i henhold til oppgave. Kärcher varmtvannsvaskere, ofte kalt høytrykksspylere med varmtvann, er tilgjengelige i forskjellige ytelseklasser og design som tilbyr riktig maskin for praktiskt talt alle jobber og bruksområder.

Med en varmtvannsvasker kan du øke vanntemperaturen opp til 155 ° C. Dette muliggjør økt rengjøringseffektivitet, kortere rengjøringstid og mindre forbruk av rengjøringsmiddel. Du kan også leie en varmtvannsvasker via Kärcher Utleie.