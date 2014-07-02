Varmtvannsvaskere
En varmtvannsvasker rengjør enda bedre enn en kaldtvannsvasker med samme trykk. Høy vanntemperatur fjerner fett og oljer uten bruk av kjemikalier. Kärchers varmtvannsvaskere kjennetegnes av høy ytelse, innovativ teknologi og maksimal brukervennlighet.
Varmtvannsvaskere i superklassen
En høytrykksvasker i superklassen passer perfekt for bygg- og anleggsbransjen, landbruk, industri, offentlig drift, og alle som krever topp ytelse av sin høytrykksvasker. Disse høytrykksvaskerne har trykk, transportmengde og utstyr beregnet for krevende rengjøringsjobber.
Varmtvannsvaskere i mellomklassen
For bilforretninger, byggevarehandel, landbruk og offentlig drift: Mellomklassen kombinerer innovativ teknologi med maksimal brukskomfort. Dette er kraftige maskiner som tåler tung belastning og tøffe utfordringer.
Kompakte varmtvannsvaskere
Våre kompakte høytrykksvaskere gir deg blant annet innovativ teknologi, enkel håndtering med énknappsbetjening, chassis med integrert tank og integrert slangetrommel.
Upright varmtvannsvaskere
Våre upright-modeller er stående varmtvannsvaskere. Disse høytrykksvaskerne er meget robuste og manøvrerbare, og dermed en perfekt løsning for håndverkere, små bilverksteder og rengjøringsbedrifter.
Varmtvannsvaskere i spesialklassen
Varmtvannsvaskere med elektrisk oppvarming er ideelle der avgasser og eksos ikke er ønskelig, som f.eks. på sykehus, i kantiner, storkjøkken og offentlige bad.
Bensin-/ Dieseldrevne varmtvannsvaskere
En høytrykksvasker med forbrenningsmotor er løsningen på rengjøringsutfordringer i områder uten tilgjengelig strøm. Disse høytrykksvaskerne gir deg maksimal frihet og fleksibilitet. Disse høytrykksvaskerne kan også drives med biodiesel.
HDS Trailere
Kärchers HDS Trailere er profesjonelle varmtvannsvaskere for krevende rengjøringsoppgaver. En HDS Trailer er en høytrykkstilhenger beregnet for bruk i bygg- og anleggsbransjen, industri, offentlig drift m.m. HDS Trailerne fås i fire varianter, har arbeidstrykk fra 50 til 500 bar, og vannmengde på opptil 1700 l/ h.
Varmtvannsvaskere for profesjonelt bruk
Sist men ikke minst er effektivitet et resultat av optimalt anpasset ytelse i henhold til oppgave. Kärcher varmtvannsvaskere, ofte kalt høytrykksspylere med varmtvann, er tilgjengelige i forskjellige ytelseklasser og design som tilbyr riktig maskin for praktiskt talt alle jobber og bruksområder.
Med en varmtvannsvasker kan du øke vanntemperaturen opp til 155 ° C. Dette muliggjør økt rengjøringseffektivitet, kortere rengjøringstid og mindre forbruk av rengjøringsmiddel. Du kan også leie en varmtvannsvasker via Kärcher Utleie.
Fordeler med en varmtvannsvasker
- Mer effektiv nedbrytning av smøremiddelrester
- Kortere rengjøringstider og besparelser i arbeidskostnader
- Bakteriedrepende effekt
- Kortere tørketid
- Betydelig redusert bruk av rengjøringsmidler
- Beskyttelse av sensitive overflater og samme rengjøringseffekt ved lavere arbeidstrykk