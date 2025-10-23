HDS-trailere

Se vårt utvalg av vaskehengere her. Våre HDS-tilhengere er mobile og uavhengige, og en all-round løsning for profesjonell bruk. De er konfigurerbare, svært effektive, pålitelige og enkle å bruke. 500 liter vann og 100 liter drivstoff ombord tillater opptil 60 min selvforsynt program, uten strøm eller vanntilkobling.

HDS-trailere

HDS-tilhenger: Maksimal mobilitet og pålitelighet på veien

√ Mobil og uavhengig av varmtvann

√ Uavhengig av strøm og vannforsyning:
Tilhengerne har store vann- og dieseltanker for maksimal uavhengighet og lang driftstid

√ Individuell enhetskonfigurasjon

√ Enkel håndtering

√ Tilbehør for alle rengjøringsoppgaver er integrert

√ Formål: fasaderengjøring, anleggsmaskiner og annet utstyr, og offentlige steder som bygninger, veier, jernbanestasjoner og broer

  

   

Individuell konfigurasjon av HDS-traileren din

Med HDS-tilhengerne tilbyr Kärcher riktig maskin for alle behov. Takket være individuelle konfigurasjonsalternativer kan tilhengeren settes sammen nøyaktig i henhold til de respektive kundebehovene og bruksområdet.

HDS ytelsesklasser og tilbehør
HDS modeller

HDS tilhengere i offentlig sektor

Høytrykksrengjøring er en del av den daglige virksomheten i offentlig sektor. Mangfoldet av de mange forskjellige bruksområdene krever mye mer fra egnede rengjøringsinnretninger enn bare å påføre vann ved høyt trykk. Andre viktige argumenter som taler for HDS-traileren er at den er mobil og enkel i bruk.

HDS trailer kommune

Mulige bruksområder for en HDS-trailer i offentlig sektor:

  1. Rengjøring av fellesarealer
    Gatemøbler, søppelkasser, åpne rom, lekeapparater

  2. Rengjøring av transportinfrastruktur
    Gater, tunneler, trafikklys og skilt

  3. Rengjøring av parkeringshus
    Barrierer, gulv, vegger

  4. Ekstern bygningsrengjøring
    Vegger, dører, tak og portaler

  5. Spesiell rengjøring
    Fjerning av graffiti og tyggegummi uten å etterlate spor

HDS-tilhenger i byggebransjen

Mobilitet og høy ytelse er begge viktige faktorer i bygg- og anleggsbransjen. Trykk og vannmengde er avgjørende for å eliminere selv for den mest sta skitten. Og like viktig er det at man lett og uten problemer kommer seg fram til stedet som skal bli rengjort.

HDS-trailere

Mulige bruksområder for en HDS-tilhenger i byggebransjen:

  1. Fasaderengjøring og oppussing

  2. Rengjøring av anleggskjøretøy og utstyr
    Stillas, betongblokker og forskaling

  3. Restaurering av monumenter

  4. Bygningsrenovering etter branner

