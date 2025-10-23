HDS-trailere
Se vårt utvalg av vaskehengere her. Våre HDS-tilhengere er mobile og uavhengige, og en all-round løsning for profesjonell bruk. De er konfigurerbare, svært effektive, pålitelige og enkle å bruke. 500 liter vann og 100 liter drivstoff ombord tillater opptil 60 min selvforsynt program, uten strøm eller vanntilkobling.
HDS-tilhenger: Maksimal mobilitet og pålitelighet på veien
√ Mobil og uavhengig av varmtvann
√ Uavhengig av strøm og vannforsyning:
Tilhengerne har store vann- og dieseltanker for maksimal uavhengighet og lang driftstid
√ Individuell enhetskonfigurasjon
√ Enkel håndtering
√ Tilbehør for alle rengjøringsoppgaver er integrert
√ Formål: fasaderengjøring, anleggsmaskiner og annet utstyr, og offentlige steder som bygninger, veier, jernbanestasjoner og broer
Produkter
Individuell konfigurasjon av HDS-traileren din
Med HDS-tilhengerne tilbyr Kärcher riktig maskin for alle behov. Takket være individuelle konfigurasjonsalternativer kan tilhengeren settes sammen nøyaktig i henhold til de respektive kundebehovene og bruksområdet.
HDS tilhengere i offentlig sektor
Høytrykksrengjøring er en del av den daglige virksomheten i offentlig sektor. Mangfoldet av de mange forskjellige bruksområdene krever mye mer fra egnede rengjøringsinnretninger enn bare å påføre vann ved høyt trykk. Andre viktige argumenter som taler for HDS-traileren er at den er mobil og enkel i bruk.
Mulige bruksområder for en HDS-trailer i offentlig sektor:
- Rengjøring av fellesarealer
Gatemøbler, søppelkasser, åpne rom, lekeapparater
- Rengjøring av transportinfrastruktur
Gater, tunneler, trafikklys og skilt
- Rengjøring av parkeringshus
Barrierer, gulv, vegger
- Ekstern bygningsrengjøring
Vegger, dører, tak og portaler
- Spesiell rengjøring
Fjerning av graffiti og tyggegummi uten å etterlate spor
HDS-tilhenger i byggebransjen
Mobilitet og høy ytelse er begge viktige faktorer i bygg- og anleggsbransjen. Trykk og vannmengde er avgjørende for å eliminere selv for den mest sta skitten. Og like viktig er det at man lett og uten problemer kommer seg fram til stedet som skal bli rengjort.
Mulige bruksområder for en HDS-tilhenger i byggebransjen:
- Fasaderengjøring og oppussing
- Rengjøring av anleggskjøretøy og utstyr
Stillas, betongblokker og forskaling
- Restaurering av monumenter
- Bygningsrenovering etter branner