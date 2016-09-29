Adapterfinner EASY!Lock

Finn den rette koblingen. For å dekke de ulike grensesnittene, fra høytrykksrenser til munnstykket, samt fremover og bakoverkompatibilitet, har vi gjort totalt 8 forskjellige adaptere tilgjengelig. Dette sikrer at alle eksisterende maskiner og alt tilbehør kan fortsette å bli brukt sammen med nye maskiner og tilbehør med EASY!Lock tilkoblinger. I vår adapterfinner er alle adaptere oppført med sine respektive program. For eksempel kan en høytrykksvasker med M 22 x 1,5 tilkobling raskt bli konvertert til det nye EASY!Lock systemet med adapter 2.