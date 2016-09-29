Adapterfinner EASY!Lock
Finn den rette koblingen. For å dekke de ulike grensesnittene, fra høytrykksrenser til munnstykket, samt fremover og bakoverkompatibilitet, har vi gjort totalt 8 forskjellige adaptere tilgjengelig. Dette sikrer at alle eksisterende maskiner og alt tilbehør kan fortsette å bli brukt sammen med nye maskiner og tilbehør med EASY!Lock tilkoblinger. I vår adapterfinner er alle adaptere oppført med sine respektive program. For eksempel kan en høytrykksvasker med M 22 x 1,5 tilkobling raskt bli konvertert til det nye EASY!Lock systemet med adapter 2.
Hvordan finne riktig adapter?
Velg først en produktgruppe øverst til venstre. Deretter må du velge om du bruker gamle eller nye koblinger. Klikk på info-knappen for å få råd om hvordan du kan skille mellom de to. Øverst til høyre velger du den produktgruppen for tilbehøret du skal bruke, og klikk deretter på relevant tilbehør. Rett adapter vil da bli vist i midten.