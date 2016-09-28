Full kraft med EASY!Force høytrykkspistol
Høytrykkspistolen EASY!Force utnytter høytrykksstrålens rekylkraft slik at brukeren ikke anvender krefter på å klemme inn avtrekkeren, noe som kan bli slitsomt over tid. Denne praktiske løsningen gjør rengjøringen enklere, mer ergonomisk og mindre slitsom.
EASY!Force: Det har aldri vært enklere å kontrollere trykket
Opplev den nye dimensjonen av ergonomi med høytrykksrengjøring. Med den nye EASY!Force HD/HDS høytrykkspistolen, trenger du null holdekraft og kan rengjøre uanstrengt med mindre stress.
Ergonomi er en viktig faktor
Å arbeide med høytrykksvaskere kan være fysisk krevende. Det er derfor ergonomi er viktig. Ved å stadig holde avtrekkeren inne med motstand, kan det føre til smertefulle hender og en dårlig arbeidsstilling. Omfattende rengjøring er vanskelig uten å ta hyppige pauser eller å bytte på arbeidet. Vår EASY!Force-teknologi endrer dette en gang for alle - ingen mer motstand. Det har aldri vært så enkelt å rengjøre med høyt trykk.
Full keramisk ventil for lengre levetid
Når høytrykkspistoler blir ødelagt, er dette i stor grad på grunn av defekte ventiler skadet av partikler. Vår EASY!Force pistol setter også en stopper for dette. Ventilen består av en keramisk ball med keramisk tetningssete som er motstandsdyktig mot eventuelle partikler som kan medføre potensiell skade. Dette gir pistolen en levetid som er fem ganger lengre enn høytrykkspistoler med konvensjonell ventil.
Intuitiv for trygt arbeidsmiljø
Avtrekkersikringen på den nye høytrykkspistolen hindrer utilsiktet drift, og gir maksimal sikkerhet under bruk uten at det går utover brukervennligheten. Du trenger bare å trykke på avtrekkeren én gang for å frigjøre høytrykket. EASY!Force pistolen forblir åpen så lenge utløseren trykkes. Når du slipper avtrekkeren, skrur høytrykkspistolen seg umiddelbart av.
Komfortabel i enhver situasjon
Vi tar hånd om ergonomien, slik at du er komfortabel i enhver situasjon. Vår EASY!Force HD høytrykkspistol tilbyr optimal ergonomi for enkel bruk i enhver arbeidsstilling. I visse situasjoner, spesielt ved arbeid over skulderhøyde eller i ulike arbeidsvinkler, kan et ekstra håndtak benyttes.
Et ekstra håndtak
Et valgfri håndtak for lansen av vår nye EASY!Lock generasjon gjør arbeidet enklere ved at du kan justere din holdning etter den aktuelle oppgaven. Regelmessig endring av holdningen gjør at du kan jobbe lenger på en mer avslappet måte.
Det ekstra håndtaket kan festes på lansen, og håndtaket kan justeres for å passe den optimale arbeidsvinkelen. Dette gjøres raskt og praktisk med en enkel justeringsskrue. Den ergonomiske utformingen av håndtaket tilbyr to ekstra gripesoner, enten du er høyre- eller venstrehendt.
EASY!Lock: Rask og enkel tilkobling
Med vår patenterte EASY!Lock hurtiglås, gjøres tilkobling raskt og enkelt. Denne tilkoblingen er fem ganger raskere sammenlignet med konvensjonelle skrutilkoblinger. Vår EASY!Lock hurtiglås er like slitesterk og robust.
Klar raskere - ferdig raskere
Inntil nå har det å sette opp en høytrykksvasker vært svært tidkrevende. Det involverte koblinger til eller fra forskjellige grensesnitt, og det samme ved bytting av tilbehør. Vårt EASY!Lock system kombinerer fordelene med en hurtigkobling med en skrueforbindelse. Dette er en tidsbesparende på ca 80 %. Med vårt nye system får du mer tid til selve arbeidet - eller til andre viktige ting.
Unik, rask, sikker og robust
Vår EASY!Lock tilkobling er like sterk som en vanlig skrutilkobling og like fleksibel som en hurtiglås. En enkel 360 graders sving er alt som trengs for å koble alt tilbehør fra høytrykksvaskere til dyser - via en multippel tråd med innsettingshjelpemiddel.
Fremgang er så enkelt som dette
Med vårt innovative EASY!Lock system, er ikke vekten et problem - den veier ikke mer enn konvensjonelle skrueforbindelser. En liten forbedring med en stor effekt - dyseforseglingen på lansen. Denne sitter nå rett foran holdetråden, noe som gjør tetningen langt mer holdbar.
Finn den rette koblingen
For å dekke ulike grensesnitt, fra høytrykksvaskeren til munnstykket, samt fremover- og bakoverkompatibilitet, er totalt åtte forskjellige adaptere tilgjengelige. Dette gjør at alle eksisterende maskiner og alt tilbehør kan fortsette å bli brukt sammen med nye maskiner og tilbehør med EASY!Lock tilkoblinger. Alle adaptere oppført med sine respektive program. For eksempel, en høytrykksvasker med M 22 x 1,5 tilkobling kan raskt konverteres til det nye EASY!Lock systemet med adapter nr 2.