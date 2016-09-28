Full kraft med EASY!Force høytrykkspistol

EASY!Force : Det har aldri vært enklere å kontrollere trykket

Opplev den nye dimensjonen av ergonomi med høytrykksrengjøring. Med den nye EASY!Force HD/HDS høytrykkspistolen, trenger du null holdekraft og kan rengjøre uanstrengt med mindre stress.

Ergonomi er en viktig faktor

Å arbeide med høytrykksvaskere kan være fysisk krevende. Det er derfor ergonomi er viktig. Ved å stadig holde avtrekkeren inne med motstand, kan det føre til smertefulle hender og en dårlig arbeidsstilling. Omfattende rengjøring er vanskelig uten å ta hyppige pauser eller å bytte på arbeidet. Vår EASY!Force-teknologi endrer dette en gang for alle - ingen mer motstand. Det har aldri vært så enkelt å rengjøre med høyt trykk.

Full keramisk ventil for lengre levetid

Når høytrykkspistoler blir ødelagt, er dette i stor grad på grunn av defekte ventiler skadet av partikler. Vår EASY!Force pistol setter også en stopper for dette. Ventilen består av en keramisk ball med keramisk tetningssete som er motstandsdyktig mot eventuelle partikler som kan medføre potensiell skade. Dette gir pistolen en levetid som er fem ganger lengre enn høytrykkspistoler med konvensjonell ventil.

Intuitiv for trygt arbeidsmiljø

Avtrekkersikringen på den nye høytrykkspistolen hindrer utilsiktet drift, og gir maksimal sikkerhet under bruk uten at det går utover brukervennligheten. Du trenger bare å trykke på avtrekkeren én gang for å frigjøre høytrykket. EASY!Force pistolen forblir åpen så lenge utløseren trykkes. Når du slipper avtrekkeren, skrur høytrykkspistolen seg umiddelbart av.