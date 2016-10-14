ZERO FORCE. FULL POWER. NYA EASY!Force-SPOLHANDTAG.
Kraften är med dig! Låt bara en enda sak komma mellan dig och arbetsuppgiften: vårt EASY!Force-spolhandtag. Det gör det så mycket enklare att använda högtryck. Det revolutionerande användarkonceptet bakom EASY!Force-spolhandtag utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som behövs för att hålla emot spolhandtaget till noll. Absolut noll. Handtaget är framtaget för att ge en mindre ansträngande, ergonomisk och stressfri användning. Prova vårt EASY!Force-spolhandtag – du kommer aldrig att vilja släppa det.
EASY!Force: Det har aldrig varit enklare att reglera trycket.
Med vårt EASY!Force HP-spolhandtag har vi definierat en helt ny ergonomisk dimension inom rengöring med högtryck. Och det är ingen överdrift. Detta bekräftas både av patentet och oberoende studier.
Vanlig högtryckstvätt
Handens öppna läge minskar ansträngningen.
En fråga om ergonomi.
Ergonomi är ingen gimmick utan handlar om grundläggande skydd av människor och deras hälsa. I arbetsmiljölagstiftningen ställs krav på att användare skyddas i samband med fysiskt krävande arbetsuppgifter, till exempel vid arbete med högtryck. I framtiden måste företag uppge information om arbetsbelastning och erbjuda sina medarbetare motsvarande kompensation, i form av exempelvis ekonomisk ersättning, raster eller förtidspension. Vårt EASY!Force HP-spolhandtag ger dig en rad fördelar jämfört med vanliga HP-spolhandtag.
Ditt EASY!Force HP-spolhandtag kräver ingen styrka för att orka hantera. Det här skyddar lederna, musklerna och övriga kroppen. Det minskar skaderisken till följd av trötthet och förebygger artrit. Men EASY!Force erbjuder inte bara hälsorelaterade fördelar. Det ger också bättre arbetsresultat och eliminerar behovet av oplanerade vilopauser. EASY!Force och den minskade kraft det erfordrar vid användning ger därmed snabbt förbättringar på alla områden.
De mindre musklerna tar rast. De större gör jobbet.
Alla typer av kraft är inte likadana. Det viktiga är hur mycket muskelmassa som krävs för att generera den kraft som behövs. Mindre muskler tröttnar snabbare än större muskler vid samma belastning. En annan faktor som påverkar tröttheten är hur mycket lederna rör sig från sin neutrala position. Och det är precis där vårt EASY!Force HP-spolhandtag kommer in i bilden.
När du håller i och arbetar med HP-spolhandtaget och HP-spolröret aktiveras de stora muskelgrupperna i överarmen, istället för de små muskelgrupperna i fingrar och underarm. Det minimerar risken för tidig muskeltrötthet. Vid användning av vanliga HP-spolhandtag måste man knyta näven. Med EASY!Force förblir handen i en avslappnad neutral position, utan att böja på fingrarna. HP-spolhandtagets idealiska ergonomiska egenskaper och den enkla hanteringen leder tillsammans med övergången från små till stora muskelgrupper till betydligt mindre påfrestningar på musklerna. På så sätt går det att arbeta längre utan att bli trött, vilket resulterar i förbättrad produktivitet och kostnadseffektivitet – och ett optimalt slutresultat.
Utrustad med keramisk ventil för förbättrad livslängd
När högtryckstvättar går sönder beror det oftast på att ventilerna skadats av partiklar. Med EASY!Force är det slut med allt sådant. Ventilen består av en keramisk kula med keramiskt säte som står emot alla slags partiklar som skulle kunna orsaka skada. Det här ger det en 5 gånger längre livslängd än spolhandtag med vanliga ventiler.
Intuitivt utformat för ett säkrare arbete.
Säkringen på vårt nya EASY!Force spolhandtag förhindrar oavsiktlig aktivering och ger maximal säkerhet under användning – utan att kompromissa med den enkla hanteringen. Allt du behöver göra för att aktivera högtrycksstrålen är att aktivera trycket – enkelt och intuitivt. EASY!Force spolhandtag förblir aktivt så länge som trycket hålls in. Spolhandtaget stängs av direkt när du släpper trycket.
Bekvämt i alla situationer.
Vi sköter det ergonomiska så att du kan arbeta bekvämt i alla situationer. Vårt EASY!Force-spolhandtag har optimala ergonomiska egenskaper för enkel användning i alla arbetsställningar. I vissa situationer, särskilt vid arbete i huvudhöjd eller i olika arbetsvinklar, kan ett extra handtag användas.
Få bättre grepp om dina uppgifter.
Med ett handtag (tillval) till spolröret i vår nya EASY!Lock-generation kan du anpassa din ställning till den aktuella uppgiften, vilket gör arbetet enklare. Genom att byta ställning ofta kan du arbeta längre och på ett mer avslappnat sätt.
Extrahandtaget kan fästas på spolröret. Handtaget kan justeras för att passa användarens längd och ge en optimal arbetsvinkel. Detta görs snabbt och bekvämt med en enkel justerskruv. Handtagets ergonomiska utformning har två extra greppområden, beroende på om du är vänster- eller högerhänt. Spolröret kan vridas 360°. Det ger ökad flexibilitet genom att du enkelt kan vrida extrahandtaget samtidigt som du arbetar.
EASY!Lock: Snabb och enkel anslutning
Våra patenterade EASY!Lock snabblås gör anslutningen snabb och enkel – hela 5 gånger snabbare än med vanliga skruvkopplingar. Vårt EASY!Lock snabblås är precis lika robust och hållbart. Minst.
Driftklar snabbare – färdig fortare.
Fram till nu har inställningen av en högtryckstvätt varit en tidskrävande procedur. Tidigare var man tvungen att ansluta eller koppla ifrån olika gränssnitt. Samma sak gällde vid byte av tillbehör. Men det var då. Vårt EASY!Lock-system kombinerar snabbkopplingens fördelar med fördelarna hos en skruvkoppling. Det innebär en tidsbesparing på omkring 80 %. Tid som behövs för det faktiska arbetet. Eller för andra viktiga saker.
Unikt, snabbt, säkert och robust.
Inget är säkrare, pålitligare och har längre livslängd än en skruvkoppling. Inget är lika tidsbesparande som ett snabblås. Men det finns något som är lika bra som de två tillsammans: EASY!Lock är lika stark som en traditionell skruvkoppling och lika flexibel som ett snabblås. Gängan låses med en kona. Det enda du behöver göra för att ansluta tillbehör från högtryckstvättar till munstycken är att vrida ett varv (360°), med hjälp av ett flergängat monteringsverktyg. Snabbt och säkert. Varje gång.
Utveckling behöver inte vara svårare än så.
Med vårt innovativa EASY!Lock-system är vikten inget problem – det väger inte mer än traditionella skruvkopplingar. En liten förbättring med stor effekt har också utförts – munstyckstätningen på spolröret. Den sitter nu radiellt placerad omedelbart framför låsgängningen vilket ger en betydligt mer hållbar och effektiv tätning.
Perfekt utformade anslutningar.
Det finns sammanlagt 8 olika adaptrar framtagna för att klara samtliga gränssnitt, från högtryckstvätten till munstycket, och garantera full framåt- och bakåtkompatibilitet. På så sätt kan du tryggt fortsätta använda alla dina befintliga maskiner och tillbehör med nya maskiner och tillbehör med EASY!Lockanslutningar. I adapterväljaren listas samtliga adaptrar tillsammans med en beskrivning av respektive användningsområde. Med adapter 2 kan till exempel alla högtryckstvättar med M22 × 1,5-anslutning snabbt konverteras till det nya EASY!Lock-systemet.