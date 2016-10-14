ZERO FORCE. FULL POWER. NYA EASY!Force-SPOLHANDTAG.

EASY!Lock : Snabb och enkel anslutning

Våra patenterade EASY!Lock snabblås gör anslutningen snabb och enkel – hela 5 gånger snabbare än med vanliga skruvkopplingar. Vårt EASY!Lock snabblås är precis lika robust och hållbart. Minst.

Driftklar snabbare – färdig fortare.

Fram till nu har inställningen av en högtryckstvätt varit en tidskrävande procedur. Tidigare var man tvungen att ansluta eller koppla ifrån olika gränssnitt. Samma sak gällde vid byte av tillbehör. Men det var då. Vårt EASY!Lock-system kombinerar snabbkopplingens fördelar med fördelarna hos en skruvkoppling. Det innebär en tidsbesparing på omkring 80 %. Tid som behövs för det faktiska arbetet. Eller för andra viktiga saker.

Unikt, snabbt, säkert och robust.

Inget är säkrare, pålitligare och har längre livslängd än en skruvkoppling. Inget är lika tidsbesparande som ett snabblås. Men det finns något som är lika bra som de två tillsammans: EASY!Lock är lika stark som en traditionell skruvkoppling och lika flexibel som ett snabblås. Gängan låses med en kona. Det enda du behöver göra för att ansluta tillbehör från högtryckstvättar till munstycken är att vrida ett varv (360°), med hjälp av ett flergängat monteringsverktyg. Snabbt och säkert. Varje gång.

Utveckling behöver inte vara svårare än så.

Med vårt innovativa EASY!Lock-system är vikten inget problem – det väger inte mer än traditionella skruvkopplingar. En liten förbättring med stor effekt har också utförts – munstyckstätningen på spolröret. Den sitter nu radiellt placerad omedelbart framför låsgängningen vilket ger en betydligt mer hållbar och effektiv tätning.