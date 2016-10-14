Adaptor finder EASY!Lock
Perfekt utformade anslutningar. Det finns sammanlagt 8 olika adaptrar framtagna för att klara samtliga gränssnitt, från högtryckstvätten till munstycket, och garantera full framåt- och bakåtkompatibilitet. På så sätt kan du tryggt fortsätta använda alla dina befintliga maskiner och tillbehör med nya maskiner och tillbehör med EASY!Lockanslutningar. I adapterväljaren listas samtliga adaptrar tillsammans med en beskrivning av respektive användningsområde. Med adapter 2 kan till exempel alla högtryckstvättar med M22 × 1,5-anslutning snabbt konverteras till det nya EASY!Lock-systemet.
Så hittar du snabbt rätt adapter.
Välj först produktgrupp högst upp till vänster. Kontrollera sedan om du använder gamla eller nya anslutningar. Klicka på infoknappen för information om hur du skiljer mellan dem. Välj därefter produktgrupp för det tillbehör som du ska konvertera (högst upp till höger) och klicka på relevant tillbehör. Rätt adapterval visas för dig.