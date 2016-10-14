Adaptor finder EASY!Lock

Perfekt utformade anslutningar. Det finns sammanlagt 8 olika adaptrar framtagna för att klara samtliga gränssnitt, från högtryckstvätten till munstycket, och garantera full framåt- och bakåtkompatibilitet. På så sätt kan du tryggt fortsätta använda alla dina befintliga maskiner och tillbehör med nya maskiner och tillbehör med EASY!Lock­anslutningar. I adapterväljaren listas samtliga adaptrar tillsammans med en beskrivning av respektive användningsområde. Med adapter 2 kan till exempel alla högtryckstvättar med M22 × 1,5-anslutning snabbt konverteras till det nya EASY!Lock-systemet.