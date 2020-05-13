Höjdpunkter

1. Stänkskyddad

Batteriet är redo för nästan allt tack vare IPX5-skydd mot vattenstrålar.

2. LCD-display med Real Time Technology

Den integrerade LCD-displayen visar laddningsstatus, kvarvarande körtid eller återstående laddningstid.

3. Kraftfulla litiumjonceller

Garanterar konsekvent prestanda med låg självurladdning och ingen minneseffekt.

4. Intelligent cellövervakning

Maximerar batteriets livslängd och skyddar mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.

5. Extremt robust

Eftersom yrkespersoner använder sina utrustningar hårt är höljet på Kärchers batterier ultrastöttåligt.

6. Effektiv temperaturreglering

Effektiv värmebuffring och intelligent batteriövervakning säkerställer maximala prestanda vid kraftintensiva tillämpningar.

När tekniken tänker självständigt – maskinkommunikation.

Batterierna i Kärcher Battery Power+ plattformen kommunicerar med den maskin de driver. Detta innebär att information kan läsas från batteriet och visas på vilken gränssnitt som helst på själva maskinen, även om batteriet är monterat på en svåråtkomlig position



Behaglig och bekväm hantering.

Små detaljer som betyder mycket. Inbyggda mjuka och flexibla komponenter ger bra grepp och enkel hantering. Kanske inte den mest centrala tekniska egenskapen för ett batteri, men en klar fördel för professionella användare.





Minska utsläppen - koldioxidavtrycket.

Ett kompatibelt batteri = färre batterier totalt sett. Tack vare de återanvändbara batteriernas flexibla användning i olika Kärcher 36-volt maskiner kan du spara resurser och därmed CO2. Dessutom genererar batteridrivna maskiner mindre buller och ger bättre luftkvalitet samt lägre utsläpp.