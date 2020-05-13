KÄRCHER BATTERY POWER+
En plattform - alla möjligheter
I vår Kärcher Battery Power+ plattform kan alla Kärcher-maskiner med 36 volt använda samma batteri. På det sättet är du alltid redo för städ- och underhållsjobb - inomhus och utomhus. Dra nytta av pålitliga driftstider och ökad produktivitet. Trådlös frihet i alla tillämpningar - från städning av flygplansinteriör till skötsel av grönområden.
Krävande uppgifter kräver effektiva lösningar: Kärcher Battery Power+
Proffsen söker topprestanda. Med Kärcher behöver de bara sätta i batteriet och de är redo att börja arbeta. Att arbeta med det 36 V-batterisystemet ger dig maximal kraft, fullständig säkerhet och smart kompatibilitet.
36 V Kärcher Battery Power+
Kärcher Battery Power+ 36 V batterisystemet levererar alltid hög effekt. Maskinerna i denna plattform är kompatibla med alla högpresterande 36 V Kärcher Battery Power+ batterier på 6.0 och 7.5 Ah, samt 36 V Kärcher Battery Power batterier (2.5 Ah och 5.0 Ah). Ett batteri för ett brett utbud av sladdlösa Kärcher-verktyg, oavsett om det gäller trimning av gräsmattor, högtryckstvättning, häcktrimning eller våt- eller torrdammsugning.
Flexibelt. Portabelt. Kraftfullt.
Real Time Technology
Den unika Real Time-tekniken från Kärcher gör det möjligt för användare att schemalägga sin tid effektivt. Till skillnad från vanliga LED-indikatorer ger den lättlästa displayen detaljerad information om drift- och laddningsstatus.
Återstående körtid i minuter
Användaren får kontinuerligt uppdaterad information om återstående körtid och vet därför på minuten när batteriet behöver bytas eller laddas. Körtiden anpassas till den aktuella maskinen.
Batterikapacitet i procent
Batteriets display kan till och med visa batterikapaciteten i procent när batteriet förvaras. Detta innebär att kapaciteten alltid är synlig och du står aldrig inför ett tomt batteri oväntat.
Återstående laddningstid i minuter
När batteriet laddas är det enkelt att se hur mycket laddningstid som återstår. Detta gör att du kan uppskatta exakt när ditt batteri är redo för användning igen.
Full kraft utan eluttag: Kärcher Battery Power+
Våra batteridrivna maskiner erbjuder maximal rörelsefrihet och fullständig portabilitet utan att kompromissa med prestanda. Våra högpresterande litiumjonceller och perfekt anpassad elektronik gör batterierna i Kärcher Battery Power+ plattformen särskilt kraftfulla. Tack vare den innovativa Real Time-tekniken från Kärcher kan du planera ditt arbete med precision, eftersom den integrerade displayen visar dig batteri-status, laddnings-status och återstående laddningstid i minuter.
Höjdpunkter
1. Stänkskyddad
Batteriet är redo för nästan allt tack vare IPX5-skydd mot vattenstrålar.
2. LCD-display med Real Time Technology
Den integrerade LCD-displayen visar laddningsstatus, kvarvarande körtid eller återstående laddningstid.
3. Kraftfulla litiumjonceller
Garanterar konsekvent prestanda med låg självurladdning och ingen minneseffekt.
4. Intelligent cellövervakning
Maximerar batteriets livslängd och skyddar mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
5. Extremt robust
Eftersom yrkespersoner använder sina utrustningar hårt är höljet på Kärchers batterier ultrastöttåligt.
6. Effektiv temperaturreglering
Effektiv värmebuffring och intelligent batteriövervakning säkerställer maximala prestanda vid kraftintensiva tillämpningar.
När tekniken tänker självständigt – maskinkommunikation.
Batterierna i Kärcher Battery Power+ plattformen kommunicerar med den maskin de driver. Detta innebär att information kan läsas från batteriet och visas på vilken gränssnitt som helst på själva maskinen, även om batteriet är monterat på en svåråtkomlig position
Behaglig och bekväm hantering.
Små detaljer som betyder mycket. Inbyggda mjuka och flexibla komponenter ger bra grepp och enkel hantering. Kanske inte den mest centrala tekniska egenskapen för ett batteri, men en klar fördel för professionella användare.
Minska utsläppen - koldioxidavtrycket.
Ett kompatibelt batteri = färre batterier totalt sett. Tack vare de återanvändbara batteriernas flexibla användning i olika Kärcher 36-volt maskiner kan du spara resurser och därmed CO2. Dessutom genererar batteridrivna maskiner mindre buller och ger bättre luftkvalitet samt lägre utsläpp.
Produkter för Kärcher Battery Power+ batteriplattform
Batteridrivna högtryckstvättar
Full kraft även utan strömkabel: Den batteridrivna högtryckstvätten från Kärcher levererar professionell prestanda var som helst där behovet finns. Sladdlös högtrycksrengöring, flexibelt, säkert och pålitligt med hög batterikapacitet och drift utan utsläpp.
Batteridrivna dammsugare
Ingen sladd, ingen begränsning. Med trådlös funktionalitet, en stor arbetsradie och ökad produktivitet är våra batteridrivna dammsugare ett värdefullt tillskott till teamet. Med imponerande drifttid tar de din effektivitet till en helt ny nivå. Vår erfarenhet visar att på platser som hotell eller kontor ökar flexibla batteridrivna dammsugare effektiviteten med upp till 30 procent - vilket gör dem till en klok investering.
Batteridriven skurmaskin
Ta dig dit du behöver städa med våra flexibla batteridrivna skurmaskiner. I hektiska och möblerade områden kommer Kärchers batteridrivna skurmaskiner verkligen till sin rätt. De snabba laddningscyklerna och den extra tysta ljudnivån under drift gör våra batteridrivna skurmaskiner till en favorit i områden där kunder befinner sig.
Batteridriven borstvalsdammsugare
Kärchers batteridrivna borstvalsdammsugare kan enkelt transporteras dit de behövs och användas över ett stort område utan några trassliga kablar. Genom att rengöra 1800 kvadratmeter och erbjuda upp till 60 minuters drifttid på en enda laddning levererar de maximal effektivitet. Maskinen anpassar sig till olika matttyper och hjälper till att hålla mattorna i bästa skick under lång tid.
Batteridriven grovdammsugare
Vår batteridrivna grovdammsugare tar upp vätskor, grov smuts och fina partiklar. En flexibel trådlös lösning som kan användas var som helst där du behöver städa. De kompakta dimensionerna och låga vikten gör den lätt att hantera, även i trånga utrymmen och högtrafikerade områden.
Batteridriven textilvårdsmaskin
När det gäller flexibilitet och tillförlitlighet lämnar en batteridriven textilvårdsmaskin inget övrigt att önska. De kan användas för att rengöra en mängd olika ytor och textilier, som mattor, golvbeläggningar, stolar, lounge-soffor eller sittsäckar, på ett grundligt men skonsamt sätt. Klar att användas var som helst och 100% flexibel, garanterar Kärchers mobila textilvårdsmaskin maximal bärbarhet och effektiv borttagning av smuts.
Batteridrivna trädgårdsredskap
Med våra batteridrivna trädgårdsredskap har yrkespersoner allt de behöver för att sköta grönområden, oavsett om det är en liten trädgård framför huset eller en stor park. Ett batteri för alla maskiner - från lövblåsare och häcksaxar till motorsågar, röjsågar, trimmers och gräsklippare. Fullständig frihet, portabilitet och säkerhet - våra batteridrivna maskiner är bra för dina projekt och bra för din hälsa, eftersom de inte avger avgaser, har nästan inga vibrationer och producerar lite buller.
Tillbehör: Batterier och laddare
Mångsidiga tillämpningar, maximal användarvänlighet och säkert arbete: Med originaltillbehör från Kärcher kan du lägga till ännu mer variation, säkerhet och enkelhet som passar dina arbetsbehov. Kärchers sortiment av tillbehör omfattar allt från uppladdningsbara batterier i olika prestandaklasser till bärremmar, slangar, tillbehör och förlängningar samt personlig skyddsutrustning och säkerhetsutrustning.
Kärchers batteriplattform
Oavsett om det är 18-volt, 36-volt, Battery Power eller Battery Power+, hittar du här detaljerad information om fördelarna, funktionerna och kompatibiliteten hos Kärchers batteriplattform.
Har du några frågor?
Hur lång är batteridriftstiden? Vilka batterier är kompatibla med vilka maskiner? Hur fungerar Kärcher Real Time Technology? Svar på dessa och andra frågor om Kärchers utbytbara batteriplattformar kan hittas här i Vanliga Frågor och Svar.