TORR-IS RENGÖRING

Hur viktig är torrisens kvalitet?

Enligt erfarenhet blir rengöringen mycket snabbare och mer effektiv med färsk torrispellet. Därför är det viktigt att använda torris som är så färsk som möjligt vid torrisblästring.

Torris som är flera dagar gammal tappar densitet och minskar rengöringsprestandan. Resultatet blir att mer torris krävs för att rengöra en viss yta. Dessutom sublimeras torris kontinuerligt, vilket innebär att kvantiteten torrispellets som ursprungligen vägde 100 kg endast väger 92 kg efter en dag.