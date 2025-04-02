Maskinguide för professionell rengöring
Hitta rätt utrustning – snabbt och enkelt.
Vår maskinguide hjälper dig att hitta rätt utrustning för just dina rengöringsutmaningar. Oavsett vad du behöver rengöra har vi den professionella lösningen som passar dig.
Professionella högtryckstvättar
Kraftfull rengöring med mindre ansträngning - våra professionella högtryckstvättar klarar ett brett spektrum av uppgifter snabbt och effektivt. Det gäller både kall- och hetvattentvättar samt rengöringsmedel.
Professionella grovdammsugare
Oavsett om det är vått eller torrt, grovt eller fint – våra grovdammsugare för proffs är byggda för att klara tuffa miljöer och varierande smuts. Pålitliga, mångsidiga även för krävande specialuppdrag.
Professionella dammsugare
Kärcher erbjuder ett komplett sortiment av professionella dammsugare – från vanliga och stående modeller till batteridrivna lösningar. Vi har effektiva och användarvänliga alternativ för alla miljöer, stora som små.
Professionella sopmaskiner
Kärcher erbjuder ett brett sortiment av sopmaskiner – från manuella modeller till åkbara sopsugmaskiner och stora industriella maskiner. Oavsett yta eller arbetsmiljö ger våra maskiner effektiv och dammfri rengöring, vilket sparar både tid och arbetskraft.
Professionella lösningar för industriell dammsugning och dammhantering
Ett system som gör skillnad: Vi erbjuder lösningar för industriell dammsugning och dammhantering i alla varianter – från bärbara maskiner till kompletta vakuum- och dammhanteringssystem.
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Om du letar efter den optimala lösningen för dina behov erbjuder vi pålitlig, professionell och personlig rådgivning.