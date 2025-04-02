Maskinguide för professionell rengöring

Hitta rätt utrustning – snabbt och enkelt.

Vår maskinguide hjälper dig att hitta rätt utrustning för just dina rengöringsutmaningar. Oavsett vad du behöver rengöra har vi den professionella lösningen som passar dig.

High-pressure cleaners

Professionella högtryckstvättar

Kraftfull rengöring med mindre ansträngning - våra professionella högtryckstvättar klarar ett brett spektrum av uppgifter snabbt och effektivt. Det gäller både kall- och hetvattentvättar samt rengöringsmedel.

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Wet and dry vacuum cleaners for the automotive sector

Professionella grovdammsugare

Oavsett om det är vått eller torrt, grovt eller fint – våra grovdammsugare för proffs är byggda för att klara tuffa miljöer och varierande smuts. Pålitliga, mångsidiga även för krävande specialuppdrag.

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dry vacuum cleaners

Professionella dammsugare

Kärcher erbjuder ett komplett sortiment av professionella dammsugare – från vanliga och stående modeller till batteridrivna lösningar. Vi har effektiva och användarvänliga alternativ för alla miljöer, stora som små.

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Industrial sweepers

Professionella sopmaskiner

Kärcher erbjuder ett brett sortiment av sopmaskiner – från manuella modeller till åkbara sopsugmaskiner och stora industriella maskiner. Oavsett yta eller arbetsmiljö ger våra maskiner effektiv och dammfri rengöring, vilket sparar både tid och arbetskraft.

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Aspiración de Viruta

Professionella lösningar för industriell dammsugning och dammhantering

Ett system som gör skillnad: Vi erbjuder lösningar för industriell dammsugning och dammhantering i alla varianter – från bärbara maskiner till kompletta vakuum- och dammhanteringssystem.

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