Högtryckstvättar för proffs
En professionell högtryckstvätt med Kärcher har en oslagbar mångsidighet. Kärcher uppfann högtryckstvätten 1950 och har ständigt förbättrat teknologin sen dess. En ständig strävan har varit att ha mer prestanda med lägre förbrukning samt en längre livslängd med kortare rengöringstider. Som global marknadsledare av rengöringslösningar erbjuder vi ett produktsortiment som inte lämnar något att önska ifråga om teknisk förfining och mångsidighet.
Högtryckstvätt utan uppvärmning
Den dagliga rengöringen av maskiner, fordon och byggnader blir enkel med en högtryckstvätt från Kärcher. Med högt tryck och hög pumpeffekt avlägsnas hårt sittande smuts snabbt, även på stora ytor.
Hetvattentvättar
Med hett vatten rengör hetvattentvättarna ännu bättre med samma tryck. Kärchers maskiner imponerar med högsta tänkbara användarkomfort och marknadens modernaste teknik.
Ultrahögtryckssystem
När rengöringskapaciteten hos konventionella högtryckstvättar inte räcker visar våra ultrahögtryckstvättar framfötterna. Tack vare det ultrahöga trycket (UHP) kan även den mest envisa smuts eller beläggning tas bort säkert.
Varmvattengenerator
Våra varmvattengeneratorer erbjuder ett enkelt och ekonomiskt sätt att förvandla dina befintliga kallvattens högtryckstvättar till varmvattenmaskiner med förbättrad rengöringsprestanda.
Stationär
Hitta den rätta högtryckstvätten för dina professionella rengöringsutmaningar.
Maskinguiden för professionella högtryckstvättar
Tungt jobb? Låt oss göra det enklare! Kärchers professionella högtryckstvättar tar sig an en mängd olika uppgifter – snabbt och effektivt. Här hittar du både kall- och hetvattentvättar.
Hitta rätt maskin i ett nafs – med Kärchers professionella maskinguide
Det går snabbt att hitta rätt. På bara några klick visar vi dig exakt vilken professionell Kärcher-maskin som passar bäst för just din rengöringsuppgift.
Den nya systemlösningen för fasad-, glas-, solcellssystem och golvrengöring.
Vår nya systemlösning omfattar borstar, teleskoprör, tillbehör och adaptrar och möjliggör nu flexibel användning av olika rengöringstyper för olika rengöringsuppgifter. Oavsett om det är med lågt, medelhögt eller hög tryck eller för dammsugning: rengöringen av fasader, glasytor, solpaneler och golv har aldrig varit mer flexibel, bekväm och grundlig på ställen som är svåra att komma åt.
ZERO FORCE. FULL POWER
Låt bara en sak komma mellan dig och rengöringsuppgiften: vårt EASY!Force spolhandtag. Det gör det så mycket enklare att använda högtryck. Det revolutionerande användarkonceptet bakom EASY!Force spolhandtag utnyttjar högtryckstrålens rekyl och reducerar den kraft som behövs för att hålla emot spolhandtaget till noll. Absolut noll. Handtaget är framtaget för att ge en mindre anstängande, ergonomisk och stressfri användning.
Rengöringsmedel för professionell högtryckstvättning
Kärchers rengöringsmedel och vårdande medel för professionella högtryckstvättar utformas för att nå maximalt rengöringsresultat med minimal energi och tid. Tack vare den särskilda formulan som är enkel att filtrera och separera, minskar de samtidigt graden av föroreningar i avloppsvattnet som orsakas av rester av mineralolja.
Rengöring och skydd av kommersiella fordon
Högpresterande rengöringsmedel för kraftfull rengöring av envis smuts på vägar och byggarbetsplatser – kan användas med både högtryckstvätt utan uppvärmning och hetvattentvättar.
Mångsidighet för industriell användning
Snabbverkande, milda rengöringsmedel som även avlägsnar envis smuts såsom olja, fett och rost.
Renlighet och hygien inom livsmedelsindustrin
Effektiva rengörings- och desinfektionsmedel godkända för användning nära livsmedel enligt desinfektionslistor från DGHM (tyska sällskapet för hygien och mikrobiologi) och DVGW (tyska föreningen för gas och vatten).
Rena fordon
Alltid rena fordon med bästa teknik, högtryck och rengöringsmedel. Enklare rengöring i rena bilhallar.