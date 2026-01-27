Vattenåtervinning
Miljövård: Kärchers vattenåtervinningssystem. Med Kärcher kan du arbeta både kostnadseffektivt och miljövänligt. Omtanke om miljön och varsam hantering av naturresurserna är nämligen viktiga värden för Kärcher. Tack vare en jämförelsevis låg vattenförbrukning och vattenåtervinningssystem som återför allt spillvatten till tvättprocessen kan färskvattenförbrukningen sänkas med upp till 85 %.
85 % vattenbesparing. 100 % renlighet.
WRP 8000/WRP 16000 sparar upp till 85 % färskvatten. Med ett flöde på upp till 8000 l/h respektive 16000 l/h möjliggör vattenåtervinningssystemet en effektiv och kostnadseffektiv återvinning av oljefritt avloppsvatten – helt utan tillsats av flockningskemikalier. Tack vare beprövad sandfiltrering avlägsnas alla partiklar över 20 µm på ett säkert sätt. Det återvunna vattnet kan återanvändas för alla fordonstvättprocesser i anläggningen. Beroende på lagstiftningen leds överskottsvatten från pumpens lagringstank antingen direkt eller via en separatoranordning till avloppet. Som ett alternativ kan avloppsvattnet också ledas direkt från återvinningstanken till avloppet. Genom ständig cirkulation och god ventilation kan obehagliga lukter till stor del undvikas. Det modulära systemet erbjuder den optimala lösningen för varje plats.
Kärchers vattenåtervinningssystem vårdar miljön.
Kärchers vattenåtervinningssystem sparar pengar och skonar samtidigt miljön. Genom fysikalisk partikelavskiljning med hydrocyklon återförs avloppsvattnet helt till tvättprocessen, vilket minskar förbrukningen av färskvatten med upp till 85 %.
Avloppsvattnet flödar genom sedimentationsbassängen till en pumpmagasintank. Därifrån pumpas det genom hydrocyklonen till återvinningsvattentanken och tillförs tvättprocessen via en försörjningspump. Överskottsvatten kan, beroende på gällande lagstiftning, ledas direkt eller via en separatoranordning till avloppet från pumpmagasintankens överflöde. Alternativt kan avloppsvattnet ledas direkt från återvinningsvattentanken till avloppet. I detta fall finns det ingen förbindelse mellan pumpmagasintanken och avloppet.
Biologisk vattenrening.
