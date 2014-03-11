Miljövänliga vattenautomater, ingen logistik krävs.

Genom användning av vattenautomaterna WPD från Kärcher kan företag minska sitt plastavfall eftersom de varken använder plastflaskor eller stora vattenkylningsflaskor. Som ett resultat av detta kan företag både spara energi och minska CO2-utsläppen från transportering och rengöring av flaskor och refill-flaskor. Detta sparar mycket av den tid och det arbete som normalt krävs för att beställa, förvara, transportera, samla upp och skicka tillbaka flaskor och förhindrar även att varor ”försvinner”. Samtidigt frigör det förvaringsyta som då kan användas till bättre saker.