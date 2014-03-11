VATTENAUTOMATER
Dricksvatten i livsmedelskvalitet Kärchers vattenautomater har ett certifierat, automatiskt hygiensystem och ett innovativt filtersystem. En perfekt och kostnadseffektiv service för rent dricksvatten för dina kunder och deras personal.
Vattenautomater med rent vatten: vägen till framgång och god hälsa.
Hur ofta får du chansen att pigga upp människor? Och samtidigt spara upp till 90 % av kostnaderna och aktivt marknadsföra din produkt eller ditt budskap? Med de nya konfigurerbara vattenautomaterna WPD 100, WPD 200och WPD 600 från Kärcher kan du erbjuda anställda, kunder och besökare välsmakande vatten av högsta kvalitet. Det innovativa konfigureringskonceptet ger alla kunder chansen att utforma sin WPD vattenautomat på önskat vis. Du kan konfigurera följande egenskaper: vattentyp, kyleffekt, filtrerings- och hygienkoncept, färg, fristående eller bordsplacerad enhet, och elektronikpaket.
Nya WPD.
Med den fullt konfigurerbara WPD-modellen har Kärcher omdefinierat den moderna vattenautomaten. Grundmodellen har monterats med knappar som användarna kan etikettera själva, medan den avancerade versionen har utrustats med en färgdisplay.
- Perfekt form och funktion
Attraktiv design och material som är enkla att rengöra är endast en aspekt av den nya konfigurerbara WPD vattenautomaten. Frontpanelen kan även anpassas efter företagets design eller användas som en gratis marknadsföringsplats.
- Vidrör en gång, få sex önskningar
WPD-modellen standard ger vatten utan kolsyra, antingen kylt eller rumstempererat. Om så önskas kan du även välja medium eller klassiskt kolsyrat vatten eller varmt och extra varmt vatten. WPD-automatens särskilda strålsamlare som sitter i dess utloppsventil, ger ett kraftfullt och mjukt vattenflöde utan stänk.
- Varmt vatten med en knapptryckning
WPD-automaten kan ge färskt varmt vatten med en knapptryckning. Automaten gör endast så mycket varmt vatten som behövs. Denna innovativa funktion minskar energiförbrukningen avsevärt.
- Gränslös njutning
En direktanslutning till vattennätet gör att WPD-automaten kan leverera obegränsad mängd vatten. Automaten kan fylla på dricksglas/koppar upp till 300 mm höga.
- Inget kladd, inget krångel
Droppbrickan har utrustats med ett översvämningsskydd. Alternativt kan droppbrickan fästas på en behållare på automatens bas eller kopplas direkt upp till dräneringssystemet, och du behöver aldrig mer tömma brickan regelbundet för hand.
- Koppar nära till hands
Kopputdelaren på automatens bas innebär att en ren kopp alltid finns nära till hands. Används bäst tillsammans med Kärchers kompatibla plastmuggar och koppar för varma drycker.
- Bordsplacerad eller fristående?
Varje bordsplacerad WPD-modell kan förvandlas till en fristående enhet genom att en bas monteras. Basen ger tillräckligt med utrymme för att förvara en stor CO2-flaska (10 kg), en dunk för dränering eller en extra kylare (på modellen WPD 600).
Din WPD. Unik, som du.
Aldrig tidigare har du kunnat konfigurera din vattenautomat såhär fritt. Den nya konfigurerbara WPD vattenautomaten möter de senaste kundkraven. Börja njut av vatten precis så som du vill ha det.
Kylning efter behov
Tre olika kylnivåer att välja mellan: WPD 100 för upp till 50 personer, WPD 200 för upp till 100 personer och WPD 600 för mer än 100 personer.
Effektiva filterkombinationer
Sammanställ ditt filterpaket enligt dina personliga behov: välj mellan filtren Active-Pure, Hy-Protect, Hy-Pure eller UV protect.
Olika vattentyper
Beroende på elektronikpaket kan maskinen erbjuda sex olika typer av vatten: rumstempererat, kylt, kylt med medium eller klassisk CO2, varmt och extra varmt.
Precis vattenportionering
Vattnet kan matas ut i precisa steg: välj från S för liten, L för mellanstor och XL för stora behållare.
Snabbdiagnos
Kärcher Fleet Tjänster har installerat M2M-kommunikation (maskin till maskin) för att möjliggöra direkt kommunikation mellan WPD-automaten och din PC/smartphone. Det ger dig chansen att reagera snabbt på problem och hjälper till att undvika extra servicearbete.
Individuell front-design
Glaspanelen kan skräddarsys efter kundens önskemål om design (t.ex. företagets färger) eller kan användas som en gratis marknadsföringsplats.
Ren vattennjutning
Vatten är livsviktigt för oss och fyller flertalet olika funktioner i kroppen. Vatten är fritt från kalorier och främjar fettförbränningen: det perfekta elixiret för god hälsa och välmående. Att dricka rent vatten regelbundet har visat sig förbättra hälsan, koncentrationsförmågan, prestationsförmågan och välmåendet.
Vatten är livsviktigt
Människokroppen består till ca 60 % av vatten. Vatten ger våra celler viktiga näringsämnen, vitaminer, salter och mineraler och transporterar bort metaboliskt avfall. En uttorkningsnivå på endast 2 % är tillräckligt för att se en märkbar effekt på den fysiska och psykiska prestationen, och kan även orsaka problem såsom huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter.
Lyssna på din kropp
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) behöver alla människor dricka två till tre lite vatten per dag för att kunna hålla sig aktiva och friska. Personer som konsekvent väljer andra drycker som juice, läsk eller kaffe förtär en överdriven mängd syror, sockerarter, koffein och flera andra ingredienser. Rent vatten å andra sidan är fritt från kalorier och främjar fettförbränningen. Och en vattenautomat från Kärcher ger vatten som helt enkelt smakar fantastiskt.
Tanka energi – direkt från din WPD
Vattenautomaterna WPD från Kärcher ger dig möjlighet att njuta av fräscha förfriskningar snabbt och enkelt. Maskinen ansluts till vattennätet och förser dig med vatten med en enkel knapptryckning. Alla mineraler som finns i vattennätet bevaras.
Rätt lösning för varje behov.
Enkel anslutning. Tar lite plats. Låga drifts- och energikostnader. Ingen förvaring krävs: inga tomflaskor. Vattenautomaterna WPD 100, 200 och 600 från Kärcher låter personal, kunder och besökare njuta av fördelarna med vatten av toppkvalitet till en liten kostnad.
Företag och kontor
Vattenautomat på kontoret. Fräscht vatten, fräscha idéer – för att konstant kunna topprestera på jobbet.
Detaljhandel
En WPD-automat erbjuder kunderna en liten frisk oas, och förvandlar butiksgolvet till en avslappnad plats.
Handel och industri
Mer vatten, mer energi – och produktionen flyter på smidigt.
Vårdsektorn
Denna livsgivande resurs hjälper människor att hålla sig friska. Och inget gör väntan kortare än ett uppfriskande glas rent vatten.
Offentliga tjänster
Friskt vatten är en symbol för det moderna kundbemötandet. På skolor eller platser med många besök från allmänheten är WPD-automaten perfekt eftersom den ger kallt vatten utan kolsyra.
Hotellindustri
Häng med i trenden: Nuförtiden är det vanligt att vatten finns tillgängligt i hotellreceptionen eller vid måltider.
Restauranger och kantiner
Med WPD 600 kan alla kan inta förfriskningar, även på platser där efterfrågan efter kallt vatten är hög. Perfekt för restauranger, kantiner och catering.
Njut utan skuld.
System för flaskåtervinning som PET-flaskor eller vattenkylare kan skada miljön. Dessutom är inte vattenkylsystem idealiska ur ett hygienperspektiv. Mängden energi som krävs för transport och rengöring och personalkostnaderna för hantering och förvaring är så höga att dessa lösningar inte är ekonomiskt logiska. Vattenautomaten WPD från Kärcher är å andra sidan både energieffektiv och hållbar.
Energisparläge
Det innovativa energisparläget i WPD 100, 200 och 600 värmer exakt rätt mängd vatten när knappen har aktiverats och garanterar extremt låg energiförbrukning. Kallt vatten kyls inte lika mycket om systemet inte har använts på länge, och sparar energi för vattenförvaring.
eco!efficiency - Standby-läge
Standby-läget gör det möjligt för användare att välja individuella drifttider för varje vattenautomat från Kärcher så att enheten körs med minimal energi när den inte används (< 0.5 watt), for example over the weekend. This satisfies the requirements in the latest ErP directive.>
Kvalitet som gör skillnad
Vad är bättre än kvalitet? Kärcher-kvalitet. Vad gör Kärcher till världens ledande varumärke inom rengöringsteknik? Bra idéer, förstklassigt val av material, precisa tillverkningsprocesser, kompromisslös kvalitetskontroll och moderna tjänster. Nya konfigurerbara vattenautomaten WPD. Teknik från Kärcher. Tillverkad i Tyskland.
Mot framtiden
Framtiden kommer, oavsett om vi tycker om det eller inte. Därför måste vi handla nu för att garantera hållbarhet. Hållbarhet har varit ett utav Kärchers företagsmål under många år: företagsmässigt beteende med ansvar för både människa och miljö, baserat på pelarna ekonomi, socialt ansvar och miljöskydd.
Miljövänliga vattenautomater, ingen logistik krävs.
Genom användning av vattenautomaterna WPD från Kärcher kan företag minska sitt plastavfall eftersom de varken använder plastflaskor eller stora vattenkylningsflaskor. Som ett resultat av detta kan företag både spara energi och minska CO2-utsläppen från transportering och rengöring av flaskor och refill-flaskor. Detta sparar mycket av den tid och det arbete som normalt krävs för att beställa, förvara, transportera, samla upp och skicka tillbaka flaskor och förhindrar även att varor ”försvinner”. Samtidigt frigör det förvaringsyta som då kan användas till bättre saker.
Product Carbon Footprint
En studie utförd av Darmstadts universitet har visat att Kärchers vattenautomat WPD* använder mycket lite energi för att tillhandahålla kylt dricksvatten. Varje gång vi använder energi lämnar vi ett spår av koldioxid bakom oss, ett CO2-spår som går under namnet Product Carbon Footprint (PCF). För att jämföra ytterligare är spåret efter WPD endast en sjättedel av storleken på det spår som vattenkylare och mindre än en tiondel så stort som spåret efter flaskautomater.
*Underlag för jämförelse Kärcher WPD 100 vattenautomat
Mer njutning till lägre kostnad.
Jämfört med andra system ger vattenautomaterna WPD betydligt lägre totalkostnad, vilket gör dem till ett bra val ur ett ekonomiskt perspektiv. En liter vatten från WPD-automaten kostar ungefär en fjärdedel* av vad vatten i flaskor och vattenkylsystem kostar, vilket gör den fyra gånger så billig. För företag med 50 anställda blir det ca 0,23 € per liter (flaskor: 0,96 €; gallon: 0,80 €). För 100 anställda blir kostnaden ca 0,18 € per liter (flaskor: 0,95 €; gallon: 0,78 €). Ju fler personer som använder WPD-automaten, desto mer kostnadseffektiv blir den. WPD-kostnaden blir i snitt 4 € per anställd och månad.
*Studie utförd av Kärcher Product Management
Patenterad teknik i toppklass.
Vattenautomaten WPD från Kärcher imponerar även med ett unikt, patenterat hygienkoncept som uppfyller alla tillämpliga europeiska standarder. Med tillverkning helt förlagd i Tyskland, förkroppsligar WPD Kärchers höga kvalitetsstandard på alla sätt.
Patenterat hygiensystem
Integrerad värmedesinficering är ett patenterat Kärcher-system. Alla vattenledningar, värme- och kylmoduler, Hy-Protect-filtret samt automatens ventil desinficeras med varmt vatten och regelbundna intervaller. Jämfört med konventionella system minskar denna metod servicekostnaderna och skyddar miljön.
Innovativt filterkoncept
Fyra olika rengöringsalternativ finns tillgängliga. Active-Pure-filtret, ett sintrat aktivtkol-block, garanterar ren smak genom att ta bort klor, tungmetaller och andra rester från ledningen. Hy-Protect-filtret ger perfekt, rent vatten tack vare ultrafiltrering. Dess extremt finporiga membran avlägsnar effektivt bakterier och virus samtidigt som vattnet inte förlorar några av dess naturliga mineraler. Hy-Pure-filtret är en kombination av Active-Pure- och Hy-Protect-filtren. UV-skyddslampan använder ultraviolett ljus för att förgöra bakterier och virus.
Automatisk sköljning
Den automatiska sköljfunktionen för värmedesinficering kan ställas in för aktivering när som helst, t.ex. på natten. Processen är helt automatisk. När processen är klar är WPD-automaten omedelbart driftsklar.
Vattenutmatning med kontaktskydd
Kärchers vattenutmatningsventil har konstruerats för att förhindra direkt beröring av användare. Det hjälper till att garantera optimal hygien.
Ytdesinficering
Den perfekta kompletteringen till Kärchers hygienkoncept är desinfektionsmedlet RM 735.
Lyssna på din kropp.
Människor kan inte dricka sitt dagliga behov av vatten på en och samma gång. Tvärtom, vi måste dricka rätt mängd vätska utspritt över hela dagen för att hålla oss friska, fulla med energi och produktiva. Men hur mycket vatten behöver vi egentligen? Det finns inget självklart svar på denna fråga eftersom vårt behov beror på vår ålder, vikt, hälsa och fysiska aktivitetsnivå. övriga externa faktorer, som omgivande temperatur, påverkar också vårt behov av vatten.
Lär dig hur mycket du ska dricka och när med Drinkreminder från Kärcher
Våra vardagsliv styrs ofta av stress. Mellan tidsbokningar, telefonsamtal, möten och springa ärenden är det inte alltid lätt att komma ihåg att dricka tillräckligt med vatten.
Därför har Kärcher utvecklat Drinkreminder. Den beräknar inte bara ditt personliga vattenbehov, den sprider ut den totala mängden vatten över hela dagen och påminner dig på exakt rätt tid.
Såhär fungerar det:
Ladda helt enkelt ned Drinkreminder och ange din personliga information. Allt du behöver göra är att låta programmet gå under dagen och det kommer så småningom ge dig en hälsosam vätskebalans.
Dataversion
Mata in data på din dator och starta programmet utan ytterligare installation.
Mobil version
- Klicka på nedladdningslänken.
- Spara filen som en komprimerad zip-fil på din PC.
- Extrahera sedan filerna med ett zip-program.
- Denna SWF-fil måste nu föras över till din mobiltelefon. Detta kan göras via kabel eller Bluetooth beroende på vilken typ av anslutning som finns tillgänglig. Spara filen i den begärda mappen för appar eller filer, eller på minneskortet. Mer information om detta hittar du i användarmanualen för din mobiltelefon.
- Flash-applikationen kommer identifiera automatiskt om din telefon stöder flash-applikationer. Om programmet hittas av filläsaren i menyn kan det startas med ett enkelt klick. Ta reda på här vilka Flash-kompatibla telefoner som stöds.
Videos
Dricksvatten i livsmedelskvalitet med vattenautomat från Kärcher.
How to change the UV bulb on a WPD 50
WPD - Process thermal disinfection
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