Trädgårdsredskap

Att ha en välskött trädgård har aldrig varit enklare! Kärchers batterdrivna trädgårdsredskap ger dig maximal frihet när du antingen behöver rensa bort löv, ogräs eller mossa eller när det är dags att klippa och trimma buskar, grenar, häckar och gräsmattor.

Gräsklippare från Kärchers trädgårdsredskap.

Gräsklippare

18-volt gräsklipparna är särskilt lämpliga för små till medelstora gräsmattor. För större gräsmattor är de kraftfulla 36-volt gräsklipparna det perfekta valet.

Grästrimmer från Kärchers trädgårdsredskap.

Grästrimmer

Kärcher batteridrivna grästrimmer garanterar snyggt trimmade kanter och en fin gräsmatta. Från lätt till kraftfullt, Kärcher erbjuder rätt lösning för alla tillämpningsområden.

Häcksax från Kärchers trädgårdsredskap.

Häcksax

Perfekt för att forma och trimma häckar och buskar. Praktisk och lätt att använda tack vare batteridriften som gör att du slipper sladdar.

Gräs- och busktrimmer från Kärchers trädgårdsredskap.

Gräs- och busktrimmer

Med den batteridrivna grästimmern är det enkelt att trimma gräsmattekanter. Med ett enkelt bladbyte blir verktyget ett par busksaxar för busktrimmning.

Lövblås från Kärchers trädgårdsredskap.

Lövblås

Oavsett om det är på gångvägar, uppfarten eller på gräsmattan lövhögen byggs upp på hösten, rensar de högpresterande lövblåsarna från Kärcher kraftfullt och effektivt upp dem.

Motorsåg från Kärchers trädgårdsredskap.

Motorsåg

Med enkel kedjespänning, automatisk kedjesmörjning och kraftfull skärprestanda uppnår Kärchers batterdrivna motorsåg utmärkta resultat med bekväm drift.

Grensax från Kärchers trädgårdsredskap.

Grensax

Enkelt trädunderhåll, även när det gäller svåråtkomliga grenar. Inget problem för den batteridrivna grensaxen från Kärcher och dess högkvalitativa diamantslipade blad.

Ogräsborttagare från Kärchers trädgårdsredskap.

Ogräsborttagare

Ogräset har inte en chans mot den batteridrivna ogräsborttagaren. Äntligen kan du ta bort störande mossa och ogräs utan att belasta rygg och knän.

Batteridriven tryckspruta från Kärchers trädgårdsredskap.

Batteridriven tryckspruta

Den batteridrivna trycksprutan PSU 4-18 hjälper dig i trädgården med spridning av vätskor för underhåll och skydd av dina växter. Oavsett om syftet är att gödsla, eliminera skadedjur, ta itu med ogräs eller vattna små plantor – PSU 4-18 är perfekt för alla dessa tillämpningar med sin sprayfunktion. 

FAQs

Med batteridrivna trädgårdsredskap slipper du hanskas med bensin eller sladdar. Med sin lätta vikt är de enkla att använda, ergonomiska och de är även tystgående. 

batteridrivna trädgårdsredskap är både ekonomiska och miljövänliga vilket gör att de blir allt vanligare. 

Med Kärchers batteriplattform får du maximal flexibilitetet och frihet. Se vilka av våra trädgårdsredskap som passar för dina behov.

De mest populära trädgårdsredskapen är gräsklippare, grästrimmer och häcksax. De batteridrivna trädgårdsredskapen har gjort det enklare att använda både motorsågar, grensaxar och gräs- och busktrimmer. De gör det också lättare hålla snyggt med lövblås, ogräsborttagare och tryckspruta.