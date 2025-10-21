Trädgårdsredskap
Att ha en välskött trädgård har aldrig varit enklare! Kärchers batterdrivna trädgårdsredskap ger dig maximal frihet när du antingen behöver rensa bort löv, ogräs eller mossa eller när det är dags att klippa och trimma buskar, grenar, häckar och gräsmattor.
Gräsklippare
18-volt gräsklipparna är särskilt lämpliga för små till medelstora gräsmattor. För större gräsmattor är de kraftfulla 36-volt gräsklipparna det perfekta valet.
Grästrimmer
Kärcher batteridrivna grästrimmer garanterar snyggt trimmade kanter och en fin gräsmatta. Från lätt till kraftfullt, Kärcher erbjuder rätt lösning för alla tillämpningsområden.
Häcksax
Perfekt för att forma och trimma häckar och buskar. Praktisk och lätt att använda tack vare batteridriften som gör att du slipper sladdar.
Gräs- och busktrimmer
Med den batteridrivna grästimmern är det enkelt att trimma gräsmattekanter. Med ett enkelt bladbyte blir verktyget ett par busksaxar för busktrimmning.
Lövblås
Oavsett om det är på gångvägar, uppfarten eller på gräsmattan lövhögen byggs upp på hösten, rensar de högpresterande lövblåsarna från Kärcher kraftfullt och effektivt upp dem.
Motorsåg
Med enkel kedjespänning, automatisk kedjesmörjning och kraftfull skärprestanda uppnår Kärchers batterdrivna motorsåg utmärkta resultat med bekväm drift.
Grensax
Enkelt trädunderhåll, även när det gäller svåråtkomliga grenar. Inget problem för den batteridrivna grensaxen från Kärcher och dess högkvalitativa diamantslipade blad.
Ogräsborttagare
Ogräset har inte en chans mot den batteridrivna ogräsborttagaren. Äntligen kan du ta bort störande mossa och ogräs utan att belasta rygg och knän.
Batteridriven tryckspruta
Den batteridrivna trycksprutan PSU 4-18 hjälper dig i trädgården med spridning av vätskor för underhåll och skydd av dina växter. Oavsett om syftet är att gödsla, eliminera skadedjur, ta itu med ogräs eller vattna små plantor – PSU 4-18 är perfekt för alla dessa tillämpningar med sin sprayfunktion.