Kärcher Know how för proffsen

Olika målgrupper i den kommersiella miljön ställer olika rengöringskrav: Vilken typ av golv kräver vilken metod för rengöring, renovering eller underhåll? Vad avses med hygienisk rengöring? I vilket läge bidrar rengöringen till tillförlitliga processer? Vilken effekt kan städningen ha på företagets lönsamhet? Och vilken typ av smuts kan avlägsnas med hjälp av vilka rengöringsmedel?

Kärchers expertis ger användbara svar, tips och instruktioner för olika frågor kring rengöring samt rätt rengöringsmaskiner, rengöringsmedel och tillbehör för rengöring och underhåll.