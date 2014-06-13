Offentlig verksamhet

För utbildning, sport och administration. Rengöringsmaskiner som möjliggör effektivt arbete inom offentliga och kommunala tjänster och garanterar bästa rengöringsresultat.

Professionella rengöringsmaskiner för offentliga miljöer och kommunal utrustning

Offentliga tjänster

De nya Kärcher Professional-maskinerna i antracit-grå visar hur mycket effektivitet som ryms i rengöringsteknik av idag.

Kommunal utrustning

Kärchers kommunala maskiner erbjuder enastående effekt för varje användningssyfte. De imponerar även med perfekt rengöringsresultat, robusthet och näst intill obegränsade användningsområden.