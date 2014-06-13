Offentlig verksamhet
För utbildning, sport och administration. Rengöringsmaskiner som möjliggör effektivt arbete inom offentliga och kommunala tjänster och garanterar bästa rengöringsresultat.
Offentliga tjänster
De nya Kärcher Professional-maskinerna i antracit-grå visar hur mycket effektivitet som ryms i rengöringsteknik av idag.
Kommunal utrustning
Kärchers kommunala maskiner erbjuder enastående effekt för varje användningssyfte. De imponerar även med perfekt rengöringsresultat, robusthet och näst intill obegränsade användningsområden.