Städtips och användningstips i hemmet och trädgården
Människor runt om i världen lägger i snitt 3 timmar och 20 minuter på att göra rent i hemmet varje vecka – detta enligt en studie om städvanor som gjorts på uppdrag av Kärcher. Många är de redskap och hushållsartiklar som används för att hålla rent hemma. Både inomhus och utomhus: Med några tips om hur du använder dem rätt går städningen av hemmet fortare och du får mer tid över till annat.
Tips mot smuts i hemmet
Köket, badrummet, vardagsrummet och sovrummet – det är inte bara vid vårstädningen som det är fullt upp med allt som måste bli rent. Med tiden bildas det mycket smuts innanför hemmets väggar: Fläckar på golvet, möblerna och mattorna. Pollen, damm och fingeravtryck på fönstren. Rester av mat och fett i köket. Kalkavlagringar och tvålrester i badrummet. Men med de rätta knepen, rätt redskap, rengöringsmedel och några vanliga hushållsartiklar blir du snabbt av med smutsen och gör hemmet hygieniskt rent igen.
Rengörings- och skötseltips för alla dina fordon
Rengörings- och skötseltips runt huset
Städtips och skötseltips för hela trädgården
Det finns mycket att göra i olika delar av huset. På våren ska vinterns spår bort från uteplatsen, uppfarten och gångstigarna. På sommaren ska växterna vattnas, gräsmattan klippas regelbundet och häckar, träd och buskar beskäras. På hösten behöver trädgården förberedas för vintern, nedfallna löv tas bort och trädgårdsmöbler ställas undan. Dessutom behöver dina fordon också regelbundet underhåll: både cykel, motorcykel, bil och husvagn.
Med dessa praktiska städtips blir arbetet enkelt.