Städtips och skötseltips för hela trädgården

Det finns mycket att göra i olika delar av huset. På våren ska vinterns spår bort från uteplatsen, uppfarten och gångstigarna. På sommaren ska växterna vattnas, gräsmattan klippas regelbundet och häckar, träd och buskar beskäras. På hösten behöver trädgården förberedas för vintern, nedfallna löv tas bort och trädgårdsmöbler ställas undan. Dessutom behöver dina fordon också regelbundet underhåll: både cykel, motorcykel, bil och husvagn.

Med dessa praktiska städtips blir arbetet enkelt.