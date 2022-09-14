Få en isfri bilruta med en elektrisk isskrapa

Bli snabbt av med frosten

Vill du bara hoppa in i bilen på morgonen och köra snabbt till jobbet? Under de kalla vintermånaderna går det ofta inte, eftersom bilen måste bli varm först för att isen ska försvinna. Klassikern är förstås isskrapan. Det finns många olika sorters isskrapor, från små skrapor av plast till metallskrapor, värmeskrapor och kombinationer av skrapa och borste. Med den senare får du även bort snö från bilen och slipper använda händerna eller en separat borste. Isskrapor av metall har den fördelen att de enkelt avlägsnar tjockare skikt av is, och att bladet oftast går att byta. Isskrapor av plast slits ut med tiden och blir trubbiga, så att de inte går att använda och måste bytas ut. Alla dessa isskrapor har dock den avgörande nackdelen att du själv måste göra jobbet med att försöka bli av med isen Det är både utmattande och tidskrävande och innebär oftast våta och kalla händer.

Med en elektrisk isskrapa går det fort att att bli av med isen utan större ansträngning. Att få bort isen från bilrutorna tar bara några minuter.