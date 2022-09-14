Få en isfri bilruta med en elektrisk isskrapa
Alla som inte parkerar i garage vet hur besvärligt det kan vara när rutorna fryser på vintern. Att försöka bli av med isen är både tidskrävande och utmattande, särskilt tidigt på morgonen. Följ dessa tips och spara tid genom att frosta av bilen utan ansträngning och utan att bli kall och blöt om händerna.
Bli snabbt av med frosten
Vill du bara hoppa in i bilen på morgonen och köra snabbt till jobbet? Under de kalla vintermånaderna går det ofta inte, eftersom bilen måste bli varm först för att isen ska försvinna. Klassikern är förstås isskrapan. Det finns många olika sorters isskrapor, från små skrapor av plast till metallskrapor, värmeskrapor och kombinationer av skrapa och borste. Med den senare får du även bort snö från bilen och slipper använda händerna eller en separat borste. Isskrapor av metall har den fördelen att de enkelt avlägsnar tjockare skikt av is, och att bladet oftast går att byta. Isskrapor av plast slits ut med tiden och blir trubbiga, så att de inte går att använda och måste bytas ut. Alla dessa isskrapor har dock den avgörande nackdelen att du själv måste göra jobbet med att försöka bli av med isen Det är både utmattande och tidskrävande och innebär oftast våta och kalla händer.
Med en elektrisk isskrapa går det fort att att bli av med isen utan större ansträngning. Att få bort isen från bilrutorna tar bara några minuter.
Så slipper du frostiga fönsterrutor
Den elektriska isskrapan EDI 4 består av en skiva med sex roterande plastblad som avlägsnar isen. Du behöver inte längre slita ut dig med att skrapa själv, eftersom den elektriska isskrapan gör nästan hela jobbet. Så här går det till:
- Ta din EDI 4 och starta den, så att de gröna LED-lamporna tänds.
- Ta av säkerhetslocket.
- Placera isskrapan på bilrutan. Skivan börjar rotera när du trycker produkten lätt mot underlaget.
- För produkten jämnt över bilrutorna för att bli av med isen. Arbeta uppifrån och ner. Du behöver bara trycka helt lätt för att skrapan ska fungera. Om isen är tjock kan du behöva vänta lite längre på samma ställe innan isen är helt borta.
- När du är klar tar du bort EDI 4 från fönstret, stänger av den och sätter tillbaka säkerhetslocket.
- Vid behov kan du borsta bort is som fastnat på skivorna med en mjuk borste.
EDI 4 kan användas även vid mycket låga temperaturer ner till -20 °C. Att bli av med isen från vindrutan, bakrutan och sidorutorna tar oftast cirka 3 minuter. En batteriladdning räcker i 15 minuter, det vill säga en hel arbetsvecka. När batteriet tar slut laddar du det enkelt hemma eller med billaddaren (tillval) medan du kör.
Tips för att få en isfri bilruta med vår elektriska isskrapa
- EDI 4 stängs av automatiskt efter 30 sekunder och aktiveras igen genom att trycka på på/av-knappen.
- Rotationsskivan är gjord av plast och liknar en vanlig isskrapa. Försiktighet rekommenderas ändå och den elektriska isskrapan ska endast användas på rena bilrutor. Om skivan är smutsig kan rotationsrörelsen leda till repor.
- Se till att produkten inte kommer i kontakt med gummilisterna runt fönstret.
- Med rengöringskittet, som kan köpas som tillval, kan den elektriska isskrapan användas året runt.
Husmorstips: så här blir du av med frosten
Förutom isskrapa kan du även använda avisningsspray för bilar. Den sprutas enkelt på isiga ytor och innehåller alkohol som löser upp is på vindrutan och andra delar av bilen. Sedan är det bara att torka rent rutorna. Det rekommenderas att spruta ett tunt lager till på rutorna för att hålla dem isfria. Avisningsspray kan även användas på igenfrusna dörrlås.
Du kan också använda vanligt salt för att bli av med frosten. Precis som på vägarna hindrar saltet is från att bildas på bilrutorna. Tillsätt 6 matskedar salt i 1 liter vatten och spruta rikligt med blandningen på bilrutor, dörrlås och dörrlister, helst på kvällen. Därmed slipper isen på bilen på morgonen. Tips: Vänta tills saltet har lösts upp helt i vattnet, annars kan kornen orsaka repor på glaset och lacken.
Det kan vara uppenbart, men varmt vatten bör inte användas för att bli av med bilens frostiga fönsterrutor. Anledningen är att den plötsliga temperaturförändringen av hett vatten på vindrutan kan orsaka sprickor.
Tips
Ett annat alternativ är att själv tillverka ett billigt och effektivt avisningsmedel. Blanda 3 delar ättika med 1 del vatten och häll i en sprayflaska. Spruta sedan blandningen på de igenfrusna fönstren. Nackdelen med den här metoden är att den bara fungerar på ett tunt islager. Ättika kan också vara skadligt för gummilister, plast och lack.
De bästa tipsen mot igenfrusna fönster:
- Använd isskydd på vindrutan för att spara tid. Då behöver du bara bli av med frosten på bakrutan och sidorutorna.
- Fäll upp vindrutetorkarna över natten så att de inte fryser fast på vindrutan.
- Om du har en parkeringsvärmare, ställ in den om temperaturen nattetid förväntas understiga 0°C.
- Att ha motorn på medan du skrapar bilen hjälper inte. Anledningen är att det tar mycket lång tid för bilen att värmas upp när det är minusgrader ute. Att ha motorn på i onödan är dessutom dåligt för miljön, för motorn och för din plånbok. I vissa länder är det dessutom otillåtet och kan leda till böter. Vänta därför med att starta motorn tills du har skrapat klart rutorna. När du kör kan du sätta på värmen och rikta den mot vindrutan så att den inte fryser igen.
- För mycket fukt inne i bilen kan leda till imma på rutorna och t.o.m. isbildning på vindrutans insida. För att råda bot på detta kan du använda en avfuktare, men även gamla strumpor fyllda med ris, salt, kaffepulver eller kattsand kan hjälpa till att suga upp en del fukt om du lägger dem i benutrymmet i bilen.