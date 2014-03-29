Robotdammsugare - dammsuger och våttorkar

Framtiden är här: autonom rengöring

Det är mycket enkelt att fjärrstarta robotdammsugaren med smartphone-appen, och det är inte illa att kunna se fram emot att komma hem till en nystädad bostad. Kärcher robotdammsugare tar hand om städningen åt dig. Roboten använder högteknologisk LiDAR-lasernavigering för att upprätta en planlösning för ditt hem. När roboten ger sig ut på sin rengöringsrunda säkerställer dess precisa sensorer att den alltid vet exakt var den är, hur den ska ta sig förbi hinder i rummet eller var den behöver vända vid nivåskillnader eller trappor. Roboten dammsuger och moppar helt autonomt och hittar tillbaka själv till laddstationen. Tack vare dess kartläggningsfunktion kan du när som helst styra rengöringsförloppet. Vår toppmodell, RCV 5, har också AI-detektering av föremål så att den automatiskt kan köra runt eller ta sig förbi låga föremål som skor eller kablar. Den detekterar till och med mattor och ger extra grundlig rengöring i dammsugningsläge eller undviker dessa helt i våttorknings-läget.