Robotdammsugare - dammsuger och våttorkar

Den är rund, platt och rör sig tyst genom hela bostaden. Robotdammsugaren följer systematiskt och målmedvetet angivet rörelsemönster och undviker alla hinder i dess väg. Robotdammsugaren både dammsuger och våttorkar ditt golv åt dig. Hårda golv och kortluggiga mattor rengörs automatiskt. Dammsugaren gör fantastiskt rent längs med kanter, kan arbeta mer intensivt på mer smutsiga områden och ta sig över låga trösklar och mattkanter. Med appen kan du till och med ställa in din robotdammsugare så att den städar precis som du önskar.

Tillbehör till robotdammsugare

Mindre hushållsarbete. Mer WOW.

Kärcher robotdammsugare och -moppar

Höjdpunkter

Robot, moln och app – tre element, ett system

Kärcher robotdammsugare har många olika funktioner och konfigurationsalternativ – samtidigt som de är mycket enkla att använda. Robot, moln och styrning via smartphone-app är en optimal kombination för bästa möjliga rengöringsresultat. Använd timerfunktionerna för att konfigurera rengöringsprogrammen så att de passar dina individuella behov. När en säkerhetsuppdatering eller nya funktioner finns tillgängliga får du automatiskt ett meddelande från appen. Upptäck våra autonoma rengöringslösningar för dina vardagssysslor och se fram emot mer tid för det som du helst vill göra.

Person som styr robotdammsugare från smartphone-app

Framtiden är här: autonom rengöring

Det är mycket enkelt att fjärrstarta robotdammsugaren med smartphone-appen, och det är inte illa att kunna se fram emot att komma hem till en nystädad bostad. Kärcher robotdammsugare tar hand om städningen åt dig. Roboten använder högteknologisk LiDAR-lasernavigering för att upprätta en planlösning för ditt hem. När roboten ger sig ut på sin rengöringsrunda säkerställer dess precisa sensorer att den alltid vet exakt var den är, hur den ska ta sig förbi hinder i rummet eller var den behöver vända vid nivåskillnader eller trappor. Roboten dammsuger och moppar helt autonomt och hittar tillbaka själv till laddstationen. Tack vare dess kartläggningsfunktion kan du när som helst styra rengöringsförloppet. Vår toppmodell, RCV 5, har också AI-detektering av föremål så att den automatiskt kan köra runt eller ta sig förbi låga föremål som skor eller kablar. Den detekterar till och med mattor och ger extra grundlig rengöring i dammsugningsläge eller undviker dessa helt i våttorknings-läget.

Robotdammsugning och -moppning framför trappa

Valet är ditt: skräddarsy rengöringsnivån och välj mellan olika rengöringsmetoder

Kärcher robotdammsugare är riktiga allroundmaskiner. Allt är möjligt, oavsett om det är enkel torrengöring med sugfläkt och borste eller i kombination med den extra avtorkningsfunktionen med mikrofiberduk och färskvattentank. Alltid nära till hands, tack vare den praktiska appstyrningen. Rengöringsinställningar, som sugeffekt eller vattenvolymen, kan justeras efter dina individuella behov. Områden som är hårdare nedsmutsade kan passeras flera gånger för en mer grundlig rengöring.

Robot som moppar bort fotspår

RCV 3 – instegsmodellen

Dammsugning eller moppning – vår instegsmodell klarar av båda

Spara tid för de roligare sakerna i livet, medan våra rengöringsrobotar tar hand om dammsugningen och moppningen. Vår instegsmodell, RCV 3, rengör alla vanliga hårda golv och mattbeläggningar med kort lugg i hemmet, systematiskt och tillförlitligt – även när du inte är hemma. Med appen kan du justera städningen så att den passar dina behov och ditt hem. Du bestämmer vad som ska städas och när. Ställ in specifika rengöringsprogram för varje enskilt rum. Definiera no-go-zoner, om det finns områden som robotdammsugaren inte ska komma in i. Eller använd punktrengöringsfunktionen för att styra den till punkter som behöver extra uppmärksamhet. Alla rum kartläggs med precisions-LiDAR-navigering och ultrakänsliga sensorer som detekterar trappor och branta passager för säker rengöring.


Tekniska data

  • Sugeffekt: 2 500 Pa
  • Drifttid: 120 min
  • 2-i-1 sopbehållare (330 ml) inkl. renvattentank (170 ml)
  • Behållare för torrt avfall: 500 ml

RCV 5 – den smarta robotdammsugaren

Lika bra som RCV 3 – men med tillägget artificiell intelligens

Om du vill vara säker på att robotdammsugaren inte ger sig på eventuella skor och kablar på golvet kan du använda den artificiella intelligensen i RCV 5. Vår toppmodell gör golvstädning till en dans. Förutom LiDAR-navigering har denna robotdammsugare och -mopp ett dubbelt lasersystem och en kamera som säkerställer att den på ett tillförlitligt sätt detekterar och navigerar förbi alla hinder. Dess låga ljudnivå gör också RCV 5 till en riktigt omtänksam huskamrat. Hårda golv kan dammsugas eller moppas av denna robotassistent – beroende på vilket program som väljs. För intensiv mattrengöring finns det också en Auto Boost-funktion som ger extra effekt för att få bort damm från textiltyger. I moppningsläge undviker roboten mattor. Styrning av RCV 5 är också enkel, tack vare appen.


Tekniska data:

  • Sugeffekt: 5 000 Pa
  • Drifttid: 120 min
  • Behållare för torrt avfall: 330 ml
  • Renvattentank: 240 ml

Autonom rengöring – med appen Home Robots

Med Kärcher Home Robots-appen får du tillgång till alla viktiga funktioner i din robotdammsugare och -mopp. Den autonoma rengöringen har många nya funktioner, som inställning av rengöringstid och upprättande av rengöringskartor – oavsett var du är. Är du fortfarande inte hemma och vill börja städa innan du kommer hem – inga problem! Aktivera roboten från appen på din smartphone – när du kommer hem är det redan städat. Du kan ladda ned Kärcher Home Robots-appen kostnadsfritt från App Store eller Google Play. Ladda ned appen och starta din första autonoma rengöring direkt.

Dataskydd

Dataskydd

All dataöverföring mellan Home Robots-appen på din smartphone och robotdammsugaren och -moppen går via molnet till servrar som endast finns i Tyskland. Kärcher är baserat i Tyskland, vilket betyder att vi lägger stor vikt vid dataskydd och är mycket noga med att säkerställa att alla tillämpliga lagkrav i detta avseende uppfylls. Regelbundna programvaru- och säkerhetsuppdateringar tillhandahålls för att säkerställa att din app alltid är uppdaterad och att dina data alltid är säkra.

Ställa in städområden

Ställa in städområden

Robotdammsugare och -moppar från Kärcher rengör autonomt och systematiskt. No-go-zoner kan ställas in via appen för att säkerställa att roboten inte rengör i bestämda områden. Om det finns områden som behöver dammsugas men inte moppas finns det emellertid möjlighet att ställa in moppfria zoner. Och om hela rum ska hoppas över kan roboten förhindras att passera genom dessa genom att så kallade virtuella väggar ställs in. Allt detta är både enkelt och intuitivt att konfigurera i appen.

Olika rengöringslägen

Olika rengöringslägen

Vår Home Robots-app har många fler funktioner än det grundläggande programmet för autonom rengöring. Dammsugning, moppning eller en kombination av båda rengöringsprogrammen – från appen har du allt nära till hands, så att du enkelt kan definiera rengöringsläge för enskilda rum eller områden. Du kan också konfigurera flera olika parametrar efter dina individuella behov – från sugeffekt vid dammsugning till vattenkapacitet vid moppning.

Rengöringsschema 2.0

Rengöringsschema 2.0

Med timerfunktionen i Home Robots-appen kan du skapa ditt eget rengöringsschema för din Kärcher robotdammsugare och -mopp. Tack vare det kan du inte bara specificera de dagar och tider du vill att roboten ska arbeta, utan också vilka områden den ska rengöra med vilket rengöringsprogram under denna tid. Eftersom alla rum är kartlagda kan du justera rengöringsinställningarna för varje separat rum.

Punktrengöring och ytrengöring

Punktrengöring och ytrengöring

När det tappas smulor eller dyker upp annan smuts på golvet finns det två flexibla lösningar. För nedsmutsning på en mycket specifik punkt kan du använda appen för att ställa in en viss position för punktrengöring. Och för större nedsmutsade områden kan du till och med använda appen för att ställa in storlek på den yta som ska rengöras för snabb men riktad mellanrengöring.

Aktiverings- och inaktiveringsfunktioner

Aktiverings- och inaktiveringsfunktioner

Ett stort utbud av funktioner, som Auto Boost, mattdetektering eller AI-funktion, kan aktiveras eller inaktiveras en efter en för att anpassas efter användarens behov eller preferenser. Till exempel kan Auto Boost inaktiveras på mattor för att rengöra med låg sugeffekt vid mindre nedsmutsning. Detta sparar energi och förlänger rengöringstiden innan roboten måste återvända till laddstationen.

Statistik över tillbehör

Statistik över tillbehör

Kraven som ställs på robotdammsugare och -mopp varierar från hushåll till hushåll, beroende på faktorer som storlek på den yta som ska rengöras, smutsgraden och frekvens för rengöringskörningar. Därför varierar den takt i vilken tillbehör slits ut. Det är därför appen Home Robots visar slitage, till exempel på borstar, och indikerar när tillbehör ska bytas ut. Detta säkerställer att roboten alltid är perfekt utrustad för att prestera som bäst och att rengöringsresultaten inte lämnar något övrigt att önska.

Rengöringshistorik

Rengöringshistorik

Varje rengöringskörning registreras i realtid i appen Home Robots och sparas därefter. Detta ger intressanta insikter i användningen av rengöringsroboten. När var produkten i vilket rum, vilka sträckor körde den och hur många kvadratmeter golv dammsögs eller moppades? På så sätt kan du hålla ett vakande öga på vad din robotdammsugare och -mopp har sysslat med – även när du inte är hemma.

Övriga funktioner

Övriga funktioner

Home Robots-appen ger dig tillgång till din rengöringsrobots alla viktiga funktioner. Detta omfattar mängder av extra funktioner som kan visa sig vara användbara i olika situationer. Till exempel kan appen användas som fjärrkontroll för roboten, till exempel om du behöver styra den till en särskilt svår position. Smartphonen kan också användas för att ställa in språk och volym för talutgången eller för att ge svar på vanliga frågor.

Driftsättning och underhåll av robotdammsugare

Frågor och svar om vårt sortiment med robotdammsugare och -moppar

Frågor om roboten:

Alla konventionella hårda golv och mattor med kort lugg. Risk för skada på trägolv! När du använder städroboten på trägolv är det viktigt att du först tar bort mopplattan, om roboten har använts för våtrengöring.

I allmänhet påverkar ljus inte robotdammsugarens funktion, även om mörka skuggor kan utlösa detektering av föremål i RCV 5.

Försäkra dig om att laddstationen är ansluten till strömförsörjning. Vi rekommenderar att laddstationen placeras mot vägg med 1,5 meters avstånd framför och 0,5 meters avstånd åt vänster och höger.

Om laddstationen flyttas under pågående rengöring kan robotdammsugaren få problem att hitta tillbaka till den när arbetet är färdigt.

Nej. Den maximala spänning som ligger på laddningskontakterna är inom säkert spänningsområde för människokroppen.

Försäkra dig om att det finns ström i eluttaget och att detta är i kontakt med laddstationens strömförsörjning. Försäkra dig också om att robotdammsugarens laddningskontakter vidrör laddstationens laddningskontakter. Kontakta kundtjänst om ovanstående åtgärder inte löser problemet.

Innan roboten börjar städa roterar den runt sin egen axel två gånger för att kalibrera sig. Den här processen är en standardinställning. Om roboten rör sig på ett okoordinerat sätt kan du kontrollera följande:

  • Fallsensorn är täckt med damm eller smuts, vilket genererar en felsignal. Rengör fallsensorn med en lätt fuktad bomullstrasa.
  • Det har fastnat något i hjulet, vilket får roboten att röra sig i cirklar. Ta bort eventuella främmande föremål från hjulet.
  • Kollisionssensorn är trasig. Tryck på kollisionssensorerna på robotens framsida och sidor för att kontrollera om plattan kan fjädra tillbaka automatiskt.

Kontakta kundtjänst om ovanstående åtgärder inte löser problemet.

  • Ladda batteriet om du inte har använt roboten under en tid. Ladda robotdammsugaren i laddstationen (3–5 timmar).
  • Batteriets drifttid minskar när batteriet når slutet av sin livslängd.

Kontakta kundtjänst om ovanstående åtgärder inte löser problemet.

  • Batteriet är för urladdat för den schemalagda städningen.
  • Schemalagd städningstid har inte sparats. Kontrollera om rengöringsuppgiften sparades eller om den motsvarar dina behov.

Kontakta kundtjänst om ovanstående åtgärder inte löser problemet.

Kontrollera om robotdammsugarens fallsensor är täckt med damm. Om problemet kvarstår efter att du har rengjort sensorn kan det vara fel på sensorn. Kontakta kundtjänst.

  • Kontrollera batteriets laddning. Om batteriet inte har tillräcklig laddning ansluter du roboten till laddstationen.
  • Roboten startar inte om omgivningstemperaturen understiger 0 °C eller överstiger 35 °C.

Tryck av strömbrytaren på din robotdammsugare. Obs! Försäkra dig om att den inte är ansluten till laddstationen.

  • Försäkra dig om att det finns tillräckligt mycket plats runt laddstationen (0,5 meter på vardera sida och 1,5 meter på framsidan) och att laddningskontakterna är fria från damm och andra främmande föremål.
  • Omgivningstemperaturen kan vara för låg (lägre än 0 °C) eller för hög (högre än 35 °C).

Ja, du kan starta roboten genom att tycka på strömbrytaren. Vissa av funktionerna kan emellertid endast användas med aktiv wifi-anslutning via appen.

  1. Öppna Google Home-appen
  2. Tryck på Ställ in enhet och välj Google-tjänst
  3. Leta upp Skills
  4. Logga in på ditt konto
  5. Välj produkt enligt anvisningar
  1. Öppna Alexa-appen och tryck på More för att komma till Skill & Games
  2. Leta upp Skills
  3. Klicka på Activate
  4. Logga in på ditt konto
  5. Slutför anslutningen till ditt konto
  6. Klicka på Find devices och välj produkt enligt anvisningarna

RCV 3:
Håll inne Home-knappen i 5 sekunder. Släpp upp Home-knappen när du hör ett pip. Håll därefter in den i ytterligare 5 sekunder. När ett pip hörs är systemet återställt. Användarinformationen och rengöringsposterna raderas, men version för och underhåll av tillbehör förblir oförändrade.

RCV 5:
Håll inne återställningsknappen i 3 sekunder. När ett pip hörs är systemet återställt. Användarinformationen och rengöringsposterna raderas, men version för och underhåll av tillbehör förblir oförändrade.

Under den första användningen transporterar sig tork- och dammsugningsroboten runt i rummet för att kalibrera sig och generera en karta över området. Den rengör inte under detta förfarande. Du kan upprepa denna kalibreringsprocess för nya områden via appen.

Frågor om rengöringsprestanda:

Vi avråder starkt från att rengöra golv på vilka vatten har ansamlats. Roboten kan skadas om den suger upp vätska.

Stäng omedelbart av robotdammsugaren och torka ur behållare, komponenter i filterenheten och sugporten. När komponenterna är torra sätter du tillbaka dem och startar roboten. Kontakta kundtjänst om roboten fortfarande inte fungerar.

Kontrollera om dammbehållaren är full (det kan vara anledningen till att smuts släpps ut). Töm dammbehållaren innan den blir för full.

Kontrollera batteriets laddning. Om batteriet inte har tillräcklig laddning ansluter du robotdammsugaren till laddstationen.

  • Försäkra dig om att roboten inte är i Stör ej-läget, för då kan den inte städa.
  • Robotdammsugaren återupptar inte rengöringen om du placerade den manuellt i laddstationen.
  • Dammbehållaren är full. Töm den.
  • Filtret är blockerat. Rengör det.
  • Ett främmande föremål har fastnat i borsten. Ta bort det.

 Ta bort torkhållaren och välj Dammsuga i appen.

Vattentanken får endast fyllas med vatten.

En robotdammsugare kan städa under möbler om det finns tillräckligt mycket utrymme mellan golv och möbel.

Frågor om appen:

Du hittar QR-koden för appen Kärcher Home Robots i bruksanvisningen. Skanna koden med din smartphone för att ladda ned appen.

Kontrollera om ditt wifi-nätverk arbetar på 2,4 GHz. Om ditt wifi-nätverk är dual-band (2,4 och 5 GHz) kan du försöka ställa in det på 2,4 GHz.

Försäkra dig om att roboten är så nära routern som möjligt.

 Ja, du kan använda appen för att ställa in individuella rum och välja dem för rengöring på kartan.

Placera roboten och laddstationen i ett nytt område. Öppna kartlistan i appen och välj alternativet för skapa ny karta.

Försäkra dig om att roboten är ansluten till nätverket och befinner sig inom räckvidden för WLAN.

Ja, du kan fjärrstyra roboten med appen.

Frågor om produktunderhåll:

Nej. När roboten är fulladdad växlar den till läge underhållsladdning för att förhindra överladdning. Försäkra dig också om att inga barn leker med roboten, även om den är fulladdad.

Ja. När rengöringsroboten är fulladdad växlar den till läge underhållsladdning på låg strömstyrka för att förhindra överladdning. Försäkra dig också om att inga barn leker med roboten, även om den är fulladdad. Om du inte ska använda rengöringsroboten under en period rekommenderar vi att du stänger av den och förvarar den i förpackningen.

Felsökning:

Kontrollera och avlägsna eventuella främmande föremål runt radarn eller flytta roboten till en annan plats för att starta om den.

Torka av robotens fallsensor och försök igen (mer information om sensorns placering hittar du i bruksanvisningen).

Flytta rengöringsroboten till en annan plats och försök igen.

Försök att trycka på kollisionssensorn och kontrollera om det finns främmande föremål på den. Starta om roboten när du har tagit bort eventuella främmande föremål.

Om rengöringsroboten är för varm eller för kall väntar du tills den uppnår normal temperatur innan du använder den.

Starta om produkten eller kontakta kundtjänst.

Stäng av rengöringsroboten och starta om den.

Främmande föremål kan ha fastnat i borsten, sidoborsten eller vänster/höger hjul. Stäng av rengöringsroboten och ta bort eventuella främmande föremål.