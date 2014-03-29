Robotdammsugare - dammsuger och våttorkar
Den är rund, platt och rör sig tyst genom hela bostaden. Robotdammsugaren följer systematiskt och målmedvetet angivet rörelsemönster och undviker alla hinder i dess väg. Robotdammsugaren både dammsuger och våttorkar ditt golv åt dig. Hårda golv och kortluggiga mattor rengörs automatiskt. Dammsugaren gör fantastiskt rent längs med kanter, kan arbeta mer intensivt på mer smutsiga områden och ta sig över låga trösklar och mattkanter. Med appen kan du till och med ställa in din robotdammsugare så att den städar precis som du önskar.
Tillbehör till robotdammsugare
Mindre hushållsarbete. Mer WOW.
Höjdpunkter
Robot, moln och app – tre element, ett system
Kärcher robotdammsugare har många olika funktioner och konfigurationsalternativ – samtidigt som de är mycket enkla att använda. Robot, moln och styrning via smartphone-app är en optimal kombination för bästa möjliga rengöringsresultat. Använd timerfunktionerna för att konfigurera rengöringsprogrammen så att de passar dina individuella behov. När en säkerhetsuppdatering eller nya funktioner finns tillgängliga får du automatiskt ett meddelande från appen. Upptäck våra autonoma rengöringslösningar för dina vardagssysslor och se fram emot mer tid för det som du helst vill göra.
Framtiden är här: autonom rengöring
Det är mycket enkelt att fjärrstarta robotdammsugaren med smartphone-appen, och det är inte illa att kunna se fram emot att komma hem till en nystädad bostad. Kärcher robotdammsugare tar hand om städningen åt dig. Roboten använder högteknologisk LiDAR-lasernavigering för att upprätta en planlösning för ditt hem. När roboten ger sig ut på sin rengöringsrunda säkerställer dess precisa sensorer att den alltid vet exakt var den är, hur den ska ta sig förbi hinder i rummet eller var den behöver vända vid nivåskillnader eller trappor. Roboten dammsuger och moppar helt autonomt och hittar tillbaka själv till laddstationen. Tack vare dess kartläggningsfunktion kan du när som helst styra rengöringsförloppet. Vår toppmodell, RCV 5, har också AI-detektering av föremål så att den automatiskt kan köra runt eller ta sig förbi låga föremål som skor eller kablar. Den detekterar till och med mattor och ger extra grundlig rengöring i dammsugningsläge eller undviker dessa helt i våttorknings-läget.
Valet är ditt: skräddarsy rengöringsnivån och välj mellan olika rengöringsmetoder
Kärcher robotdammsugare är riktiga allroundmaskiner. Allt är möjligt, oavsett om det är enkel torrengöring med sugfläkt och borste eller i kombination med den extra avtorkningsfunktionen med mikrofiberduk och färskvattentank. Alltid nära till hands, tack vare den praktiska appstyrningen. Rengöringsinställningar, som sugeffekt eller vattenvolymen, kan justeras efter dina individuella behov. Områden som är hårdare nedsmutsade kan passeras flera gånger för en mer grundlig rengöring.
RCV 3 – instegsmodellen
Dammsugning eller moppning – vår instegsmodell klarar av båda
Spara tid för de roligare sakerna i livet, medan våra rengöringsrobotar tar hand om dammsugningen och moppningen. Vår instegsmodell, RCV 3, rengör alla vanliga hårda golv och mattbeläggningar med kort lugg i hemmet, systematiskt och tillförlitligt – även när du inte är hemma. Med appen kan du justera städningen så att den passar dina behov och ditt hem. Du bestämmer vad som ska städas och när. Ställ in specifika rengöringsprogram för varje enskilt rum. Definiera no-go-zoner, om det finns områden som robotdammsugaren inte ska komma in i. Eller använd punktrengöringsfunktionen för att styra den till punkter som behöver extra uppmärksamhet. Alla rum kartläggs med precisions-LiDAR-navigering och ultrakänsliga sensorer som detekterar trappor och branta passager för säker rengöring.
Tekniska data
- Sugeffekt: 2 500 Pa
- Drifttid: 120 min
- 2-i-1 sopbehållare (330 ml) inkl. renvattentank (170 ml)
- Behållare för torrt avfall: 500 ml
RCV 5 – den smarta robotdammsugaren
Lika bra som RCV 3 – men med tillägget artificiell intelligens
Om du vill vara säker på att robotdammsugaren inte ger sig på eventuella skor och kablar på golvet kan du använda den artificiella intelligensen i RCV 5. Vår toppmodell gör golvstädning till en dans. Förutom LiDAR-navigering har denna robotdammsugare och -mopp ett dubbelt lasersystem och en kamera som säkerställer att den på ett tillförlitligt sätt detekterar och navigerar förbi alla hinder. Dess låga ljudnivå gör också RCV 5 till en riktigt omtänksam huskamrat. Hårda golv kan dammsugas eller moppas av denna robotassistent – beroende på vilket program som väljs. För intensiv mattrengöring finns det också en Auto Boost-funktion som ger extra effekt för att få bort damm från textiltyger. I moppningsläge undviker roboten mattor. Styrning av RCV 5 är också enkel, tack vare appen.
Tekniska data:
- Sugeffekt: 5 000 Pa
- Drifttid: 120 min
- Behållare för torrt avfall: 330 ml
- Renvattentank: 240 ml
Autonom rengöring – med appen Home Robots
Med Kärcher Home Robots-appen får du tillgång till alla viktiga funktioner i din robotdammsugare och -mopp. Den autonoma rengöringen har många nya funktioner, som inställning av rengöringstid och upprättande av rengöringskartor – oavsett var du är. Är du fortfarande inte hemma och vill börja städa innan du kommer hem – inga problem! Aktivera roboten från appen på din smartphone – när du kommer hem är det redan städat. Du kan ladda ned Kärcher Home Robots-appen kostnadsfritt från App Store eller Google Play. Ladda ned appen och starta din första autonoma rengöring direkt.
Dataskydd
All dataöverföring mellan Home Robots-appen på din smartphone och robotdammsugaren och -moppen går via molnet till servrar som endast finns i Tyskland. Kärcher är baserat i Tyskland, vilket betyder att vi lägger stor vikt vid dataskydd och är mycket noga med att säkerställa att alla tillämpliga lagkrav i detta avseende uppfylls. Regelbundna programvaru- och säkerhetsuppdateringar tillhandahålls för att säkerställa att din app alltid är uppdaterad och att dina data alltid är säkra.
Ställa in städområden
Robotdammsugare och -moppar från Kärcher rengör autonomt och systematiskt. No-go-zoner kan ställas in via appen för att säkerställa att roboten inte rengör i bestämda områden. Om det finns områden som behöver dammsugas men inte moppas finns det emellertid möjlighet att ställa in moppfria zoner. Och om hela rum ska hoppas över kan roboten förhindras att passera genom dessa genom att så kallade virtuella väggar ställs in. Allt detta är både enkelt och intuitivt att konfigurera i appen.
Olika rengöringslägen
Vår Home Robots-app har många fler funktioner än det grundläggande programmet för autonom rengöring. Dammsugning, moppning eller en kombination av båda rengöringsprogrammen – från appen har du allt nära till hands, så att du enkelt kan definiera rengöringsläge för enskilda rum eller områden. Du kan också konfigurera flera olika parametrar efter dina individuella behov – från sugeffekt vid dammsugning till vattenkapacitet vid moppning.
Rengöringsschema 2.0
Med timerfunktionen i Home Robots-appen kan du skapa ditt eget rengöringsschema för din Kärcher robotdammsugare och -mopp. Tack vare det kan du inte bara specificera de dagar och tider du vill att roboten ska arbeta, utan också vilka områden den ska rengöra med vilket rengöringsprogram under denna tid. Eftersom alla rum är kartlagda kan du justera rengöringsinställningarna för varje separat rum.
Punktrengöring och ytrengöring
När det tappas smulor eller dyker upp annan smuts på golvet finns det två flexibla lösningar. För nedsmutsning på en mycket specifik punkt kan du använda appen för att ställa in en viss position för punktrengöring. Och för större nedsmutsade områden kan du till och med använda appen för att ställa in storlek på den yta som ska rengöras för snabb men riktad mellanrengöring.
Aktiverings- och inaktiveringsfunktioner
Ett stort utbud av funktioner, som Auto Boost, mattdetektering eller AI-funktion, kan aktiveras eller inaktiveras en efter en för att anpassas efter användarens behov eller preferenser. Till exempel kan Auto Boost inaktiveras på mattor för att rengöra med låg sugeffekt vid mindre nedsmutsning. Detta sparar energi och förlänger rengöringstiden innan roboten måste återvända till laddstationen.
Statistik över tillbehör
Kraven som ställs på robotdammsugare och -mopp varierar från hushåll till hushåll, beroende på faktorer som storlek på den yta som ska rengöras, smutsgraden och frekvens för rengöringskörningar. Därför varierar den takt i vilken tillbehör slits ut. Det är därför appen Home Robots visar slitage, till exempel på borstar, och indikerar när tillbehör ska bytas ut. Detta säkerställer att roboten alltid är perfekt utrustad för att prestera som bäst och att rengöringsresultaten inte lämnar något övrigt att önska.
Rengöringshistorik
Varje rengöringskörning registreras i realtid i appen Home Robots och sparas därefter. Detta ger intressanta insikter i användningen av rengöringsroboten. När var produkten i vilket rum, vilka sträckor körde den och hur många kvadratmeter golv dammsögs eller moppades? På så sätt kan du hålla ett vakande öga på vad din robotdammsugare och -mopp har sysslat med – även när du inte är hemma.
Övriga funktioner
Home Robots-appen ger dig tillgång till din rengöringsrobots alla viktiga funktioner. Detta omfattar mängder av extra funktioner som kan visa sig vara användbara i olika situationer. Till exempel kan appen användas som fjärrkontroll för roboten, till exempel om du behöver styra den till en särskilt svår position. Smartphonen kan också användas för att ställa in språk och volym för talutgången eller för att ge svar på vanliga frågor.