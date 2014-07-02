Textilvårds- och mattvättmaskiner
Kärchers textilvårdsmaskiner är robusta och mångsidiga maskiner för effektiv djuprengöring av mattor, fläckborttagning på textilier och städning mellan varven. Med lämpliga tillbehör kan Kärchers textilvårdsmaskiner även användas för fiberdjup rengöring av möbler och bilklädslar.
Textilvårdsmaskiner
Kärchers kraftfulla och praktiska textilvårdsmaskiner rengör alla textilytor på golv, möbler, kontorsstolar och passagerarstolar. Smutsen löses upp och avlägsnas i ett och samma arbetsmoment. Kraftfulla sugturbiner garanterar en oslagbart låg kvarvarande fukthalt.
Kombinerade textilvårdsmaskiner
Kärchers textilvårdsmaskiner rengör stora mattytor ända ned i fibrerna. De är lämpliga för både vanlig sprayextraktion och städning mellan varven.
Torkfläktar
Kärchers torkfläktar är effektiva, kraftfulla, mycket kompakta och tysta. De torkar snabbt vattenskador eller mattor efter rengöring. Med bärhandtag och integrerad kabeltrumma.
Textilvårdsmaskin: Grundrengöring av fibrer i mattor och möbelklädslar.
Heltäckningsmattor i offentliga byggnader, hotell/restauranger, kontor eller butiker används av många människor varje dag. I denna miljö levererar Kärchers textilvårdsmaskiner fantastisk grundrengöring. De använder en process som kallas spray- och sugrengöring, men är även kända under benämningar som våtdammsugare, spraydammsugare eller Puzzi. I spray- och sugrengöringsprocessen sprutas trycksatt vatten in i beläggningen, smutsen löses upp och dammsugs omedelbart upp igen i form av en smutsig lösning. Tack vare det oöverträffade sugresultatet och den låga restfukten för Kärchers textilvårdsmaskiner går det att gå på heltäckningsmattor efter kort tid. I kombination med iCapsol-tekniken är denna metod också perfekt för mellanrengöring. Fibrer i möbelklädslar och bilsäten rengörs också på djupet med Kärcher textilvårdsmaskiner. Med lämpliga tillbehör kan dessa maskiner användas även för kakelrengöring.
Vilka spray- och sugrengöringsmetoder kan Kärcher erbjuda?
Beroende på nedsmutsningsgrad, tillgänglig tid och typ av material används spray- och sugrengöringsprodukter i olika metoder.
Enstegsrengöring
Vid spray- och sugrengöring med enstegsprocess sprutas rengöringslösningen (vatten och rengöringsmedel) in i beläggningen under tryck, med hjälp av sprutmunstycket på spray- och sugrengöringsmaskinen. Samtidigt dammsugs i samma steg den upplösta smutsen (i form av en smutsig lösning) upp med produktens sugmunstycke. Denna metod används vid både grundrengöring och mellanrengöring av mattor samt vid grundrengöring av möbelklädslar.
Tvåstegsrengöring
I tvåstegsprocessen appliceras rengöringslösningen sektion för sektion i det första steget med hjälp av spray- och sugrengöringsmaskinen eller en tryckspruta. När det första steget är färdigt spolas den smutsiga lösningen ut med klarvatten av spray- och sugrengöringsmaskinen. Denna metod är mycket bra vid grundrengöring, särskilt för kraftigt nedsmutsade mattor eller möbelklädslar.
Kombinationsmetoder
Här våtschamponeras mattan med rengöringsmedel och en maskin med en rondell. Därefter sköljs det behandlade området ingående med klarvatten med hjälp av spray- och sugrengöringsmetoden. Denna rengöringsmetod är inte lämplig för möbelklädslar.
Vilka textilier kan behandlas med Kärchers textilvårdsmaskin?
Alla textilbeläggningar kan behandlas, förutsatt att deras underlag, lim eller fixeringsmedel är både färgbeständiga och resistenta mot fukt/lösningsmedel. Du bör testa om så är fallet på en osynlig plats (till exempel på undersidan av stol, matta eller skåp). Kontrollera när allt har torkat om textilvårdsmaskinen är lämplig för ditt projekt. Vi rekommenderar också att du i förväg kontrollerar att mattans baksida och bärarmaterial varken krymper eller blöder färg. Absorberande, vanligtvis skummade bärarmaterial har längre torktid. Den synliga ytan måste vara färgbeständig och ha lämplig fibertyp.
Rengöringsmedel för rengöring av mattor och möbelklädslar
Kärchers-systemet har allt som behövs för djupverkande och materialvänlig behandling av mattor och möbelklädslar. Rengöringsprodukterna har särskilt bra verkan tillsammans med Kärchers flytande rengöringsmedel, vilka är särskilt avsedda för dem. Dessa rengöringsmedel består av en snabbtorkande blandning som är lämplig för heltäckningsmattor, mattor, möbelklädslar, bilsäten och andra textilytor. Resultatet: en renhet som verkligen syns och en behaglig doft i rummet, med kort torktid och snabb tillgänglighet.Gå till rengöringsmedel
iCapsol-teknik
Kärcher har utvecklat inkapslingstekniken iCapsol särskilt för okomplicerad och effektiv mellanrengöring. Denna teknik går på djupet och löser upp tygets smuts, kapslar in den och avlägsnar den sedan noggrant.
Kärcher textilvårdsmaskin – överallt där proffs säkerställer att det är rent och hygieniskt.
Offentliga byggnader
Där det vistas många människor ställs det också höga krav på daglig rengöring, ren miljö och värdebevarande underhåll.
Hotell och restaurang
Rent och fräscht är ett krav inom besöksnäringen. Med höga krav på komfort och ekonomi.
Kontor och affärslokaler
Reduktion av patogener och allergener på arbetsplatsen skyddar medarbetare från sjukdom. Grundrengöring av mattor bidrar till en hygienisk arbetsmiljö.
Världsunik: En professionell batteridriven textilvårdsmaskin
Sladdlös och flexibel – det är argumenten för att välja Puzzi Bp, den enda professionella batteridrivna textilvårdsmaskinen på marknaden. Det kraftfulla 36 V-batteriet har batteridisplay (LCD) som visar återstående drifttid, återstående laddningstid och batterikapacitet i realtid. Batteriet är kompatibelt med alla produkter som använder batteriplattformen Kärcher Battery Power+ (36 V).Läs mer