Textilvårds- och mattvättmaskiner

Vilka spray- och sugrengöringsmetoder kan Kärcher erbjuda?

Beroende på nedsmutsningsgrad, tillgänglig tid och typ av material används spray- och sugrengöringsprodukter i olika metoder.

Enstegsrengöring

Vid spray- och sugrengöring med enstegsprocess sprutas rengöringslösningen (vatten och rengöringsmedel) in i beläggningen under tryck, med hjälp av sprutmunstycket på spray- och sugrengöringsmaskinen. Samtidigt dammsugs i samma steg den upplösta smutsen (i form av en smutsig lösning) upp med produktens sugmunstycke. Denna metod används vid både grundrengöring och mellanrengöring av mattor samt vid grundrengöring av möbelklädslar.

Tvåstegsrengöring

I tvåstegsprocessen appliceras rengöringslösningen sektion för sektion i det första steget med hjälp av spray- och sugrengöringsmaskinen eller en tryckspruta. När det första steget är färdigt spolas den smutsiga lösningen ut med klarvatten av spray- och sugrengöringsmaskinen. Denna metod är mycket bra vid grundrengöring, särskilt för kraftigt nedsmutsade mattor eller möbelklädslar.

Kombinationsmetoder

Här våtschamponeras mattan med rengöringsmedel och en maskin med en rondell. Därefter sköljs det behandlade området ingående med klarvatten med hjälp av spray- och sugrengöringsmetoden. Denna rengöringsmetod är inte lämplig för möbelklädslar.



