Upptäck friheten med sladdlös rengöring med Kärcher Puzzi batteridrivna textilvårdsmaskiner.

Ta enkelt bort fläckar och smuts med Puzzi 2/1 Bp – perfekt för punktstädning och snabba insatser. För större rengöringsuppgifter erbjuder Puzzi 9/1 Bp kraftfull och effektiv rengöring av soffor, fåtöljer och små mattor. Upplev friheten med sladdlös drift och skinande resultat med Kärchers innovativa textilvårdsteknik.