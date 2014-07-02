Textilvårdsmaskiner
Kärchers kraftfulla och praktiska textilvårdsmaskiner rengör alla textilytor på golv, möbler, kontorsstolar och passagerarstolar. Smutsen löses upp och avlägsnas i ett och samma arbetsmoment. Kraftfulla sugturbiner garanterar en oslagbart låg kvarvarande fukthalt.
Upptäck friheten med sladdlös rengöring med Kärcher Puzzi batteridrivna textilvårdsmaskiner.
Ta enkelt bort fläckar och smuts med Puzzi 2/1 Bp – perfekt för punktstädning och snabba insatser. För större rengöringsuppgifter erbjuder Puzzi 9/1 Bp kraftfull och effektiv rengöring av soffor, fåtöljer och små mattor. Upplev friheten med sladdlös drift och skinande resultat med Kärchers innovativa textilvårdsteknik.